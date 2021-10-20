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AR
Augmented Reality
Дополненная реальность


20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 1
20.10.2021 Facebook поменяет название 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
27.09.2021 На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 1
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности 1
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
23.08.2021 Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer 3
15.07.2021 «Яндекс.маркет» покажет товары в интерьере через дополненную реальность 1
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
15.06.2021 Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы 2
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 5
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
25.05.2021 «Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы 2
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
03.03.2021 ИКТ-тренды в медицине 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 2
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
09.02.2021 МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 1
09.02.2021 «Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности 5
03.02.2021 Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса 2
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 2
08.01.2021 Москва определила основные направления поддержки креативных индустрий 1
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART 2
10.12.2020 «Росэлектроника» представила VR-тренажер для ЖКХ 1
08.12.2020 Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
19.11.2020 В России и Белоруссии создают дополненную реальность для очков Apple 2
17.11.2020 Ericsson: рынок потребительских 5G-услуг достигнет $31 трлн к 2030 году 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
12.11.2020 В инжиниринговом центре РГУ им. А.Н. Косыгина разработали виртуальную примерочную 1
03.11.2020 Исследование Lenovo и Intel: технологии могут увеличить прибыль 1

Публикаций - 260, упоминаний - 376

AR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2726 27
Apple Inc - Эппл Рус 7680 24
Google LLC 7128 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 18
Samsung Electronics 5633 17
Microsoft Corporation 11017 13
Lenovo Group 1636 11
Intel Corporation 4152 10
Yandex - Яндекс 4099 9
SAP SE 3207 8
Schneider Electric 408 8
Facebook 3765 8
Inline Group - Инлайн Груп 60 7
Программный продукт ГК 92 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 7
Ericsson 851 7
Qualcomm Technologies 1001 7
Cinimex - Синимекс 160 7
Nvidia Corp 2011 6
Nokia Corporation 2416 6
Oracle Corporation 3331 6
Siemens AG - Сименс Россия 644 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 87 5
IBM 3527 5
Ланит Интеграция 101 5
Крок 1219 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
Cisco Systems 2037 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Ланит ГК 1155 5
HTC Corporation 1185 5
PTC Vuforia 5 5
Accenture - Аксенчер 531 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
TeamViewer 78 4
Twitter 2204 4
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
X5 Group 599 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Coca-Cola Company 112 8
Лента - Сеть розничной торговли 188 7
Ингосстрах СПАО 210 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 7
UBS AG 118 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Банк Зенит 131 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
О’Кей - Сеть магазинов 60 6
Черкизово ГК 73 6
Мегаполис ТК 87 6
Procter&Gamble - P&G 93 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 4
Boeing 98 4
Airbus Group 71 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
DHL Express 82 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Уралхим ОХК АО 43 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
X5 Group - Перекресток 203 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Liebherr 34 2
Wildberries 128 2
Tesla Motors 241 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
TMT Investments 81 2
AliExpress 275 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство Москвы 649 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 3
Правительство РФ 2200 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Роснано 456 2
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФРИИ Акселератор 12 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Парк Зарядье 14 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
Электронная Москва АО 13 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Правительство Калининградской области - Министерство образования Калининградской области 1 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 101
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 47
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 32
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 21
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 15
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HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 9
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Apple iOS 5741 31
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 21
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Apple iPad 3263 10
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Apple iPhone 8 157 7
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 6
Apple Mac 1454 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Apple Safari - Браузер 599 6
Nvidia GeForce GTX 2054 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 5
Microsoft Azure 1171 5
Apple Touch ID 207 5
Microsoft Hololens 63 5
Apple Pay 385 5
Apple Siri - Голосовой помощник 302 5
Apple iPhone 5 710 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 4
Linux OS 4243 4
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Google Android 8 Oreo 139 4
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 4
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 3
WhatsApp Messenger 654 3
Apple FaceTime 145 3
Microsoft Skype 1462 3
MTS StartUp Hub 26 3
Apple Face ID 118 3
Apple Music 72 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Натрусов Артем 121 8
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Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
Размахаев Сергей 40 7
Чаркин Евгений 182 7
Попов Андрей 72 7
Лигачев Глеб 60 7
Шмаков Роман 13 7
Фридман Илья 41 7
Меньшов Кирилл 72 7
Аитов Тимур 47 7
Клепиков Алексей 77 7
Аксаков Анатолий 98 7
Кучугин Илья 41 6
Беляев Владислав 65 6
Ягнятинский Евгений 32 6
Чамара Денис 57 6
Потапкин Михаил 26 6
Ушацкий Андрей 100 6
Кузьмич Всеволод 30 6
Хасин Михаил 26 6
Сотин Денис 102 6
Нагаев Олег 30 6
Бокучава Тариэл 21 6
Айвазов Армен 449 6
Плахов Дмитрий 9 6
Суворов Антон 20 6
Воронин Петр 35 6
Определенов Владимир 19 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
Сергунина Наталья 163 4
Путин Владимир 1820 3
Теличева Наталья 125 3
Сергеев Сергей 63 3
Фокин Валерий 5 3
Леус Александр 7 3
Шипов Савва 70 3
Ваньков Вадим 12 3
Флакс Илья 5 3
Лысенко Эдуард 209 3
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Земля - планета Солнечной системы 857 7
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Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 6
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
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Cisco Ultra Packet Core 1 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
From door to door - От двери до двери 13 1
Экономический эффект 20 1
Венчурные инвестиции 9 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Bloomberg 785 4
The Verge - Издание 448 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
IDG - International Data Group 20 2
The Wall Street Journal 709 2
TENAA 16 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Fortune 94 1
Известия ИД 59 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Android Authority 33 1
Variety 9 1
IDropNews 3 1
Axios 6 1
GizmoChina 77 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
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JUST Capital - Most JUST Companies in America 1 1
GSMA Intelligence 5 1
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Tolly Group 6 1
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ТИАР-Центр 3 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
EdTechX Global 1 1
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CCS Insight 20 1
Juniper Research 278 1
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ABI Research 181 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
Forrester Consulting 22 1
Counterpoint Research 29 1
Ericsson Mobility Report 27 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
CNews AWARDS 291 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
МТС Телеком Идея 11 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Burning Man - фестиваль 5 1
Visa Everywhere Initiative - международный конкурс инновационных идей 1 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
HDC - Huawei Developer Conference 6 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Kaspersky Start Russia 1 1
Defcon 15 1
Microsoft Build - конференция 30 1
CeBIT 84 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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