Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФОИВ РФ
Федеральные органы исполнительной власти
Федеральные министерства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1236, упоминаний - 1782
ФОИВ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 56
|Чаркин Евгений 182 47
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 33
|Абакумов Евгений 103 31
|Шипов Савва 70 28
|Аксаков Анатолий 98 27
|Натрусов Артем 121 25
|Сотин Денис 102 23
|Козырев Алексей 270 22
|Лигачев Глеб 60 22
|Беляев Владислав 65 22
|Дьяченко Валерий 66 21
|Никифоров Николай 1126 21
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Шадаев Максут 384 21
|Четвернин Алексей 651 21
|Лысенко Эдуард 209 21
|Клепиков Алексей 77 20
|Медведев Дмитрий 1433 20
|Попов Андрей 72 19
|Валяева Елизавета 72 19
|Скляр Алексей 49 19
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Нестеров Алексей 79 18
|Носков Константин 201 18
|Воронин Петр 35 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Нагаев Олег 30 18
|Кучугин Илья 41 18
|Чамара Денис 57 17
|Мишустин Михаил 302 17
|Елистратов Николай 90 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Прохорова Алла 45 16
|Путятинский Сергей 53 16
|Белоусов Максим 59 16
|Суворов Антон 20 15
|Строкович Антон 45 15
|Акимов Максим 167 15
|Ушацкий Андрей 100 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756234, в очереди разбора - 659924.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756234, в очереди разбора - 659924.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru