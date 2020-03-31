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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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31.03.2020 Сбербанк обновил мобильное приложение для акционеров и инвесторов
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России
06.03.2020 Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр
27.12.2019 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов
03.12.2019 ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость
03.09.2019 «Тинькофф» запускает соцсеть «Пульс» для инвесторов
07.06.2019 ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов
09.04.2019 Мартех-стартап с российскими корнями привлек $8 миллионов от 60 инвесторов
08.02.2019 МТС собралась уходить из США. Инвесторы сбрасывают акции
08.02.2019 МТС обновит стратегию присутствия на рынках акционерного капитала

Публикаций - 1857, упоминаний - 2398

Инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4897 117
VK - Mail.ru Group 2988 96
Apple Inc 10503 85
Ростех - Ростехнологии 2478 67
Intel Corporation 11132 55
Крок - Croc 1602 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 37
Huawei 3125 32
Microsoft Corporation 22242 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7639 24
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 20
Qualcomm Technologies 1613 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8692 19
NVision Group - Энвижн Груп 659 18
SAP SE 4497 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1950 16
Red Hat 1169 15
Корус Консалтинг ГК 1005 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 13
Meta Platforms - Facebook 4201 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6417 11
Cisco Systems 4698 9
Xiaomi 1035 7
Yadro - КНС Групп 182 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 476 7
Rambler Group - Рамблер ГК 803 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 6
ГКС - Группа компаний Систематика 296 5
Киевстар - Kyivstar 473 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 5
Acer Group 2273 4
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 12 3
МФ технологии - МФТ 29 3
Box inc - box.com - box.net 165 3
Softline - Софтлайн 1842 3
F5 Networks 110 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 268 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 526 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 83
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 44
О2О Delivery club 166 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 23
Ситимобил - Служба такси 133 20
Яндекс.Еда 332 16
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 14
Совкомбанк ПАО 168 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 784 8
Альфа-Капитал УК 53 7
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 7
Связной ГК 1128 6
X5 Group 679 6
Hyundai Motor 301 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 529 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 4
Русагро Группа Компаний 178 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 4
McDonald’s - Макдоналдс 190 4
Nestle - Нестле 100 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 3
e.ventures 6 3
Segezha Group - Сегежа Групп 94 3
АТАК - сеть магазинов 1745 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 2
ЦИАН - CIAN 56 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 72 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
RuCom 4 2
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
Tesla Motors 271 2
Waarde Capital 7 2
NEA - New Enterprise Associates 22 2
SBI Holdings - SBI Group 20 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 2
Транснефть 223 2
Telstra Venture 3 2
Ак Барс Банк 204 2
BV Capital - Eventure Capitale 10 2
Правительство РФ 7532 156
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7793 93
Президент Российской Федерации 3335 89
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1546 55
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9781 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 28
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1419 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3115 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2663 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 9
Правительство Москвы 1550 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 6
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 831 4
Федеральное казначейство России 1231 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 664 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2233 3
Счётная палата РФ 598 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 167 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1295 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 68 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 501 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 3
OpenCAPI Consortium 13 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20466 685
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13978 528
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6046 284
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5114 190
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3979 175
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2528 160
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2359 118
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3906 112
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8754 111
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7691 105
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3755 93
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1721 80
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6384 75
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6987 70
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1386 68
5G - Пятое поколение мобильной связи 1962 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36296 61
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1377 60
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 716 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4176 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7965 35
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 889 29
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1041 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1752 24
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1740 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8375 20
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2029 20
Социальные сети - Соцсети 2022 19
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 689 18
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 258 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2810 17
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 706 17
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 336 17
