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13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
28.09.2021 Пока ИТ-компании бегут из России за инвестициями, российские инвесторы уезжают, чтобы вкладываться в иностранцев 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 5
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 2
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 2
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 2
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 15
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 2
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 1
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России» 1
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 4
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN» 1
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 1
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 6
06.07.2021 ИС госорганов переходят в «Гособлако» 1
05.07.2021 Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1

Публикаций - 1236, упоминаний - 1782

ФОИВ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 178
Microsoft Corporation 11017 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 68
VK - Mail.ru Group 2482 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 45
Yandex - Яндекс 4099 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 37
Google LLC 7128 36
IBM 3527 29
3727 27
Ланит ГК 1155 26
Крок 1219 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
Apple Inc - Эппл Рус 7680 21
SAP SE 3207 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 19
АйТи 749 19
Samsung Electronics 5633 18
Ростех - Ростехнологии 2230 18
Программный продукт ГК 92 16
Naumen - Наумен 341 16
Сбербанк Технологии - СберТех 203 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 14
Центр2М - Center2М 47 13
Восход ФГБУ НИИ 365 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 12
Dynatrace 46 12
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Schneider Electric 408 11
Facebook 3765 11
Veeam Software 250 11
Telegram Group 702 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
Rimini Street 38 9
ОТР 135 8
Huawei 2726 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 75
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 65
X5 Group 599 39
Газпромбанк - ГПБ 692 31
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 30
Альфа-Банк 1123 28
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 24
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
Черкизово ГК 73 22
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 22
Procter&Gamble - P&G 93 21
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 21
Ингосстрах СПАО 210 20
Уралсиб Банк 389 20
Лента - Сеть розничной торговли 188 19
UBS AG 118 18
Банк Зенит 131 18
Мегаполис ТК 87 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 17
Почта России ПАО 1570 17
X5 Group - Пятерочка 559 16
Coca-Cola Company 112 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 14
ПСБ - Промсвязьбанк 613 14
Геобанк КБ 30 13
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 12
Балтика - Пивоваренная компания 111 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 10
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
ВТБ Банк Москвы 371 9
Еврохим МХК 41 9
Аэрофлот 492 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 270
Правительство РФ 2200 107
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 88
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 85
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 82
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 78
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 73
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 70
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 62
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 52
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 48
Президент Российской Федерации 1439 48
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 38
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 38
Федеральное казначейство России 766 35
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 34
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 32
Счётная палата РФ 460 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 21
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
Правительство Москвы 649 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 12
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 11
Администрация Смоленской области 19 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 18
Руссофт - Russoft 250 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 136
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 55
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 20
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 19
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 17
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 15
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 12
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 10
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 10
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Big Data - Большие данные 1136 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 78
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 39
Google Android 10750 31
Microsoft Windows 10 6612 27
Linux OS 4243 24
ЭОС Дело СЭД 620 23
Apple iOS 5741 21
Новые облачные технологии - МойОфис 311 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 16
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 14
VK - Mail.ru Одноклассники 853 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 13
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 11
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 11
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 9
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Apple macOS 922 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 6
R-Style Softlab - RS-Bank 228 6
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 6
Microsoft Windows 850 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 6
Java - Язык программирования 1167 6
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 6
МТС Cloud - CloudMTS 125 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Путин Владимир 1820 56
Чаркин Евгений 182 47
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 33
Абакумов Евгений 103 31
Шипов Савва 70 28
Аксаков Анатолий 98 27
Натрусов Артем 121 25
Сотин Денис 102 23
Козырев Алексей 270 22
Лигачев Глеб 60 22
Беляев Владислав 65 22
Дьяченко Валерий 66 21
Никифоров Николай 1126 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Шадаев Максут 384 21
Четвернин Алексей 651 21
Лысенко Эдуард 209 21
Клепиков Алексей 77 20
Медведев Дмитрий 1433 20
Попов Андрей 72 19
Валяева Елизавета 72 19
Скляр Алексей 49 19
Кузьмич Всеволод 30 18
Нестеров Алексей 79 18
Носков Константин 201 18
Воронин Петр 35 18
Бокучава Тариэл 21 18
Нагаев Олег 30 18
Кучугин Илья 41 18
Чамара Денис 57 17
Мишустин Михаил 302 17
Елистратов Николай 90 16
Потапкин Михаил 26 16
Прохорова Алла 45 16
Путятинский Сергей 53 16
Белоусов Максим 59 16
Суворов Антон 20 15
Строкович Антон 45 15
Акимов Максим 167 15
Ушацкий Андрей 100 15
Россия - Российская федерация - РФ 57180 880
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 243
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 102
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 51
Восточная Европа 1669 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 43
Казахстан - Республика 2621 37
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 36
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 36
Беларусь - Белоруссия 2081 34
Россия - Ростовская область 860 33
Украина 3347 31
Россия - Волгоградская область 395 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 23
Европа 3730 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 22
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 22
Россия - СФО - Новосибирск 1956 16
Германия - Федеративная Республика 3614 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 15
Арктика 141 15
Россия - Калининградская область 531 14
Россия - Краснодарский край 913 14
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