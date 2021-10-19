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19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 3
23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
21.07.2021 В Москве 1 августа стартует новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд» 1
08.07.2021 Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин 1
01.07.2021 «Диасофт» на CNews FORUM Кейсы 2021: что необходимо для проведения успешной цифровой трансформации 1
29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
11.06.2021 Виталий Копысов стал спикером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 2
07.06.2021 «Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 2
05.04.2021 Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 2
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1

Публикаций - 267, упоминаний - 331

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 31
Microsoft Corporation 11017 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Cinimex - Синимекс 160 15
Rimini Street 38 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Ситилабс 25 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Центр2М - Center2М 47 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Schneider Electric 408 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Такском - Taxcom 119 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
SAP SE 3207 13
Samsung Electronics 5633 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
Diasoft - Диасофт 354 8
IBM 3527 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
Google LLC 7128 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 6
Yandex - Яндекс 4099 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Accenture - Аксенчер 531 5
Veeam Software 250 5
Naumen - Наумен 341 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
Инфосистемы Джет 675 4
FlexSoft - ФлексСофт 35 4
Arista Networks 15 3
SafeTech - СэйфТек 44 3
Oracle Corporation 3331 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
Dynatrace 46 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 42
Газпромбанк - ГПБ 692 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 33
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
Открытие ФК 538 26
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 23
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Уралсиб Банк 389 18
X5 Group - Пятерочка 559 18
МТС банк 254 17
X5 Group 599 17
МКБ - Московский кредитный банк 268 17
Альфа-Банк 1123 16
Ингосстрах СПАО 210 15
Аэрофлот 492 15
ПГК - Первая грузовая компания 98 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
OKS Group 31 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Интер РАО ПАО 158 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
PepsiCo - Пепсико 94 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Альфа-Капитал УК 45 11
OTP Group - ОТП Банк 125 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Геобанк КБ 30 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 17
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Правительство Москвы 649 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ФРИИ Акселератор 12 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Счётная палата РФ 460 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 31
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 29
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 19
Big Data - Большие данные 1136 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 18
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 10
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 8
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 7
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Legacy-системы - унаследованная система 16 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
1С:ERP Управление предприятием 203 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 11
FlexSoft - FXL Платформа 28 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 6
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 10 6612 3
Linux OS 4243 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 3
Apple Pay 385 3
SafeTech - PayControl 23 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 3
Java - Язык программирования 1167 2
React - JavaScript фреймворк 24 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Samsung Knox 82 2
МИК - Московский акселератор 28 2
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
KasperskyOS 29 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Google YouTube - Видеохостинг 1706 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
JavaScript - Язык программирования 626 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
Карпов Иван 41 19
Сотин Денис 102 17
Нестеров Алексей 79 16
Семенихин Игорь 37 16
Трофимова Людмила 31 15
Урьяс Вадим 76 15
Абакумов Евгений 103 15
Дьяченко Валерий 66 15
Чаркин Евгений 182 15
Путятинский Сергей 53 15
Прохорова Алла 45 15
Сыкулев Андрей 57 15
Бычков Александр 39 15
Емельченков Сергей 83 14
Сороченков Алексей 23 14
Москальков Дмитрий 23 14
Клепиков Алексей 77 14
Смык Виталий 27 14
Ямщиков Владимир 32 14
Рубин Адар 28 14
Мискевич Евгений 29 14
Юсупов Шамиль 22 14
Егоров Владимир 52 14
Горчаков Денис 26 14
Халматов Максим 45 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Соловьев Алексей 60 14
Богданов Кирилл 90 14
Васильев Владислав 39 14
Степченков Максим 36 14
Лебедев Антон 28 14
Каюмов Шамиль 34 14
Слышкин Василий 54 14
Генкина Екатерина 24 14
Сирота Юрий 38 14
Емелин Александр 25 14
Портной Михаил 23 14
Шевченко Владимир 135 14
Вахнин Павел 51 13
Антонов Александр 73 13
Россия - Российская федерация - РФ 57180 145
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 40
Восточная Европа 1669 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 16
Украина 3347 13
Казахстан - Республика 2621 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Европа 3730 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Индия - Республика 2161 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Грузия 690 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Япония 2760 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - Сочи 910 2
Израиль 716 2
Германия - Федеративная Республика 3614 2
США - Кремниевая долина 398 2
Россия - Уфа 640 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Россия - Краснодар 1031 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Сингапур - Республика 808 2
Чили - Республика 120 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Кемеровская область 463 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 205 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Томская область 413 1
Арктика 141 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 49
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 6
Аутсорсинг 84 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Бизнес-акселератор 31 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Транспорт 62 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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