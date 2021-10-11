Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart home
Умный дом
Домашняя автоматизация
Home automation
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 360, упоминаний - 644
Smart home упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 7
|Борзилов Давид 36 6
|Анохин Сергей 40 5
|Южаков Алексей 23 5
|Трохин Александр 18 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Биленко Михаил 7 2
|Семеновская Елена 28 2
|Мейрманов Нурлан 2 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Безруков Андрей 26 2
|Перминова Светлана 4 2
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 2
|Катков Алексей 26 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Глазков Александр 57 2
|Логинов Александр 34 2
|Бунина Елена 27 1
|Акимов Максим 167 1
|Дорохин Алексей 1 1
|Васильев Владислав 39 1
|Ермаченков Игорь 2 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Лянд Игорь 1 1
|Галушкин Олег 168 1
|Иванов Александр 71 1
|Транковская Наталья 11 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Бычков Александр 39 1
|Зорин Александр 49 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Каримов Ринат 28 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 8
|The Verge - Издание 448 2
|Bloomberg 785 2
|IDG - International Data Group 20 2
|Wikipedia - Википедия 275 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РИА Новости 654 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|The Guardian - Британская газета 189 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Детское радио 6 1
|Mashable 116 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru