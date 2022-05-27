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e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазины онлайн-торговля системы электронной коммерции

e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции


27.05.2022 До 100 тыс. интернет-магазинов смогут обслуживать клиентов с помощью «СДЭК финанс»
11.05.2022 «Почта России» увеличит скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение
30.03.2022 Омниканальность и Digital IQ — инструменты для роста продаж E-commerce
24.03.2022 Российские интернет-магазины переходят на отечественные сервисы «Телфин» и AdvantShop
24.03.2022 Рынок E-commerce: как удержать покупателя
17.03.2022 Онлайн-конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта
17.02.2022 В третьем пакете мер господдержки ИТ-отрасли России задан фокус на интернет-магазины
16.02.2022 VK запустила Sales Promo Ads – рекламный инструмент для увеличения продаж в электронной коммерции
16.02.2022 «Яндекс.бизнес» позволит владельцам интернет-магазинов в несколько кликов запускать отдельные рекламные объявления для всех товаров
31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле
20.01.2022 «Билайн бизнес» внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов
19.01.2022 Сергей Мелихов -

Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу
13.01.2022 Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток
12.01.2022 Softline Ecommerce разработал для «Лаборатории Касперского» инструмент автоматизации продления заказов
16.12.2021 «Почта России» ввела единый тариф на доставку из интернет-магазинов в почтоматы
15.12.2021 Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц
03.12.2021 Райффайзенбанк подключил онлайн-магазин Lindt & Sprüngli к СБП
29.11.2021 Аналитика «Телфин»: треть пользователей виртуальных АТС — интернет-магазины
23.11.2021 StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое
11.10.2021 «Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября
02.09.2021 Сбер ID стал доступен на платформе InSales
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября
19.08.2021 Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы
21.07.2021 Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов
15.07.2021 «Магнит» ускоряет развитие электронной коммерции и цифровой трансформации
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud
28.05.2021 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» рассказали о трендах фрода в сфере электронной коммерции
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах
17.05.2021 «КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России
17.05.2021 Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон
13.04.2021 ВТБ подключил интернет-магазин «Технопарк» к сервису быстрых платежей
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей

