Индексная книга CNews*
Рунет Русскоязычный интернет Кириллические домены .Ru .РФ .РУС
Публикаций - 2472, упоминаний - 3258
Рунет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 92
|Воробьев Андрей 150 33
|Артамонова Анна 182 32
|Щеголев Игорь 685 32
|Медведев Дмитрий 1604 32
|Носик Антон 100 26
|Исанин Антон 9365 25
|Плуготаренко Сергей 56 24
|Делицын Леонид 110 24
|Овчинников Борис 128 23
|Волож Аркадий 212 22
|Клишас Андрей 45 22
|Аитов Тимур 188 22
|Басов Алексей 114 21
|Гришин Дмитрий 185 20
|Бокова Людмила 80 20
|Рейман Леонид 1009 18
|Королюк Алексей 86 17
|Солдатов Алексей 85 17
|Колесников Андрей 82 17
|Дуров Павел 230 16
|Наумов Виктор 124 16
|Клименко Герман 46 16
|Гуревич Михаил 40 15
|Панков Александр 67 15
|Давыдов Денис 38 14
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 14
|Соколов Алексей 129 13
|Лугов Андрей 32 13
|Рыжиков Сергей 110 12
|Шариков Сергей 48 12
|Ашманов Игорь 37 12
|Усманов Алишер 275 12
|Мишустин Михаил 376 12
|Кочетков Владислав 247 12
|Мамут Александр 126 11
|Альтовский Евгений 40 11
|Иванов Олег 131 11
|Малофеев Константин 106 11
|Лебедев Артемий 94 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.