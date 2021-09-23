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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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e-Commerce
Электронная коммерция
Интернет-магазины



23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября
23.03.2021 E-commerce 2021
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»
14.10.2020 Acer открывает новый интернет-магазин в России
24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce
18.08.2020 Группа ЧТПЗ обновила e-commerce-платформу
04.06.2020 Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов
20.01.2020 Электронная коммерция
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле
22.10.2019 Аналитики партнерской сети ePN зафиксировали рост рынка e-commerce
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы
19.04.2018 Сергей Родионов - Цифровая трансформация требует эволюции в трех измерениях
26.03.2018 DPD запустила онлайн-сервис доставки крупногабаритных грузов для e-commerce
26.12.2017 Criteo назвала 8 ключевых маркетинговых трендов 2018 года в e-commerce
08.08.2017 Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей
20.03.2017 Rambler внедрил рекомендательную e-commerce систему в Price.ru и интернет-магазине Ecco
27.05.2016 «РФИ банк» представил платежные решения для e-commerce, торговли в оффлайне и соцсетях
28.01.2016 Converse вместе с KupiVip E-Сommerce Services запустила первый интернет-магазин в России
05.02.2015 2015 г. станет переломным для российского e-commerce
20.11.2014 Россия: объем рынка e-commerce к 2016 г. превысит 1 трлн руб.
26.04.2014 Рынок онлайн-торговли рассчитывает на регионы
08.04.2014 Среди главных трендов развития e-commerce появилась Big Data
13.03.2014 20 марта в Москве обсудят проблемы и вопросы развития e-commerce в России
08.08.2013 Е-commerce чудо в Бразилии: подробности
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве
28.03.2013 Покупатели интернет-магазинов защищены законом
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность
25.03.2013 Оборот e-commerce России в 4,5 раза ниже оборота Amazon
22.10.2012 Николай Зайцев: Электронная коммерция должна приносить деньги
15.10.2012 «Рамблер» станет 100% акционером «Бегуна» и консолидирует активы в области e-commerce
15.05.2012 Объем украинского рынка e-commerce в 2012 г. может достичь $1 млрд

Публикаций - 422, упоминаний - 508

e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 36
Yandex - Яндекс 4614 32
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 28
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 28
Cinimex - Синимекс 163 27
Такском - Taxcom 126 27
Schneider Electric 459 26
Amazon Inc - Amazon.com 2529 26
Центр2М - Center2М 50 25
Ситилабс 28 25
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 24
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 203 24
Schneider Electric Secure Power 47 24
Rimini Street 41 24
Microsoft Corporation 21014 19
VK - Mail.ru Group 2814 19
IBM - International Business Machines Corp 8701 17
Google LLC 9440 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 16
5034 15
SAP SE 4379 14
Ситилинк - Citilink 228 14
Meta - Facebook 4129 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 26 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 13
Корус Консалтинг ГК 946 12
1С-Битрикс - Bitrix 416 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 12
Oracle Corporation 5811 11
Intel Corporation 10803 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 11
Alibaba Group 338 9
PayPal 624 9
Apple Inc 10137 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 7
Yahoo! 3483 7
SAP CIS - САП СНГ 810 7
Крок 1560 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 44
Почта России ПАО 1798 37
X5 Group 650 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 34
РЖД - Российские железные дороги 1331 31
AliExpress 292 29
ГПБ - Газпромбанк 801 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 27
Аэрофлот 618 27
Ингосстрах СПАО 279 27
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 26
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 25
МТС банк 268 25
Уралсиб Банк 447 25
OKS Group 34 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 25
ПГК - Первая грузовая компания 113 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 22
Segezha Group - Сегежа Групп 90 21
Петрович СТД - Строительный торговый дом 42 19
Visa International 1640 17
eBay Inc 1565 17
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 15
PepsiCo - Пепсико 147 15
Интер РАО ПАО 266 15
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 14
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 80 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Траско - Trasko 29 13
Альфа-Банк 1336 12
ВсеИнструменты.ру 14 12
Магнит - Сеть магазинов 298 12
Абсолют Банк 105 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 29
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 28
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 24
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 13
Правительство Москвы 819 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 6
Счётная палата РФ 556 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 119 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 5
Правительство РФ 2659 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 4
Федеральное казначейство России 867 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор 2018 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 3
Президент Российской Федерации 1731 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 2
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 88 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 2
Роснано 619 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
ПФР Департамент информационных технологий 129 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 2
ЛДПР 97 2
АФТ - Ассоциация Финтех 86 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 42
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 36
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 36
Big Data - Большие данные 1249 34
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 26
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 477 25
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 22
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1653 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 14
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1034 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1103 10
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 24 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 672 8
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 155 8
Омниканальность - Omni channel 54 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 472 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 701 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 5
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 651 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 5
C2C - Consumer-to-consumer 33 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 25
1С:ERP Управление предприятием 216 25
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 24
Google Android 11673 20
Apple iOS 6248 15
Яндекс.Маркет 463 14
Google YouTube - Видеохостинг 2178 6
Apple - App Store 2356 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 6
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 264 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 5
Яндекс Go 56 5
Google Play - Google Store - Android Market 2638 5
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 5
Microsoft Azure 1217 5
PHP - Язык программирования 404 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 127 4
JavaScript - Язык программирования 935 4
Тинькофф Бизнес 28 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 69 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 4
WordPress 187 4
ByteDance TikTok 116 4
OFD.RU Ferma 9 4
Rakuten Viber 465 4
Omni - криптовалюта 34 4
WhatsApp Messenger 694 4
AWS - Amazon Web Services 605 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 114 3
Microsoft Skype 1887 3
Linux OS 7207 3
Яндекс.Лавка 78 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 812 3
Java - Язык программирования 2435 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 453 3
C++ - Язык программирования 427 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 3
Сбербанк ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 98 3
Чаркин Евгений 199 29
Клепиков Алексей 80 27
Сотин Денис 106 26
Сыкулев Андрей 67 26
Абакумов Евгений 109 25
Портной Михаил 26 25
Нестеров Алексей 84 25
Карпов Иван 44 25
Ямщиков Владимир 35 25
Смык Виталий 30 25
Мискевич Евгений 32 25
Москальков Дмитрий 26 25
Сороченков Алексей 26 25
Степченков Максим 41 25
Каюмов Шамиль 37 25
Емелин Александр 28 25
Лебедев Антон 31 24
Горчаков Денис 29 24
Урьяс Вадим 81 24
Рубин Адар 31 24
Слышкин Василий 59 24
Валчев Стоян 48 24
Юсупов Шамиль 25 24
Дьяченко Валерий 69 24
Казарин Станислав 111 24
Семенихин Игорь 40 24
Генкина Екатерина 27 24
Егоров Владимир 61 24
Халматов Максим 48 24
Васильев Владислав 42 24
Трофимова Людмила 34 24
Платонов Михаил 42 24
Соловьев Алексей 64 24
Прохорова Алла 48 24
Богданов Кирилл 103 23
Вахнин Павел 52 20
Елизаров Артем 16 15
Шадаев Максут 420 14
Шадура Максим 17 14
Путятинский Сергей 54 14
Россия - Российская федерация - РФ 82514 242
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 45
Европа Восточная 2815 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 20
Казахстан - Республика 4139 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 17
Беларусь - Белоруссия 3207 17
Европа 7249 15
Украина 5529 14
Германия - Федеративная Республика 7790 10
Австралия - Австралийский Союз 2657 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 8
Азия - Азиатский регион 3156 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 7
Россия - СФО - Новосибирск 2925 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 6
Канада 3059 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 6
Франция - Французская Республика 4928 6
Индия - Республика 4105 5
Грузия 1032 5
Япония 7913 5
Латинская Америка 1377 4
Бразилия - Федеративная Республика 1897 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 4
Ближний Восток 2491 4
Испания - Королевство 2566 4
Прибалтика - Балтия 1200 4
Европа Западная 1306 4
Африка - Африканский регион 2667 3
Израиль 1685 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 3
Америка 1189 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 3
Россия - ПФО - Казань 1894 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 48
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 45
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 24
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 24
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 15
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 8
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 4
Торговля розничная 82 3
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 21 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 36 2
Человеческий фактор 172 2
Информационное общество - Государственная программа 305 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 8 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 2
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 7 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 2
Аутсорсинг 133 2
Русский язык 1658 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 4
РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
Silicon.com 350 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 2
Apps4All 25 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 2
Ведомости 275 2
WSJ - The Wall Street Journal 1194 2
Thomson Reuters - Рейтер 5681 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Forbes - Форбс 560 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 1
USA Today 124 1
Regnum - Регнум 95 1
NBC News 165 1
ComputerWorld 136 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Банки.ру - Banki.ru 35 1
CrunchBase 63 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
КиноПоиск - портал о кино 122 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
The Register 1262 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
Gartner 3195 17
Data Insight - Исследовательское агентство 80 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 9
Forrester Research 784 6
IDC - International Data Corporation 4527 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 4
GfK Rus - ГФК-Русь 175 4
Nielsen Holdings - NetRatings 328 3
Markets&Markets Research 92 3
Markswebb 27 3
РАЭК Экономика Рунета 8 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 382 2
CNews Mobile - рейтинг 10 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
Allied Market Research 17 1
Microsoft Research 123 1
RetailDrive 1 1
S&P - Standard and Poor’s 467 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
comScore 327 1
eMarketer 195 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
CNews Мишень ОФД 4 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 26 1
Frost & Sullivan 177 1
IBM Research 104 1
ResearchMe 12 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Fortune Global 500 269 1
Juniper Research 420 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 5 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 298 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
РАН - Российская академия наук 963 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 34
CNews AWARDS - награда 334 31
CNews Баттл 37 24
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 5
Чёрная пятница (распродажи) 84 5
Олимпийские игры - Olympic Games 493 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 59 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 1
BRICS Solutions Awards 5 1
MeYou 3 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 6 1
РИФ - Российский Интернет Форум 34 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
CNews FORUM Кейсы 46 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
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