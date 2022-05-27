Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазины онлайн-торговля системы электронной коммерции
Публикаций - 3342, упоминаний - 4336
e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 374
|Путин Владимир 2542 69
|Чаркин Евгений 203 43
|Сыкулев Андрей 67 33
|Нестеров Алексей 84 33
|Урьяс Вадим 82 30
|Сотин Денис 106 28
|Абакумов Евгений 110 28
|Клепиков Алексей 80 28
|Соловьев Алексей 67 28
|Москальков Дмитрий 26 26
|Портной Михаил 26 26
|Евраев Михаил 228 26
|Сороченков Алексей 26 26
|Карпов Иван 46 26
|Мискевич Евгений 32 26
|Платонов Михаил 42 26
|Валчев Стоян 48 26
|Слышкин Василий 66 26
|Степченков Максим 42 26
|Ямщиков Владимир 35 26
|Лебедев Антон 35 26
|Казарин Станислав 115 26
|Каюмов Шамиль 37 26
|Смык Виталий 30 26
|Емелин Александр 29 26
|Семенихин Игорь 40 25
|Дьяченко Валерий 70 25
|Васильев Владислав 42 25
|Рубин Адар 31 25
|Халматов Максим 48 25
|Егоров Владимир 64 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Бойко Елена 174 25
|Трофимова Людмила 34 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Горчаков Денис 29 25
|Прохорова Алла 48 25
|Шадаев Максут 460 24
|Богданов Кирилл 110 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru