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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Blockchain
Блокчейн
Реплицированная распределённая база данных
Системы распределенного реестра


08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 2
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
18.01.2021 Силовики всего мира атаковали сверхзащищенные криминальные сетевые ресурсы 1
29.12.2020 Кубан Ашымбеков, Discovery Studio: Блокчейн позволит провести в Кыргызстане по-настоящему честные выборы 4
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
07.12.2020 Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0 5
13.10.2020 Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации 2
15.09.2020 «Дыра» в Bitcoin грозит обрушить серверы майнеров и парализовать криптобиржи 1
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 1
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
04.08.2020 Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы 1
31.07.2020 Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 1
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 3
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 2
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
27.01.2020 10 разрушительных тенденций в ИТ на 2020 год 2
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
20.01.2020 Распределенные реестры 8
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 1
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
14.10.2019 Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов 1
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
09.09.2019 «РАМАКС» запускает корпоративную Blockchain-платформу WORK'N'ROLL для повышения мотивации и вовлеченности сотрудников 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 3
26.08.2019 Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр 1
17.07.2019 Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся? 2
16.07.2019 Российский «государственный блокчейн» Vostok продан целиком 1

Публикаций - 144, упоминаний - 193

Blockchain упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
IBM 3537 11
Google LLC 7144 9
Yandex - Яндекс 4101 8
SAP SE 3211 7
Bitfury Group 25 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Крок 1219 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Oracle Corporation 3342 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Telegram Group 702 4
3733 4
Hyperledger - Open Ledger Project 17 4
Fujitsu 740 4
Facebook 3765 4
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
Cisco Systems 2038 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Ланит ГК 1155 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Waves Protocol - Waves Platform 11 3
Intel Corporation 4169 3
DTG - Digital Transformation Group 11 2
Samsung Electronics 5651 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Huawei 2730 2
Radix Technologies 10 2
GitHub 412 2
Coinbase 24 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Hitachi Vantara 100 2
Барс груп 402 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
SEC Consult Services 929 2
PayPal 440 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Альфа-Банк 1123 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Почта России ПАО 1572 4
Открытие ФК 538 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
РКС - Российские космические системы 100 2
GEM Capital 4 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Tesla Motors 241 2
ВТБ24 583 2
Сбербанк Факторинг 18 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
Uber 257 2
X5 Group 599 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Аэрофлот 493 2
Норникель - Норильский никель 177 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 2
Uber Technologies 258 2
Уралсиб Банк 389 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Газпром ПАО 520 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 529 1
РусГидро ПАО 129 1
Банк Зенит 131 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Coursera 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Правительство РФ 2201 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Linux Foundation 157 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 9
Big Data - Большие данные 1136 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 4
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 9
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 8
Microsoft Azure 1171 7
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Apple iOS 5741 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 3
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 3
Google Android 10750 3
WhatsApp Messenger 654 3
Linux OS 4253 3
Radix Tempo 10 2
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 2
IBM Watson 105 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 2
Filecoin - криптовалюта 7 2
Acryl 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 2
Snapchat 89 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Oracle Management Cloud 16 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 2 2
Крок Шестое чувство аналитика - образовательная игра 2 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Apple - App Store 2198 2
Kaspersky Polys Voting Machine 16 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
SAP TrueRec 1 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Microsoft Office 1934 1
Бутерин Виталий 20 8
Путин Владимир 1824 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Лукашкин Сергей 19 4
Иванов Александр 71 4
Калиновский Александр 14 3
Бычков Александр 39 3
Новиков Павел 67 3
Копысов Виталий 21 3
Перепелкин Вадим 3 2
Бова Светлана 7 2
Батай Илья 14 2
Абрамченко Виктория 15 2
Уфаев Дмитрий 12 2
Залманов Андрей 29 2
Иванов Сергей 170 2
Теличева Наталья 125 2
Чубарь Алексей 7 2
Яковлев Александр 21 2
Реймер Денис 49 2
Попов Анатолий 98 2
Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 2
Алёшкин Роман 5 2
Тараторин Александр 5 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Айвазов Армен 449 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Ананьев Денис 6 2
Белоусов Андрей 53 2
Никифоров Николай 1126 2
Галушкин Олег 168 1
Лагода Георгий 51 1
Никиточкин Иван 3 1
Баров Алексей 25 1
Рыбаков Александр 24 1
Кулик Вадим 113 1
Сирота Юрий 38 1
Аитов Тимур 47 1
Дергунова Ольга 58 1
Медведев Алексей 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Казахстан - Республика 2627 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Европа 3745 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Сингапур - Республика 808 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - Иннополис 292 4
США - Калифорния 972 3
Грузия 691 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Бельгия - Королевство 397 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Канада 1301 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - Воронеж 689 2
США - Сан-Франциско 691 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Бельгия - Брюссель 76 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Армения - Республика 688 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Япония 2778 2
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Болгария - Республика 306 1
Россия - Саратовская область 343 1
Россия - Уфа 640 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Русский язык 978 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Молодёжный парламентаризм 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Банковский сектор 21 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровое право - Цифровые права 2 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 2 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
FT - Financial Times 246 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
The Guardian - Британская газета 189 2
MIT Magazine 2 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
CoinMarKetCap 14 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Gartner 2190 6
IDC - International Data Corporation 2713 2
CNews Analytics 1988 2
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Forrester Research 385 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 4
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Академгородок Новосибирск 29 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
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Сириус - Образовательный центр 85 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
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Создано именных указателей - 46354.
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