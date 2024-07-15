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Офисные приложения Офисные пакеты ПО Office Applications Office Software packages Текстовый редактор Text Editor

Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor


15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и прикладного ПО, поможет повысить производительность работы сотрудников за счет удобного и
30.11.2023 «КОРУС Консалтинг» поможет компаниям мигрировать на российское офисное ПО

разработчиков «Р7-Офис» и «МойОфис», открыл направление ИТ-консалтинга по переходу на отечественное офисное ПО и начал реализацию проектов миграции. Переход на российский софт позволит компания
30.06.2023 ИИ-технология возьмет на себя рутинные функции юристов по подготовке документов. Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для юристов

вого документа на основе существующего, редактирование и улучшение текста, а также перевод документа на иностранные языки, в том числе на языки стран СНГ. Весной 2023 г. компания Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для подготовки юридических документов Doczilla AI. Разработчики объединили возможности искусственного интеллекта (GPT-4) в генерации текстов с опытом экспертов в юридиче
14.06.2023 Безопасно ли подписывать документы онлайн?

Электронная подпись позволяет подтвердить свое согласие с тем или иным цифровым документом и одобрить его. Но насколько безопасно подписывать документы онлайн? Важно разделить, идет речь о квалифицированной электронной подписи или о простом сканировании документа с вашей подписью. Квалифицированная электронная подпись имеет обязатель
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

К программированию с пеленок Сообщество Raspberry Pi Foundation разработало онлайн-редактор программного кода, рассчитанного на самых юных программистов, пишет Tom’s Hardware. По утверждению экспертов портала, проект создавался с упором на детей, желающих научиться пис
03.04.2023 ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ

в службу поддержки и др.). Продукт решает задачи классификации, приоритизации и маршрутизации запросов. «Вейваксесс» усовершенствовала его, добавив функцию, способную преобразовывать отсканированные текстовые документы, фотографии документов и таблиц в машиночитаемый текстовый формат. Внедренная технология оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR) на платформе
13.12.2022 «Мегафон» запустил облачный офис на базе решений «Мой офис»

директор «Мой офис». В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн. Российски
07.09.2022 «Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО

едрения «в периметре группы компаний». Решение было принято и утверждено на заседании технического совета нефтедобывающего холдинга. CNews об этом рассказал один из сотрудников «Газпром нефти». «Этот офисный пакет позволяет пользоваться всеми возможностями офисных приложений, включая режим совместной работы с файлами офисных форматов на базе ОС Astra Linux», — говорится в сообщении сотрудни
30.08.2022 «Транстелеком» и «Р7» помогут бизнесу перейти на российские офисные программы

твующем реестре Минцифры с 2019 г. Сервис представлен в настольной и серверной версиях, а также как облачный офис. В состав решения входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций,

28.06.2022 Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО

Компания Inline Technologies способна обеспечить миграцию предприятий на российское офисное ПО. Такое заявление сделал руководитель департамента вычислительных систем Inline Technologies Егор Волков. «Inline Technologies имеет все возможности для того, помочь отечественным про
16.06.2022 Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

стное облако 2» и почтовая система «МойОфис Почта 2». «МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО, с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать тек
03.06.2022 Четыре региона России подписали соглашения о сотрудничестве с «МойОфис» и переводе более 700 школ на российское офисное ПО

, «МойОфис» будет оказывать содействие региональным органам власти в вопросе перехода на российское офисное ПО и достижения целей национальной программы «Цифровая экономика России». Так, компан
07.04.2022 «Р7» запускает облачный офис по подписке

«Р7» запускает облачный офис по подписке. Теперь облачный офис «Р7» стало возможно оплатить онлайн в личном кабинете после регистрации. Нововведение позволит значительно упростить процедуру подписки ка
09.03.2022 Как перейти на облачный офис «Р7»

Важные обновления 11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис». За последний год «Р7-Офис» получил важные обнов
05.03.2022 Как перейти на облачный офис «Р7»

Важные обновления 11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис». Регистрация здесь. За последний год «Р7-Офис» п
20.01.2022 Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО

линукс СПТ 7», «Альт рабочая станция», «Альт образование», «Ред ОС» и Redhat. Казначейство закупает офисное ПО «Р7-Офис» на 60 млн рублей В ноябре 2020 г. CNews писал о замене в Казначействе ПО
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

«КриптоПро», «Касперский»). Офисный пакет AlterOffice внесен в реестр отечественного ПО и включает текстовый редактор AText который поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-фай
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice

ый пакет AlterOffice включает в себя базовый набор компонентов для работы с различными документами: текстовый редактор AText (поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), та
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис»

сплатно получит лицензии «Мой офис образование». «Мой офис образование» – это безопасное российское офисное ПО, которое предназначено для образовательных учреждений. С помощью продукта школьник
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

екции этого года», что радует. На достаточно возрастном редакционном компьютере с процессором Intel Core i5-6500T/2,5 ГГц и 4 Гб «оперативки» запуск Microsoft Word занимает 8,48 секунд, отечественный текстовый редактор стартовал за 2,7 секунды. С табличными редакторами мы получили схожие результаты. На запуск Microsoft Excel ушло 9,36 секунд, в то время как российский продукт стартовал всег
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

ции Калмыкии получат лицензии «МойОфис Образование» по нулевой стоимости. Это безопасное российское офисное ПО, которое предназначено для образовательных учреждений. С помощью «МойОфис Образова
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика

заявок на бесплатное получение своего офисного пакета. Теперь разработчик «Р7-Офис» может предоставлять неограниченное количество лицензий в рамках школы, в том числе по прямому запросу. Кроме того, офисное ПО передается в рамках соглашений с региональными органами власти. Таким образом, разработчик расширяет возможность импортозамещения в образовательной сфере. Этот вариант приобретения «
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP

Редактор кода и ничего лишнего Mail.ru Group запустила бесплатный онлайн-редактор кода с поддержкой совместной работы на платформе для проведения ИТ-чемпионатов All Cups. Об этом CNews сообщил представитель компании. Новый инструмент отличается минималистичны
30.03.2021 Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов

Hancom Group, южнокорейская компания в области информационных технологий, впервые представила в России Hancom Office 2020. Это пакет офисных приложений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов. Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь покупает один раз бессрочн
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет

. «Интеграция “Р7-Офис” в популярные и широко востребованные сервисы “Mail.ru для бизнеса” позволяет пользователю быть более свободным в плане выбора платформы для работы, и если нужен легкий удобный офисный пакет, то платформа “Р7-Офис” становится оптимальным выбором», — говорит генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова.
23.10.2020 «Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

будет вернуться по итогам успешной миграции на отечественное ПО и мониторинга его эксплуатации», – сообщили представители госкорпорации. Требования к программному обеспечению и поставщику Российское офисное ПО, необходимое «Росатому» должно соответствовать широкому списку требований. Так, одно из обязательных условий для участия в конкурсе – это наличие предлагаемого софта в Едином реестре
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис»

«Россети» переходят на «Р7-офис» Как выяснил CNews, государственная электросетевая компания «Россети» готова потратить 153,9 млн руб. на отечественное офисное ПО «Р7-офис» нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии». Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере «Россетей». Он бы
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

сах информатизации в судебной системе России, ранее в упомянутых организациях использовалось только офисное ПО Microsoft Office. Поставка 12 650 пакетов российского софта в них будет осуществле
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

граммного обеспечения (СПО). Кроме того, авторы AlterOffice пытались скрыть факт заимствований из LibreOffice. Как в конце 2019 г. рассказывали CNews участники рынка, знакомые с подоплекой удаления, «офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному автор
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

Политическая блокировка Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась. По информации авторитетного порт
07.07.2020 Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии

Разделение LibreOffice Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice может обзавестись рядом коммерческих версией, нацеленных на бизнес. Подобный вектор развития проекта предусмотрен новым пятилетним планом орг
19.12.2019 Власти запретили вносить в реестр российского ПО офисный софт для iPhone и Android

ботать в среде операционных систем iOS и Android. Данное требование было упразднено, и вместо этого офисное ПО теперь должно быть совместимо с мобильной ОС российского происхождения. Соответств
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО

тандартный» предназначен для работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях. Работает без подключения к сети. Власти Московской области закупили отечественное офисное ПО Разработка пакета начата 2013 г. с целью создания продукта, готового к эксплуатации в частном облаке. Широким массам «Мой офис» стал доступен весной 2015 г. Он считается российским к
21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

заседаниях Совета в отношении него трижды принимались решения о проведении дополнительных проверок, в том числе силами подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход». Из реестра отечественного ПО удалили офисный пакет В результате, на последнем заседании совещательного органа 12 его членов проголосовали за удаление, при одном воспротивившемся этому и одном воздержавшемся экспертах — в соответст
23.10.2019 Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис»

ией и странами Африки. Саммит, который проходит по инициативе президентов России и Египта, собрал более 50 глав государств африканского континента. «Мы тщательно проанализировали существующие мировые офисные программы и приняли решение приобрести 300 лицензий российского офисного пакета МойОфис, который способен удовлетворить наши потребности. Это современный, функциональный продукт с высок
18.06.2019 Власти хотят покупать российские антивирусы и офисное ПО на деньги из бюджета «Цифровой экономики»

огласно документу, к офисному программному обеспечению относятся браузер, органайзер, почтовый клиент, средства просмотра изображений и документов, а также редакторы электронных таблиц, презентаций и текстовых документов. Все эти программы должны быть внесены в реестр отечественного ПО и соответствовать другим требованиям компьютерному программному обеспечению, утвержденному постановлением

25.04.2019 «Почта России» переходит на российский офисный пакет «Мой офис»

России» несколько месяцев проводили анализ доступных на рынке отечественных решений в области офисного ПО и определили требования к типовому комплекту рабочего места. Кроме функциональных требований, офисный пакет должен поддерживать совместимость с операционными системами на базе Linux и Windows. «"Почта России" — одно из самых крупных и регионально распределенных предприятий в стране. Пар
13.12.2018 Скончалась дочь русских эмигрантов, создавшая первый в мире текстовый процессор

создание компьютерных сетей специального назначения. В 1962 г., работая в компании Teleregister, она создала автоматизированную систему бронирования билетов для United Airlines — первую в своем роде. Текстовый процессор Несколько лет спустя в связи с гендерными ограничениями, характерными для 1960-х, Березин некоторое время не могла найти работу, поэтому решила основать собственную компанию
27.09.2018 Армен Кочаров -

В будущем офисные приложения смогут реагировать на эмоции

айне важен мобильный доступ к документам с возможностью редактирования и в будущем эта важность будет только возрастать. CNews: Внедряете ли вы продукты «МойОфис» в частном секторе? Как отечественный офисный пакет вписывается в ИТ-ландшафт коммерческого предприятия? Армен Кочаров: У офисных решений нет остро выраженной отраслевой специфики, как и по размеру или по форме собственности. Наши

24.07.2018 Власти объяснили регионам, как им переходить на российский офисный софт

переходу региональных госорганов и органов местного самоуправления муниципалитетов на отечественное офисное ПО, включая ранее закупленные продукты. С текстом приказа, подписанного 4 июля 2018 г

