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Распознавание Recognition



05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber 1
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина 1
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
22.05.2020 3itech усовершенствовала речевую модель системы распознавания речи 3i ASR 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
12.05.2020 Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision 1
08.05.2020 Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ признана лучшей в мире 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu 1
22.04.2020 Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены 1
22.04.2020 Речевые технологии группы ЦРТ автоматизируют работу контакт-центров и мигрируют в облако 1
17.04.2020 «Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский» 1
17.04.2020 «Ростелеком» разработал сервис для удаленного распознавания признаков коронавируса 1
15.04.2020 Российский ИИ поможет развитию умных приложений рынка страхования Болгарии 1
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 1
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 1
30.03.2020 Технология распознавания документов Smart IDreader 3.6 внедрена в МФК «Займер» 1
27.03.2020 «Бухсофт» открыл бесплатный доступ к своему сервису до конца апреля 1
26.03.2020 Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40. Цены. Фото 1
26.03.2020 Smart Engines представила Smart IDReader 3.6 для удаленной идентификации клиентов 1
24.03.2020 Smart Engines разработала систему сканирования документов для «Альфастрахования» 1
20.03.2020 ЦРТ приспособил систему распознавания лиц «Визирь» к поиску больных коронавирусом 1
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
12.03.2020 «Точка» дополнила мобильный банк технологиями ИИ Abbyy 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
03.03.2020 Российская компания разработает алгоритм видеораспознавания больных коронавирусом 1
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 1
21.02.2020 Мобильное приложение «ВСК страхование» научилось распознавать документы клиентов 1
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
22.01.2020 МТC стала акционером разработчика платформы платежей по биометрии 1
22.01.2020 Huawei начала российские продажи смартфона Huawei Y6s. Цена 1
20.01.2020 Машинное обучение 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1
09.01.2020 Qualcomm представила аудио технологию aptX Voice 1
30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines 1
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1

Публикаций - 129, упоминаний - 129
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987200.
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