Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инвестиции Инвестирование Инвестиционные проекты
Публикаций - 1857, упоминаний - 2398
Инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WSJ - The Wall Street Journal 1220 3
|Прайм - Агентство экономической информации 686 2
|Tom’s Hardware 123 2
|23ABC News 142 1
|Newzoo - Игровая аналитика 16 1
|VentureBeat 90 1
|Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 1
|Computer Weekly 370 1
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
|SAS Academy 3 1
|U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru