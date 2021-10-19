Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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FinTech
ФинТех
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ИТ в финсекторе
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 267, упоминаний - 331
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Карпов Иван 41 19
|Сотин Денис 102 17
|Нестеров Алексей 79 16
|Семенихин Игорь 37 16
|Трофимова Людмила 31 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Абакумов Евгений 103 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Путятинский Сергей 53 15
|Прохорова Алла 45 15
|Сыкулев Андрей 57 15
|Бычков Александр 39 15
|Емельченков Сергей 83 14
|Сороченков Алексей 23 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Смык Виталий 27 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Рубин Адар 28 14
|Мискевич Евгений 29 14
|Юсупов Шамиль 22 14
|Егоров Владимир 52 14
|Горчаков Денис 26 14
|Халматов Максим 45 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Соловьев Алексей 60 14
|Богданов Кирилл 90 14
|Васильев Владислав 39 14
|Степченков Максим 36 14
|Лебедев Антон 28 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Слышкин Василий 54 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Сирота Юрий 38 14
|Емелин Александр 25 14
|Портной Михаил 23 14
|Шевченко Владимир 135 14
|Вахнин Павел 51 13
|Антонов Александр 73 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Ars Technica 227 1
|GlobalPitch.vc 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757339, в очереди разбора - 661029.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757339, в очереди разбора - 661029.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru