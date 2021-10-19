Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ред ОС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 239, упоминаний - 648
Ред ОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 169 122
|Белокрылов Александр 20 7
|Анисимов Максим 10 4
|Массух Илья 192 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Евдокимов Андрей 54 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Одинцов Дмитрий 83 3
|Панченко Иван 43 3
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Агафонова Наталия 35 2
|Савельев Александр 29 2
|Бургов Владимир 9 2
|Анфимов Павел 16 2
|Панкратов Виталий 2 2
|Израйлев Иван 9 2
|Морозов Алексей 27 2
|Ковалев Александр 156 2
|Окунь Дмитрий 16 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Белозеров Олег 19 2
|Печенин Алексей 12 2
|Зайчиков Илья 12 2
|Петров Михаил 88 2
|Панов Сергей 14 2
|Поляков Сергей 60 1
|Касперская Наталья 197 1
|Рябова Галина 21 1
|Субботин Александр 2 1
|Борисов Илья 26 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Черепенников Антон 52 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru