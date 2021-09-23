Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
e-Commerce
Электронная коммерция
Интернет-магазины
Публикаций - 422, упоминаний - 508
e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 199 29
|Клепиков Алексей 80 27
|Сотин Денис 106 26
|Сыкулев Андрей 67 26
|Абакумов Евгений 109 25
|Портной Михаил 26 25
|Нестеров Алексей 84 25
|Карпов Иван 44 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Смык Виталий 30 25
|Мискевич Евгений 32 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Степченков Максим 41 25
|Каюмов Шамиль 37 25
|Емелин Александр 28 25
|Лебедев Антон 31 24
|Горчаков Денис 29 24
|Урьяс Вадим 81 24
|Рубин Адар 31 24
|Слышкин Василий 59 24
|Валчев Стоян 48 24
|Юсупов Шамиль 25 24
|Дьяченко Валерий 69 24
|Казарин Станислав 111 24
|Семенихин Игорь 40 24
|Генкина Екатерина 27 24
|Егоров Владимир 61 24
|Халматов Максим 48 24
|Васильев Владислав 42 24
|Трофимова Людмила 34 24
|Платонов Михаил 42 24
|Соловьев Алексей 64 24
|Прохорова Алла 48 24
|Богданов Кирилл 103 23
|Вахнин Павел 52 20
|Елизаров Артем 16 15
|Шадаев Максут 420 14
|Шадура Максим 17 14
|Путятинский Сергей 54 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru