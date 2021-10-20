Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AR
Augmented Reality
Дополненная реальность
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 260, упоминаний - 376
AR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 121 8
|Гулянский Игорь 9 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
|Размахаев Сергей 40 7
|Чаркин Евгений 182 7
|Попов Андрей 72 7
|Лигачев Глеб 60 7
|Шмаков Роман 13 7
|Фридман Илья 41 7
|Меньшов Кирилл 72 7
|Аитов Тимур 47 7
|Клепиков Алексей 77 7
|Аксаков Анатолий 98 7
|Кучугин Илья 41 6
|Беляев Владислав 65 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|Чамара Денис 57 6
|Потапкин Михаил 26 6
|Ушацкий Андрей 100 6
|Кузьмич Всеволод 30 6
|Хасин Михаил 26 6
|Сотин Денис 102 6
|Нагаев Олег 30 6
|Бокучава Тариэл 21 6
|Айвазов Армен 449 6
|Плахов Дмитрий 9 6
|Суворов Антон 20 6
|Воронин Петр 35 6
|Определенов Владимир 19 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
|Сергунина Наталья 163 4
|Путин Владимир 1820 3
|Теличева Наталья 125 3
|Сергеев Сергей 63 3
|Фокин Валерий 5 3
|Леус Александр 7 3
|Шипов Савва 70 3
|Ваньков Вадим 12 3
|Флакс Илья 5 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Bloomberg 785 4
|The Verge - Издание 448 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|IDG - International Data Group 20 2
|The Wall Street Journal 709 2
|TENAA 16 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|Рен ТВ - телеканал 47 1
|Fortune 94 1
|Известия ИД 59 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|Android Authority 33 1
|Variety 9 1
|IDropNews 3 1
|Axios 6 1
|GizmoChina 77 1
|Apps4All 25 1
|The Information 39 1
|DigiTimes - Издание 505 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|MacRumors 114 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Ведомости 259 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|WikiLeaks 106 1
|Forbes - Форбс 441 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756616, в очереди разбора - 660307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756616, в очереди разбора - 660307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru