Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Распознавание Recognition
Публикаций - 129, упоминаний - 129
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987200.
Создано именных указателей - 71123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987200.
Создано именных указателей - 71123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru