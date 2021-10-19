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Ред ОС


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 3
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 2
05.10.2021 «Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 3
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 3
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 9
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 3
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС» 3
03.09.2021 «Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 4
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 3
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 3
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 1
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 2
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 2
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 2
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
23.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и платформы СЭД Tessa для оптимизации бизнес-процессов 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman 3
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 3
14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» 4
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
21.06.2021 РЕД ОС работает на отечественных компьютерах «Исток» 5
09.06.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Asilan 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 1
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
11.05.2021 «Ред ОС» обзавелась зеркалом на «Яндексе» 2
29.04.2021 Terralink xDE совместима с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1

Публикаций - 239, упоминаний - 648

Ред ОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 148
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 24
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 11
Microsoft Corporation 10997 8
Oracle Corporation 3331 8
Intel Corporation 4143 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 7
SAP SE 3207 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 7
Dr.Web - Доктор Веб 974 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 6
Google LLC 7124 6
Базальт СПО 206 6
Red Hat 664 6
Код Безопасности 365 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
IBM 3524 5
TrueConf - ТруКонф 252 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 4
Zecurion - Зекурион 148 4
Bellsoft - БеллСофт 26 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Крипто-ПРО 200 4
Росплатформа - Р-Платформа 56 4
Huawei 2723 4
VideoMost - ВидеоМост 191 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Directum - Директум 643 3
Oracle Sun Microsystems 385 3
Cisco Systems 2035 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Brother 105 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
ЭОС - Электронные офисные системы 981 3
Diasoft - Диасофт 353 3
АльфаСтрахование СГ 207 4
Альфа-Банк 1122 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
Росгосстрах 182 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 14 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
КонсультантПлюс 41 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Зарубежнефть 27 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Транснефть 159 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Caribbean Airlines 4 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
X5 Group 599 1
Сухой - Авиационный холдинг 61 1
Россети ПАО 168 1
Visa International 1343 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1570 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 163
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 160
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
Правительство РФ 2198 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Счётная палата РФ 459 2
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Рособоронэкспорт 34 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан 1 1
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 1 1
Правительство Нижегородской области - Министерство финансов Нижегородской области 3 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
МФЦ Мои документы Курской области АУ КО 1 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 18
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 9
ARM64 - Архитектура процессора 1017 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 7
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 7
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 6
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
Сервер - Серверные платформы 168 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 2
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Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 16
Intel x86 - Архитектура процессора 990 14
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Java - Язык программирования 1166 9
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
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РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 8
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 7
Apple iOS 5741 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 6
НКТ - Р7-Офис 73 6
Google Android 10750 6
Aladdin JaCarta 147 6
Linux - Debian GNU 272 5
КриптоПро СКЗИ CSP 96 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 4
Росплатформа Р-Виртуализация 6 4
Zecurion DLP 38 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 4
BellSoft LiberCat 8 4
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 4
Ред Софт - Ред-Шлюз 4 4
Oracle JDK - Java Development Kit 64 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 3
Актив - Рутокен Lite 18 3
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Huawei TaiShan - Серия серверов 28 3
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Белокрылов Александр 20 7
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Агафонова Наталия 35 2
Савельев Александр 29 2
Бургов Владимир 9 2
Анфимов Павел 16 2
Панкратов Виталий 2 2
Израйлев Иван 9 2
Морозов Алексей 27 2
Ковалев Александр 156 2
Окунь Дмитрий 16 2
Гусев Дмитрий 48 2
Белозеров Олег 19 2
Печенин Алексей 12 2
Зайчиков Илья 12 2
Петров Михаил 88 2
Панов Сергей 14 2
Поляков Сергей 60 1
Касперская Наталья 197 1
Рябова Галина 21 1
Субботин Александр 2 1
Борисов Илья 26 1
Парфентьев Алексей 33 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Чаркин Евгений 182 1
Ахмеров Тимур 73 1
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Комиссаров Дмитрий 157 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 4
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Россия - Курская область 338 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Россия - Оренбургская область 292 3
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Танзания - Объединённая Республика 37 1
Россия - Ноябрьск 62 1
Судан - Республика 41 1
Тунис - Тунисская Республика 76 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 1
Намибия - Республика 26 1
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Турция - Стамбул 51 1
Россия - Брянск 216 1
Марокко - Королевство 75 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Кабо-Верде 7 1
Либерия 12 1
Мавритания 6 1
Гвинея-Бисау 4 1
Гамбия 11 1
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