Индексная книга CNews*
Электроника Электронная компонентная база электронные компоненты радиодетали
Публикаций - 381, упоминаний - 393
Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 466 6
|Хасьянова Гульнара 120 4
|Путин Владимир 2696 4
|Зверев Андрей 57 4
|Сахненко Сергей 83 4
|Борисов Юрий 114 3
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Мантуров Денис 79 3
|Рогозин Дмитрий 93 2
|Смирнов Алексей 186 2
|Куликов Сергей 26 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Легостаева Светлана 37 2
|Долгов Константин 5 2
|Гутенёв Владимир 11 2
|Покровский Иван 78 2
|Шадаев Максут 609 2
|Брыкин Арсений 46 2
|Понькин Александр 29 1
|Чендаров Андрей 15 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Евтушенко Олег 135 1
|Белоусов Андрей 81 1
|Паршин Максим 262 1
|Рейман Леонид 1030 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Щеголев Игорь 689 1
|Давыдов Александр 43 1
|Рахманов Алексей 5 1
|Малофеев Константин 109 1
|Сологуб Денис 26 1
|Свердлов Денис 181 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
|Фомина Алена 7 1
|Машевич Павел 5 1
|Чаркин Евгений 235 1
|Скрипаль Сергей 2 1
|Кондратьев Алексей 2 1
|Лавров Сергей 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|IDC - International Data Corporation 4840 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 57 1
|500 Startups 14224 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.