«Ростех» импортозаместит ключевые электронные компоненты для критически важной аппаратуры

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку микросхем операционных усилителей для промышленной электроники. Новинка позволит заместить подобные компоненты зарубежного производства при обслуживании имеющегося оборудования, в том числе занятого в критически важных отраслях, а также при создании новых продуктов. Серийное производство отечественных изделий начнется в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Операционный усилитель – универсальный блок, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов. Это устройство принимает слабые сигналы и усиливает их до уровня, пригодного для обработки другими элементами схемы или приборами. Подобные комплектующие, например, входят в состав различной медтехники, измерительного и промышленного оборудования, систем видеосвязи.

Российские усилители обеспечивают взаимозаменяемость иностранной ЭКБ по форм-фактору и характеристикам и могут поставляться в блистерной ленте для реализации автоматизированного монтажа на печатную плату.

Созданием отечественных усилителей занималось входящее в «Росэлектронику» НПП «Пульсар» по инициативе Минпромторга России. Разработанные на предприятии изделия являются аналогами комплектующих AD8041, AD8042 и AD811 производства американской компании Analog Devices.

«Санкционное давление и негативные изменения в логистических цепочках остро поставили вопрос оперативного ремонта и обслуживания электроники разного назначения. Иностранную ЭКБ используют кардиостимуляторы, оборудование поддержания жизнедеятельности, разнообразные датчики и контролеры, промышленные сигнализации. Нам удалось создать продукт, не уступающий по качеству зарубежным усилителям и не отличающийся по цене, что в условиях многомиллионных объемов производства иностранных комплектующих было сложной задачей. После выхода на проектную мощность НПП «Пульсар» рассчитывает занять не менее 30% российского рынка в сегменте широкополосных высокочастотных операционных усилителей», – отметил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

В настоящий момент предприятие завершает сборку опытной партии, а развернуть серийное производство планируется в середине 2024 г.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации Ростех. «Ростех» структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.