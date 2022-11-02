Производителям смартфонов, принтеров и телеком-«железа» выдадут дешевые спецкредиты

Минцифры предлагает предоставлять льготные кредиты производителям телеком-оборудования, смартфонов и принтеров. Если инициатива министерства будет одобрена, на эти средства российские компании смогут закупать электронную-компонентную базу для устойчивости своих производств.

Телекому — субсидии

Минцифры предлагает предоставить производителям телеком-оборудования субсидии на закупку электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместе с ними министерство хочет поддержать и российских производителей смартфонов, модемов и принтеров. Информация об этом содержится в проекте постановления Правительства, разработанным Минцифры, и опубликованным на regulation.gov.ru 10 октября 2022 г. На документ обратил внимание «Коммерсант».

Из проекта следует, что министерство хочет расширить механизм предоставления льготного кредита на закупку ЭКБ. Ранее он распространялся только на производителей вычислительной техники. Согласно ему, такие компании смогут получить льготный кредит по ставке до 5% в 13 кредитных организациях, включая Сбербанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк и т.д. Сумма кредита может составить от 3 млрд руб. до 100 млрд руб.

Источник редакции, близкий к Правительству, утверждает, что на субсидии по кредитам для производителей вычислительной техники потребуется около 5 млрд руб. в год. Еще 1 млрд руб. необходим для расширения механизма на производителей телеком и другого оборудования.

Иностранная ЭКБ

При этом в России нет производителей ЭКБ для телеком оборудования, рассказал «Коммерсанту» глава Zelax (российский производитель телеком-оборудования) Сергей Сухман. Источник издания привел в пример среди таких производителей американские компании Marvell и Broadcom и китайскую Centec, чью продукцию используют отечественные производители.

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Собеседники издания поясняют, что отечественным компаниям на фоне геополитической ситуации приходится ввозить в страну ЭКБ при помощи неавторизованных поставщиков.

Проект постановления Минцифры пока не одобрен. В Минэкономики сообщили изданию, что документ поступил на рассмотрение. Представители Минпромторга рассказали, что участвовали в разработке документа. В Минцифры на запрос «Коммерсанта» не ответили.

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Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает такие меры поддержки своевременным шагом. Потому что сейчас поставщики требуют полную предоплату. По его словам, предложение Минцифры поможет обеспечить устойчивость производств российских компаний. Но вместе с тем необходимы и меры поддержки, направленные на внедрение отечественных разработок.

Поддержка электроники

Подробнее о льготном кредитовании производителей электроники CNews писал в начале августа 2022 г. Банки в этом случае своими доходами не рискуют. Несмотря на то, что кредиты они будут выдавать по льготной ставке, деньги им будут возвращаться по рыночной. Согласно предложению Минцифры, разницу банкам компенсируют власти — средства будут заимствованы из резервного фонда.

По словам собеседника «Коммерсанта», в настоящее время многие производители вычислительной техники «явно испытывают нехватку оборотных средств в том числе из-за того, что их зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату».

Это не единственная прорабатываемая инициатива. В начале октября CNews писал о планах Правительства предоставлять субсидии российским производителям электроники для серийного выпуска ноутбуков, смартфонов, компьютеров и планшетов.