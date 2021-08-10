Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой»

Минэкономразвития оценило эффективность реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», за которую отвечает Минпромторг, на уровне «ниже среднего». В эту программу входит повышение конкурентоспособности промышленности, а также развитие экспорта продукции. При этом эффективность госпрограммы «Информационное общество», ответственным за которую выступает Минцифры, оценена Минэком еще ниже. В ней речь идет, в том числе, о повышении степени информированности и цифровой грамотности, благосостояния, а также качества жизни и работы граждан с использованием ИКТ и цифровых технологий.

Невысокая эффективность реализации госпрограмм

Эффективность реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» оценена на уровне «ниже среднего». Эта формулировка содержится в отчете Минэкономразвития по мониторингу реализации госпрограмм за I полугодие 2021 г. Мониторинг осуществлялся исходя из оценки наступления контрольных событий госпрограммы и ее администрирования (соблюдение ответственным исполнителем требований к разработке госпрограмм).

Эффективность программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» составила 67,1% (итоговая оценка). Наступление контрольных событий оценено в 58,9%, при 100-процентном администрировании. Ответственным за госпрограмму выступает Минпромторг. При этом кассовое исполнение бюджета по программе составило всего 12,2%. В качестве обоснования данного показателя в документе приводятся следующие аргументы: отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения или использования средств бюджетов, длительность проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ, услуг, а также нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. В результате данная госпрограмма оказалась в рейтинге Минэка на 34 месте из 41.

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При этом Минэк также представил список госпрограмм с «низкой эффективностью реализации». К таким программам, в том числе, относится «Информационное общество» (60,7%), за которое отвечает Минцифры. Наступление контрольных событий программы достигло 60,3%, администрирование — 62,5%. Итоговое место в рейтинге — 36.

На момент публикации материала в Минцифры не смогли ответить CNews, чем обусловлены такие показатели. Также редакция не получила ответ от Минэкономразвития и Минпромторга о конкретизации показателей программ, по которым результаты не были достигнуты.

Подробности госпрограмм

Госпрограмма — это документ стратегического планирования, содержащий комплекс намеченных мероприятий и инструментов, которые обеспечивают достижение приоритетов и целей госполитики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности России. По линии ИТ ключевыми госпрограммами как раз считается «Информационное общество», а по линии электроники — «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Приоритетными направлениями для программы «Информационное общество» выступают повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и качества госуслуг, повышение степени информированности и цифровой грамотности граждан, развитие экономического потенциала страны с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий.

Целью госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» названы повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений, интеграции в международный рынок и реализация инновационного потенциала. Срок осуществления данной программы, согласно порталу Минпромторга, намечен с 2013 г. по 2025 г.

В декабре 2020 г. CNews писал о предложении Торгово-промышленной палаты (ТПП) при оценке эффективности всех госпрограмм в обязательном порядке использоваться индикатор «доля закупленной российской радиоэлектронной продукции». Тогда Минпромторг выступил с поддержкой данной инициативы. По словам представителей Минпромторга, подробная проработка вопроса внедрения для госпрограмм нового целевого показателя планируется в установленном порядке в 2021 г.

Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности

В январе 2021 г. российская Ассоциация разработчиков и производителей электроники направила в Минцифры письмо с обзором возможностей отечественной электронной промышленности по локализации оборудования критической информационной инфраструктуры. Из письма следует, что по ряду направлений электронной промышленности российские решения готовы полностью заместить импорт прямо сейчас, по другим наблюдается многолетнее технологической отставание и необходимость серьезного финансирования, по третьим импортозамещение в ближайшие несколько лет не представляется возможным в принципе

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В марте 2021 г. ответственным за спрос на российскую электронику был назначен заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В июне был зафиксирован рост объемов производства отечественной радиоэлектроники с 1 трлн руб. в 2019 г. до 1,5 трлн руб. в 2020 г. Однако на фоне роста объемов российского производства радиоэлектроники ее экспорт в другие страны, наоборот, заметно сократился в финансовом плане. В 2019 г. он достиг $3,9 млрд, а в 2020 г. остановился на отметке $3,4 млрд.

В июне 2021 г. CNews писал о планах Правительства выделить около 800 млрд руб. на поддержку радиоэлектронной отрасли в период с 2021 г. по 2024 г. В июле Минпромторг разработал проект постановления Правительства о финансировании и реализации сквозных проектов в сфере радиоэлектронной промышленности. Согласно документу, российские производители электроники смогут получить до 20 млрд руб. на каждый проект импортозамещения.

Подробности отчета Минэкономразвития

В 2021 г. реализуются 45 госпрограмм. Мониторинг был проведен только по 41 госпрограмме в связи с тем, что двум госпрограммам не утверждены планы мониторинга («Развитие здравоохранения» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»), еще по двум отчетность представлена с нарушением установленного срока. Самых высоких результатов достигли две госпрограммы «Управление государственным материальным резервом» и «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». За первую программу отвечает Росрезерв, за вторую — Минпромторг.

Низкую степень эффективности показал Минпромторг с программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (48,7%) и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (37,9%). В списке низкой эффективности оказались также «Развитие энергетики» (44,3%) — ответственно Минэнерго, «Развитие транспортной системы» (42,3%) — Минтранс, а также «Обеспечение химической и биологической безопасности» (40%) — Минздрав.