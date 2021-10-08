Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Blockchain
Блокчейн
Реплицированная распределённая база данных
Системы распределенного реестра
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 144, упоминаний - 193
Blockchain упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бутерин Виталий 20 8
|Путин Владимир 1824 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Лукашкин Сергей 19 4
|Иванов Александр 71 4
|Калиновский Александр 14 3
|Бычков Александр 39 3
|Новиков Павел 67 3
|Копысов Виталий 21 3
|Перепелкин Вадим 3 2
|Бова Светлана 7 2
|Батай Илья 14 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Уфаев Дмитрий 12 2
|Залманов Андрей 29 2
|Иванов Сергей 170 2
|Теличева Наталья 125 2
|Чубарь Алексей 7 2
|Яковлев Александр 21 2
|Реймер Денис 49 2
|Попов Анатолий 98 2
|Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Тараторин Александр 5 2
|Нигматуллин Тимур 12 2
|Айвазов Армен 449 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
|Ананьев Денис 6 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Галушкин Олег 168 1
|Лагода Георгий 51 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Баров Алексей 25 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Кулик Вадим 113 1
|Сирота Юрий 38 1
|Аитов Тимур 47 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Медведев Алексей 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760243, в очереди разбора - 663933.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760243, в очереди разбора - 663933.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru