Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ШПД
широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 786, упоминаний - 993
ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 13
|Приданцев Сергей 82 13
|Путин Владимир 1820 11
|Никифоров Николай 1126 8
|Калугин Сергей 162 7
|Кореш Виктор 71 7
|Анохин Сергей 40 5
|Назаров Алексей 69 3
|Иванов Олег 124 3
|Пучков Антон 32 3
|Шевченко Евгений 55 3
|Ледяев Максим 14 3
|Линник Иван 55 2
|Виноградов Дмитрий 21 2
|Егоров Александр 48 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Мордашов Алексей 29 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Корня Алексей 73 1
|Рейман Леонид 408 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Таболин Сергей 17 1
|Акимов Максим 167 1
|Ревяшко Андрей 18 1
|Соколов Алексей 121 1
|Мельников Александр 63 1
|Ковалев Сергей 18 1
|Синицын Дмитрий 8 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Семенихин Игорь 37 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Иванов Сергей 170 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Слышкин Василий 54 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Ершов Андрей 45 1
|Волин Алексей 113 1
|Кузяев Андрей 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756425, в очереди разбора - 660115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756425, в очереди разбора - 660115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru