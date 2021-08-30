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ШПД
широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет


30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги 2
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
23.06.2021 «Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно 1
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 2
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД 1
16.04.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
08.04.2021 МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 2
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 3
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
08.10.2020 Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
23.09.2020 Обычный аналоговый телевизор на полтора года оставил без интернета целый поселок 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 4
05.08.2020 «Инфосистемы Джет» защитила «Русагро» от сетевых угроз 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
14.05.2020 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценил готовность телеком-инфраструктуры к резкому росту интернет-трафика 3
12.05.2020 Выручка Merlion по итогам года впервые превысила 300 млрд рублей 2
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
30.03.2020 МТС протестировала модуль интернета вещей в сети 5G 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 2
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 3
13.12.2019 Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику» 1
04.12.2019 «ЭР-Телеком» инвестирует в модернизацию сети 7,6 млрд рублей 1
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 3
07.10.2019 «Билайн» рассказал о мерах в связи с утечкой данных клиентов 1
12.09.2019 Российский телеком-рынок вырос втрое выше предсказанного 1

Публикаций - 786, упоминаний - 993

ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 165
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 134
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 121
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 116
Акадо Телеком - Комкор 606 31
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 29
Ростелеком Связьинвест 692 24
Синтерра - Synterra 562 21
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 19
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 18
Microsoft Corporation 11017 17
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 13
Ростелеком Дальсвязь 203 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Комстар Регионы 89 8
ВолгаТелеком 214 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 7
Ростелеком Сибирьтелеком 299 7
Ростелеком ЦентрТелеком 188 6
Yandex - Яндекс 4099 5
МегаФон ПетерСтар 145 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Samsung Electronics 5633 5
Акадо Екатеринбург 23 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 4
НТК - Национальные телекоммуникации 61 4
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
АльянсТелеком 8 3
Huawei 2726 3
Скай Линк - Skylink 498 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
Orange France Télécom 97 3
Cisco Systems 2037 3
Merlion - Мерлион 273 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МойСклад - Логнекс 85 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
О2О Холдинг 43 2
Евросеть 883 2
Сбербанк Инвестиции 9 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Альфа-Банк 1123 2
Мортон 16 2
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Achemar Holdings 1 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 72 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Полипластик 11 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 38 1
Телефон.Ру 60 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Алроса АК 81 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
UDR Inc 6 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Северсталь ПАО 204 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Почта Банк 289 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Wildberries 128 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство РФ 2200 2
Счётная палата РФ 460 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 64
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 50
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 42
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 33
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 28
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 25
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 12
3G - Стандарт мобильной связи 3709 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 7
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
FTTH - Fiber To The Home 95 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Google Android TV 173 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
WhatsApp Messenger 654 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Linux OS 4243 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 9 1
Intel x86 - Архитектура процессора 991 1
Microsoft Exchange 678 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
JavaScript - Язык программирования 626 1
Microsoft Windows 850 1
Symbian OS 764 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Осеевский Михаил 221 13
Приданцев Сергей 82 13
Путин Владимир 1820 11
Никифоров Николай 1126 8
Калугин Сергей 162 7
Кореш Виктор 71 7
Анохин Сергей 40 5
Назаров Алексей 69 3
Иванов Олег 124 3
Пучков Антон 32 3
Шевченко Евгений 55 3
Ледяев Максим 14 3
Линник Иван 55 2
Виноградов Дмитрий 21 2
Егоров Александр 48 2
Чукарин Алексей 56 2
Мордашов Алексей 29 2
Дворкович Аркадий 169 2
Прозоровский Василий 40 2
Корня Алексей 73 1
Рейман Леонид 408 1
Щеголев Игорь 676 1
Таболин Сергей 17 1
Акимов Максим 167 1
Ревяшко Андрей 18 1
Соколов Алексей 121 1
Мельников Александр 63 1
Ковалев Сергей 18 1
Синицын Дмитрий 8 1
Абакумов Евгений 103 1
Семенихин Игорь 37 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Кузнецов Павел 13 1
Иванов Сергей 170 1
Эмдин Сергей 67 1
Слышкин Василий 54 1
Кириенко Владимир 38 1
Ершов Андрей 45 1
Волин Алексей 113 1
Кузяев Андрей 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 343
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 35
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 28
Украина 3347 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 26
Европа 3730 24
Япония 2760 24
Казахстан - Республика 2621 23
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 20
Индия - Республика 2161 20
Россия - СФО - Новосибирск 1956 18
Россия - ПФО - Казань 1510 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 18
Германия - Федеративная Республика 3614 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Россия - ПФО - Самара 1287 15
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 13
Франция - Французская Республика 2112 11
Беларусь - Белоруссия 2081 10
Восточная Европа 1669 7
Европа Западная 610 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Кировск - Кировская область 301 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Россия - Ставрополь 270 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - Липецк 256 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 13
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 5
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 8
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Bloomberg 785 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
All Things Digital 156 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
TelecomDaily ИАА 112 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Juniper Research 278 1
Gartner 2188 1
IHS Markit 21 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
AC&M Consulting 55 1
Cisco Broadband Index 1 1
comScore 224 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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