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Электроника Электронная компонентная база электронные компоненты радиодетали



29.10.2021 «Росэлектроника» стимулирует развитие отечественной ЭКБ
28.10.2021 GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»
07.04.2021 Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники
19.07.2017 В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ

Публикаций - 381, упоминаний - 393

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 46
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 22
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 11
РТИ Микрон - Micron 1216 11
Intel Corporation 11624 5
АФК Система ПАО 1688 5
Ситроникс - Sitronics 1036 5
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 53 4
AMD - Advanced Micro Devices 3836 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Галактика - Корпорация 1410 3
Huawei 3459 3
6927 3
SAP SE 4833 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 2
Интеграл НПП 56 2
Siemens AG - Siemens Group 2531 2
Qtech - Кьютэк 128 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 259 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 118 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 321 2
STMicroelectronics 287 2
Воентелеком 143 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 80 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Sigfox 11 2
Cisco Systems 4858 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 2
HTC Corporation 1490 1
Lenovo Motorola 3502 1
Veeam Software 290 1
Yandex - Яндекс 5551 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 9
РЖД - Российские железные дороги 1598 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 5
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 36 2
Альфа-Банк 1579 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
Ростех - Новикомбанк 52 2
Газпром нефть 489 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 10 2
UDR Inc 8 2
Тракторные заводы Концерн 38 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ММПП ФГУП - авиационная моторостроительная компания 16 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 1
КонсультантПлюс 106 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 1
РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 10 1
Деловые Линии ГК 43 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 33 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
Торий НПП 45 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 178 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 6 1
Газпром ПАО 1144 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 101 1
Ростех - Вертолеты России 156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 1
Marshall Capital Partners 69 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 5
Президент Российской Федерации 3492 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 112 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
Федеральное казначейство России 1540 2
Администрация Президента РФ 976 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 30 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Ростех - Рособоронэкспорт 108 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 21 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 69 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 51 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 41 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 8
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3330 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1716 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 36 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей 227 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 837 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1057 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 143 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 202 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 24 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 31 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1017 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 5
Linux OS 8153 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 421 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 176 2
1С:ERP Управление предприятием 312 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 199 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 25 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 1
Siemens Teamcenter 53 1
Autodesk AutoCAD 282 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 48 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 42 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 22 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 60 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Intel Pentium II 154 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO 10 1
Асоника - Эльбрус-АСОНИКА ПАК - программно-аппаратно-методический комплекс виртуальных испытаний электроники 1 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 102 1
PTC Windchill 46 1
Linux Secure Repository 2 1
Nokia Broadband Fronthaul 19 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 84 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 29 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 42 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 1
Intel x86 - архитектура процессора 1578 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 191 1
Мишустин Михаил 466 6
Хасьянова Гульнара 120 4
Путин Владимир 2696 4
Зверев Андрей 57 4
Сахненко Сергей 83 4
Борисов Юрий 114 3
Чернышенко Дмитрий 412 3
Мантуров Денис 79 3
Рогозин Дмитрий 93 2
Смирнов Алексей 186 2
Куликов Сергей 26 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Легостаева Светлана 37 2
Долгов Константин 5 2
Гутенёв Владимир 11 2
Покровский Иван 78 2
Шадаев Максут 609 2
Брыкин Арсений 46 2
Понькин Александр 29 1
Чендаров Андрей 15 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Евтушенко Олег 135 1
Белоусов Андрей 81 1
Паршин Максим 262 1
Рейман Леонид 1030 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Щеголев Игорь 689 1
Давыдов Александр 43 1
Рахманов Алексей 5 1
Малофеев Константин 109 1
Сологуб Денис 26 1
Свердлов Денис 181 1
Поскакухин Вадим 8 1
Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
Фомина Алена 7 1
Машевич Павел 5 1
Чаркин Евгений 235 1
Скрипаль Сергей 2 1
Кондратьев Алексей 2 1
Лавров Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Европа 21235 3
Украина 7213 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 781 2
Монголия 272 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 386 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 634 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Китай - Тайвань 3659 2
Россия - СФО - Кемеровская область 713 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 546 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 434 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 507 1
Россия - Крайний Север 182 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 269 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 26 1
Косово - Республика 37 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 174 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 73 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 247 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 1
Китай - Гуандун - Чжухай 10 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 111 1
Сербия - Республика 303 1
Уран - планета Солнечной системы 531 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 13
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 5
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1428 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 2
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 2
Образование в России 767 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 727 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 95 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1491 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 120 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 341 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1274 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
РИА Новости 800 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
Ведомости 503 1
Federal Register 7 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 57 1
500 Startups 14224 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 83 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 14 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 25 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 238 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 16 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 9 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 18 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 19 1
РАН - Российская академия наук 1790 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 16 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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