Электроника 768 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1333 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1181 13
Открытые данные - Open data 232 13
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 197 12
Сервер - Серверные платформы 6162 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1845 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2213 60
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 20
Microsoft Office 3203 19
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6066 14
Google Play - Google Store - Android Market 2686 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 11
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 206 11
Linux OS 7541 10
Microsoft Windows 10 11319 10
Apple - App Store 2399 8
Apple iOS 6341 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 156 8
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 108 7
Microsoft Teams 291 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 741 6
ВГТРК Смотрим 154 6
Huawei Mate - серия смартфонов 231 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 610 5
IBM DB2 339 5
Google Gmail 790 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 401 4
Telegram - Мессенджер 117 4
Apple iPad 3593 4
IBM Power Systems - Серия серверов 214 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1358 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 148 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 322 3
Google TensorFlow 69 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1230 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 213 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 226 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 278 3
Hustle Castle 11 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1042 3
Pixonic War Robots 17 3
Samsung Galaxy Note 627 3
RoboETF 3 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 282 3
Путин Владимир 2507 11
Дуров Павел 229 9
Добродеев Борис 92 8
Абызов Михаил 66 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 5
Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
Белозеров Олег 24 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 177 2
Гришин Дмитрий 183 2
Neri Antonio - Нери Антонио 18 2
Фрайденберг Галина 2 2
Пелипасов Александр 3 2
Ильичев Сергей 3 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 2
Родионов Павел 2 2
Бокова Людмила 80 2
Levie Aaron - Леви Аарон 8 2
Мельникова Анастасия 192 1
Чибис Андрей 23 1
Анурьев Сергей 16 1
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Живов Евгений 1 1
Медведев Антон 5 1
Клишас Андрей 44 1
Andrews Jack - Эндрюс Джек 2 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 16 1
Малофеев Константин 105 1
Горкавенко Дмитрий 2 1
Фурсин Алексей 127 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Мадумаров Рустам 22 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 371 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Шипицин Артем 1 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Osborne George - Осборн Джордж 3 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12870 205
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44969 103
Германия - Федеративная Республика 8485 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32715 69
Украина 6009 53
Европа 10852 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13044 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1289 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 24
Израиль 1731 23
Китай - Тайвань 1845 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11241 20
Польша - Республика 1533 20
Россия - УФО - Тюменская область 823 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 15
Узбекистан - Республика 1269 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 928 14
Россия - ПФО - Самарская область 897 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2101 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 12
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1107 11
Нидерланды 2145 10
Канада 3158 10
Испания - Королевство 2815 9
Норвегия - Королевство 1088 8
США - Калифорния 3367 7
Европа Восточная 2900 7
Кипр - Республика 367 6
Турция - Турецкая республика 1628 6
Америка 1975 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1417 5
Франция - Французская Республика 5483 5
Великобритания - Лондон 2004 5
Россия - ДФО - Магаданская область 308 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 308 4
Словения - Республика 201 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5209 4
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3083 99
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1507 79
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1731 45
Мошенничество - Махинации 1259 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1390 41
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2208 37
Инвестиции венчурные 448 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 767 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4072 29
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10827 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 16
Образование в России 315 12
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 89 10
Бизнес-акселератор 235 10
Русский язык 4325 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 975 6
Страхование - Страховое дело 1138 5
Cashback - Кэшбэк 149 5
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 417 5
Цифровой регион - Федеральный проект 51 5
ДМС - Добровольное медицинское страхование 74 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 133 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 509 4
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 20 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 196 3
Пиратство - Авторское право 410 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 936 2
From door to door - От двери до двери 27 2
Инсорсинг - Инхаус 56 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 397 2
Цифровое право - Цифровые права 12 1
Кибернетика 13 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 128 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 240 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 57 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 718 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 49 1
WSJ - The Wall Street Journal 1220 3
Прайм - Агентство экономической информации 686 2
Tom’s Hardware 123 2
23ABC News 142 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
VentureBeat 90 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 1
Computer Weekly 370 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 152 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 15 4
Gartner 3286 2
BCG - Boston Consulting Group 82 1
Forrester Wave 30 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
SAS Academy 3 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
CNews AWARDS - награда 344 4
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 574 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022