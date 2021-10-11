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Smart home
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11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 18
07.10.2021 Разработчики из Пермского Политеха создали «умную» систему защиты зданий 1
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве 5
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 1
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1
13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 2
23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре 1
21.07.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: устройства для «умного дома» стали товарами массового спроса 4
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 2
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1
01.07.2021 МТС обеспечит цифровыми сервисами дома группы «Эталон» 1
01.07.2021 Популярные модули Wi-Fi позволяют захватывать устройства интернета вещей 1
24.06.2021 «ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности 1
31.05.2021 Максимальную скорость домашнего интернета в Туле увеличили в 10 раз 1
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 7
13.04.2021 Исследование: 75% россиян хотят установить систему «умный дом» в собственных квартирах 7
09.04.2021 Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021 1
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости 4
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 2
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
02.02.2021 Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний 2
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 5
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года 2
17.12.2020 На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей 1
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi 1
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом 3
24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана 1
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур» 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 4
23.10.2020 Х5 открыла первую «Пятерочку» для быстрых автоматизированных покупок 1
22.09.2020 Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети 1
17.09.2020 «Росэлектроника» совместно с ФРП запустит производство отечественных ИБП 2
14.09.2020 Schneider Electric автоматизировала малые жилые объекты во Владимире 1
10.09.2020 Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X 1

Публикаций - 360, упоминаний - 644

Smart home упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 28
Samsung Electronics 5641 26
Yandex - Яндекс 4100 19
Apple Inc - Эппл Рус 7685 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Xiaomi 904 10
Google LLC 7135 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Microsoft Corporation 11039 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 8
IBM 3530 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 7
Cisco Systems 2037 5
Redmond - Инновационные решения 49 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
Philips 698 5
Huawei 2727 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 4
Nokia Corporation 2424 4
Крок 1219 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
SAP SE 3208 4
Казахтелеком 199 4
Unicorn - Юникорн 9 4
Ericsson 856 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
GS Group - General Satellite 145 3
LG Electronics 1838 3
Qualcomm Technologies 1001 3
Lenovo Group 1636 3
Intel Corporation 4158 3
Rubetek 12 3
HP Inc. 2901 3
ORVIBO Technology 3 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 3
D-Link 189 3
Связной ГК 877 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Альфа-Банк 1123 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Uber Technologies 258 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
О2О Холдинг 43 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Uber 257 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
AliExpress 275 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Hansa - Ханса 59 2
Яндекс.Такси 271 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Геобанк КБ 30 1
Сбербанк страхование 47 1
NEA - New Enterprise Associates 18 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 1
Миландр ПКК 26 1
Porsche 36 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Союзмультфильм - киностудия 25 1
Impulse VC 12 1
Liebherr 34 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Президент Российской Федерации 1439 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Роснано 456 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Правительство РФ 2200 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Китай - Министерство общественной безопасности КНР 3 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 91
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 40
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 38
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 19
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
Умные платформы 496 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 11
3G - Стандарт мобильной связи 3714 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 7
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Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 6
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
Google Android 10750 52
Apple iOS 5741 35
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 11
Microsoft Windows 10 6622 9
Apple iPad 3263 8
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Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 8
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KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 7
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Linux OS 4249 4
Amazon Alexa 138 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 4
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VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 4
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IBM Watson 105 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Nvidia GeForce GTX 2055 3
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Microsoft Office 365 769 3
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Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Apple iPad mini 375 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
Microsoft Windows 851 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
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Ермаченков Игорь 2 1
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Зорин Александр 49 1
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Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 22
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 15
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Германия - Федеративная Республика 3618 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Европа 3736 12
Казахстан - Республика 2622 10
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 7
Индия - Республика 2165 7
Австралия - Австралийский Союз 1121 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Бразилия - Федеративная Республика 1122 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 670 5
Таиланд - Королевство 358 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 5
Украина 3353 5
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Россия - Пермь 738 4
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США - Калифорния 972 3
США - Кремниевая долина 398 3
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Россия - Приморский край - Приморье 604 3
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Испания - Королевство 1250 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 2
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 3 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Русский язык 976 2
Образование в России 332 2
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Trade-in 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
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