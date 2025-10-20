Разделы

Онлайн-продажи Fix Price в России выросли на 11% за 9 месяцев 2025 года

Сеть Fix Price в России продолжает наращивать объем онлайн-продаж: по итогам девяти месяцев 2025 г. общий прирост е-комма сети в России составил 11%. Средний чек онлайн-покупок – 1,25 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Наиболее востребованным способом получения товара, заказанного онлайн в компании, остается самовывоз, при этом объем заказов с доставкой увеличился на 14%.

Регионами-лидерами по числу онлайн-заказов в России стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Наибольшим спросом у онлайн-покупателей пользуются продукты питания, товары для дома и средства личной гигиены.

«Fix Price предлагает широкий выбор уникальных товаров, которые представлены только у нас: это наши собственные торговые марки, в том числе товары для дома и декора, востребованные бренды бытовой химии. Поэтому нам важно, чтобы покупатели могли приобретать их удобным способом, в том числе и онлайн. Мы работаем над улучшением клиентского опыта, делаем наше мобильное приложение все более удобным», — Татьяна Космынина, руководитель направления онлайн-торговли Fix Price

Хотя онлайн-торговля не является основным каналом продаж сети, сеть Fix Price активно развивает это направление как в России, так и на международном рынке. В частности, в III квартале 2025 г. Fix Price Group PLC ОАЭ вышла на крупнейший маркетплейс Ближнего Востока – Noon.