Публикаций - 3342, упоминаний - 4336

e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 390
Apple Inc 10683 355
Google LLC 10352 305
Microsoft Corporation 22497 274
Samsung Electronics 9333 255
Amazon Inc - Amazon.com 2650 250
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 237
6072 189
Meta Platforms - Facebook 4267 182
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 174
VK - Mail.ru Group 3057 160
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 157
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 152
SAP SE 4595 150
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 149
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 120
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 119
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 117
1С-Битрикс - Bitrix 443 105
IBM - International Business Machines Corp 8941 101
Oracle Corporation 6035 99
Huawei 3222 98
LG Electronics 3372 98
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 93
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 84
Intel Corporation 11262 84
PayPal 634 81
Элемент ГК - Elementec 1523 79
Alibaba Group 353 79
Webmoney 513 77
Sony 6145 66
Twitter 2493 63
Dialog - Диалог 864 59
Merlion Citilink - Ситилинк 259 59
Lenovo Group 2077 57
Xiaomi 1095 56
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 55
Softline - Софтлайн 1870 50
HTC Corporation 1428 48
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 268
Visa International 1809 266
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 264
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 224
Почта России ПАО 1853 191
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 175
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 148
Связной ГК 1190 142
Qiwi 878 134
Альфа-Банк 1476 125
eBay Inc 1576 113
AliExpress 327 113
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 87
Открытие ФК 2713 86
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 85
Точка 1820 85
Евросеть 1393 82
X5 Group 709 79
Яндекс.Еда 490 79
Wildberries - Вайлдберриз 185 69
ГПБ - Газпромбанк 842 67
РЖД - Российские железные дороги 1458 63
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 62
ПСБ - Промсвязьбанк 682 58
Аэрофлот 648 54
Лента - Сеть розничной торговли 912 54
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 52
Россети Ленэнерго 786 51
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 50
ВТБ - ВТБ24 658 48
Магнит - Сеть магазинов 447 46
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 45
KupiVip - Приват Трэйд 78 44
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 41
Societe Generale - Росбанк 438 41
МТС банк 290 40
GFG - Lamoda - Купишуз 90 40
Hansa - Ханса 85 39
Electrolux - Электролюкс Рус 177 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 294
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 125
Правительство РФ 8292 112
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 111
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 91
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 83
Президент Российской Федерации 3770 81
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 64
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 59
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 48
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 40
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 36
Таможня - Таможенная служба 421 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 33
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 31
Правительство Москвы 1640 31
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 30
Федеральное казначейство России 1345 30
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 27
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 23
Администрация Президента РФ 904 17
Счётная палата РФ 628 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 49
АФТ - Ассоциация Финтех 251 47
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 36
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 33
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 25
Web development - Веб-разработка 0 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 9
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 8
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 7
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 7
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
Единая Россия - Политическая партия 246 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 2
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
OSI - Open Source Initiative 58 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 2
Талант и успех - Общественный фонд 13 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2725
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1024
Website - Вебсайт 9736 1023
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 837
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 833
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 634
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 533
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 505
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 496
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 460
Социальные сети - Соцсети 4447 429
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 406
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 394
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 390
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 381
Мобильное приложение - Mobile app 4966 372
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 371
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 346
Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 1377 322
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 318
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки 3940 304
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 297
Дисплей - Монитор 5148 295
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 288
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 287
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 287
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 266
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 251
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 251
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 240
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 234
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 231
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 228
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 227
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 227
Big Data - Большие данные 3520 222
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 219
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 218
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 216
Аксессуары 1383 214
Google Android 11959 522
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 325
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 231
Apple iOS 6422 227
ЭОС Дело СЭД 4365 212
LG 75SM99 2832 185
Apple iPhone 6 2649 182
Яндекс.Маркет 524 175
Microsoft Windows 10 11713 170
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 143
Apple iPad 3663 140
Microsoft Windows 2000 2856 135
Google Play - Google Store - Android Market 2732 126
Apple - App Store 2437 121
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 89
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 86
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 77
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 76
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 71
Microsoft Office 3247 66
Google YouTube - Видеохостинг 2277 64
Linux OS 7669 62
Microsoft Windows Phone OS 1546 60
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 49
Apple iTunes Store 1053 49
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 48
Microsoft Skype 1940 47
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 46
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 46
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 46
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 44
Qiwi Кошелек 185 43
Microsoft Azure 1276 43
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 41
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 40
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 40
Apple Pay 427 40
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 39
Oracle Java - язык программирования 2554 39
Исанин Антон 9365 374
Путин Владимир 2542 69
Чаркин Евгений 203 43
Сыкулев Андрей 67 33
Нестеров Алексей 84 33
Урьяс Вадим 82 30
Сотин Денис 106 28
Абакумов Евгений 110 28
Клепиков Алексей 80 28
Соловьев Алексей 67 28
Москальков Дмитрий 26 26
Портной Михаил 26 26
Евраев Михаил 228 26
Сороченков Алексей 26 26
Карпов Иван 46 26
Мискевич Евгений 32 26
Платонов Михаил 42 26
Валчев Стоян 48 26
Слышкин Василий 66 26
Степченков Максим 42 26
Ямщиков Владимир 35 26
Лебедев Антон 35 26
Казарин Станислав 115 26
Каюмов Шамиль 37 26
Смык Виталий 30 26
Емелин Александр 29 26
Семенихин Игорь 40 25
Дьяченко Валерий 70 25
Васильев Владислав 42 25
Рубин Адар 31 25
Халматов Максим 48 25
Егоров Владимир 64 25
Юсупов Шамиль 25 25
Бойко Елена 174 25
Трофимова Людмила 34 25
Генкина Екатерина 27 25
Горчаков Денис 29 25
Прохорова Алла 48 25
Шадаев Максут 460 24
Богданов Кирилл 110 24
Россия - РФ - Российская федерация 108428 3014
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 773
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 767
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 429
Европа 12319 377
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 368
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 345
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 318
Германия - Федеративная Республика 8903 228
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 215
Казахстан - Республика 4467 158
Украина 6212 155
Япония 10069 145
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 144
Франция - Французская Республика 5665 140
Беларусь - Белоруссия 3525 126
Южная Корея - Республика 4394 114
Италия - Итальянская Республика 3310 114
Индия - Республика 4263 103
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 96
Азия - Азиатский регион 3803 91
Европа Восточная 2927 89
Россия - СФО - Новосибирск 3269 83
Россия - ПФО - Казань 2085 75
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