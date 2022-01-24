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Рунет Русскоязычный интернет Кириллические домены .Ru .РФ .РУС



24.01.2022 Доля мобильного трафика в Рунете за 2021 г. выросла на 2%
08.12.2021 Премию Рунета за внедрение мобильного ID получил «билайн»
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ»
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке»
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете
10.08.2021 Координационный центр доменов .RU/.РФ и Msk-IX внедрили резервную систему регистрации доменов
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой
14.04.2021 Исследование: большинство пользователей Рунета меняют пароли не менее двух раз в год
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс»
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете
31.08.2020 Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи
17.02.2020 Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская
15.01.2020 Путин пообещал «бесплатный» Рунет и анонсировал перевод нацпроектов на отечественное ПО
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета»
17.12.2019 REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей
11.12.2019 Власти заплатят 230 миллионов за разработку ИС для «устойчивого Рунета»
06.11.2019 Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета
17.10.2019 Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»
24.09.2019 Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг
17.09.2019 REG.RU — лидер Рунета и мировой доменной индустрии по параметру new gTLDs
26.08.2019 Исследование Mail.ru Group: более половины россиян не готовы отказаться от гаджетов на отдыхе

Публикаций - 2472, упоминаний - 3258

Рунет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 405
VK - Mail.ru Group 3057 272
Google LLC 10352 201
Rambler Group - Рамблер ГК 811 171
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 160
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 157
Microsoft Corporation 22497 154
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 106
Meta Platforms - Facebook 4267 87
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 84
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 76
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 74
Apple Inc 10683 71
Yahoo! 3603 54
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 48
Twitter 2493 44
SpyLOG 81 39
Intel Corporation 11262 38
IBM - International Business Machines Corp 8941 37
1С-Битрикс - Bitrix 443 34
Amazon Inc - Amazon.com 2650 34
Webmoney 513 33
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 30
Samsung Electronics 9333 29
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 29
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 28
Telegram Group 805 28
Dr.Web - Доктор Веб 1186 27
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 142 27
AOL Inc 1525 26
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 25
Элемент ГК - Elementec 1523 24
PayPal 634 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 22
Rambler Media 112 22
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 90 22
Oracle Corporation 6035 20
6072 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 77
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 70
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 45
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 37
eBay Inc 1576 30
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 28
Qiwi 878 27
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 23
HeadHunter Group - HH Group 423 21
Газпром ПАО 1008 20
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 59 20
Открытие ФК 2713 19
AdWatch Isobar 44 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 17
Альфа-Банк 1476 17
Почта России ПАО 1853 17
Аэрофлот - Aeroflot 648 17
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 16
Эксмо-АСТ - издательство 58 15
Visa International 1809 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 14
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 14
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 13
Флибуста 29 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 12
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 11
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 11
Promo.ru 34 11
LinkedIn 558 11
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Ру-Веб. Инвестиции 11 9
Assist - Ассист 183 9
DST Global 173 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 9
UMG - Universal Music Group 253 8
Marshall Capital Partners 68 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 194
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 162
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 124
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 123
Президент Российской Федерации 3770 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 59
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 48
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 32
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 29
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 27
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 27
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 26
Администрация Президента РФ 904 25
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 16
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 13
Правительство Москвы 1640 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 11
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 11
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 9
Федеральное собрание Российской Федерации 187 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 9
Счётная палата РФ 628 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 61
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 51
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 48
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 37
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 25
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 17
Единая Россия - Политическая партия 246 17
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 10
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 9
РосКомСвобода - Общественная организация 82 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 8
Web development - Веб-разработка 0 8
ЛДПР 98 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
СОИ - Союз операторов интернета 4 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 2
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 712
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 240
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 217
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 139
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 129
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 117
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 108
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 91
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 88
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 86
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 86
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 81
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 80
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 71
Мобильное приложение - Mobile app 4966 64
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 62
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 57
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 49
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 48
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 47
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 45
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 44
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 44
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 43
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 43
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 41
Data monetization - Монетизация данных 550 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 37
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 36
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 35
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 33
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 32
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 94
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 89
Google Android 11959 84
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 66
Microsoft Windows 10 11713 64
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 53
Google YouTube - Видеохостинг 2277 50
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 50
Apple iOS 6422 46
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 45
Microsoft Windows 2000 2856 45
Linux OS 7669 44
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 39
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 34
Google Gmail 802 26
Mozilla Firefox - браузер 1738 26
Microsoft Edge - браузер 1891 23
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 74 22
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 21
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 21
Microsoft Skype 1940 21
Apple - App Store 2437 20
Google Play - Google Store - Android Market 2732 20
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 19
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 92 19
Oracle Java - язык программирования 2554 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 19
Opera Browser - Браузер 923 18
Apple iPad 3663 17
Google Chrome - браузер 1270 17
Яндекс.Маркет 524 16
JavaScript - JS - язык программирования 959 15
Apple macOS 1457 15
Мамба - Mamba - Служба знакомств 99 14
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 14
Myspace - социальная сеть 635 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 14
Microsoft Windows XP 2291 14
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 13
Путин Владимир 2542 92
Воробьев Андрей 150 33
Артамонова Анна 182 32
Щеголев Игорь 685 32
Медведев Дмитрий 1604 32
Носик Антон 100 26
Исанин Антон 9365 25
Плуготаренко Сергей 56 24
Делицын Леонид 110 24
Овчинников Борис 128 23
Волож Аркадий 212 22
Клишас Андрей 45 22
Аитов Тимур 188 22
Басов Алексей 114 21
Гришин Дмитрий 185 20
Бокова Людмила 80 20
Рейман Леонид 1009 18
Королюк Алексей 86 17
Солдатов Алексей 85 17
Колесников Андрей 82 17
Дуров Павел 230 16
Наумов Виктор 124 16
Клименко Герман 46 16
Гуревич Михаил 40 15
Панков Александр 67 15
Давыдов Денис 38 14
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 14
Соколов Алексей 129 13
Лугов Андрей 32 13
Рыжиков Сергей 110 12
Шариков Сергей 48 12
Ашманов Игорь 37 12
Усманов Алишер 275 12
Мишустин Михаил 376 12
Кочетков Владислав 247 12
Мамут Александр 126 11
Альтовский Евгений 40 11
Иванов Олег 131 11
Малофеев Константин 106 11
Лебедев Артемий 94 11
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1450
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 451
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 394
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 179
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 134
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 126
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 104
Украина 6212 101
Германия - Федеративная Республика 8903 94
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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