Публикаций - 2026, упоминаний - 2290

Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24783 609
Google LLC 11909 181
Apple Inc 12228 135
8390 121
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 120
IBM - International Business Machines Corp 9464 108
Oracle Corporation 6750 105
Yandex - Яндекс 7606 102
Новые облачные технологии (НОТ) 455 98
Intel Corporation 12269 98
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 89
Ростелеком 9863 82
Samsung Electronics 10343 75
SAP SE 5317 67
VK - Mail.ru Group 3475 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 63
Базальт СПО - BaseALT 684 60
HP Inc. 5708 57
Softline - Софтлайн 2926 55
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 46
Huawei 3993 44
Dell EMC 5043 42
Ред Софт - Red Soft 769 41
Adobe Systems 1559 41
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 38
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 38
Red Hat 1322 38
ALMI partner - АЛМИ партнер 102 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 36
Nvidia Corp 3539 34
Sony 6566 34
AMD - Advanced Micro Devices 4280 33
Meta Platforms - Facebook 4457 33
HP - Hewlett-Packard 3626 30
Cisco Systems 5143 29
МегаФон 9153 28
Broadcom - VMware 2397 27
Seiko Epson Corporation 898 27
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7506 60
Почта России ПАО 2146 50
РЖД - Российские железные дороги 1933 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2462 20
Лента - Сеть розничной торговли 2124 20
Газпром ПАО 1358 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1083 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 391 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 506 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 251 13
Альфа-Банк 1788 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 11
Россети Ленэнерго 1700 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 11
Газпром нефть 633 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1215 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 10
Visa International 1953 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 9
Транснефть 306 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 8
Unsplash 940 8
МКБ - Московский кредитный банк 568 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 251 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11927 284
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 112
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6045 90
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4599 70
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 69
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3000 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 59
Федеральное казначейство России 1800 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 47
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 33
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 29
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 23
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 22
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 19
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 19
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Судебная власть - Judicial power 2330 18
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 16
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Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 15
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 14
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 690 51
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 740 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 319 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 8
ГосИнформСистемы 132 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 354 7
ASF - Apache Software Foundation 211 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 6
Единая Россия - Политическая партия 297 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 296 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 4
ЛДПР 107 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
OLPC - One Laptop per Child 81 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
OIN - Open Invention Network 22 2
OSI - Open Source Initiative 73 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25820 839
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68061 701
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 509
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 484
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 464
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30286 449
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21628 396
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9331 368
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 355
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 303
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21056 294
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6406 294
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24536 287
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12923 285
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 283
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16299 279
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 269
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 258
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 248
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14560 247
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 227
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13968 214
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12350 209
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10083 192
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 186
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12606 184
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 182
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 179
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 175
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 173
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1860 172
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 164
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9476 162
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 161
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9581 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9771 151
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14429 149
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6248 143
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6108 139
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7388 137
Microsoft Windows 15838 538
Microsoft Office 3793 418
Linux OS 10154 413
Новые облачные технологии - МойОфис 803 243
Google Android 14189 242
Apple iOS 7924 168
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2088 158
Microsoft Office Word 830 155
Apache OpenOffice 476 142
НКТ - Р7-Офис 399 131
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 120
Microsoft Office 365 954 102
Microsoft Office Excel 1214 98
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 97
Apple macOS 2098 95
Microsoft Outlook 1403 85
Microsoft Windows 10 1796 84
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 315 79
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 77
Apple iPad 3877 74
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 73
Mozilla Firefox - браузер 1894 72
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1015 67
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 63
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 62
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 60
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 493 60
Microsoft Windows 2000 8661 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5371 59
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 56
Apple - App Store 2923 56
Google Play - Google Store - Android Market 3330 55
Microsoft Windows 7 1984 51
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 51
Microsoft Windows XP 2406 50
Apple iPhone 6 4863 50
Microsoft Notepad (Блокнот) 259 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 49
Microsoft Exchange 1753 49
Google Chrome - браузер 1581 48
Путин Владимир 3225 56
Шадаев Максут 1033 55
Комиссаров Дмитрий 227 39
Шпак Василий 235 25
Терещенко Денис 88 24
Чернышенко Дмитрий 570 23
Лысенко Эдуард 309 23
Смирнов Алексей 243 22
Разумовский Дмитрий 122 22
Щеглов Петр 60 21
Ципорин Павел 102 21
Хайруллин Айрат 104 21
Петрушин Андрей 110 21
Мартынова Елена 87 21
Херсонцев Алексей 93 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 20
Слышкин Василий 129 19
Мишустин Михаил 691 18
Калякин Павел 66 18
Абакумов Евгений 206 16
Чеглаков Андрей 57 16
Агафонова Наталия 41 16
Паршин Максим 317 15
Рустамов Рустам 426 15
Никифоров Николай 1136 15
Матвеева Татьяна 105 15
Баканов Дмитрий 32 14
Чирков Сергей 16 14
Раскина Ирина 24 14
Спиренков Вячеслав 26 14
Артемов Андрей 15 14
Новодворский Алексей 109 14
Медведев Дмитрий 1657 13
Чаркин Евгений 297 12
Звонарева Елена 19 12
Кирсанов Алексей 24 11
Демидов Михаил 133 11
Натрусов Артем 284 11
Орлик Сергей 83 11
Кирюшин Сергей 83 11
Россия - РФ - Российская федерация 147522 1152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52445 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 206
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17328 138
Европа 21878 94
Германия - Федеративная Республика 12754 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17701 84
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 76
Франция - Французская Республика 7888 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 57
Украина 7652 53
Япония 13344 49
Беларусь - Белоруссия 5784 48
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 47
Южная Корея - Республика 6708 45
Испания - Королевство 3732 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 45
Азия - Азиатский регион 5591 40
Италия - Итальянская Республика 4371 34
Казахстан - Республика 5613 33
Африка - Африканский регион 3509 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7646 29
Канада 4910 28
Индия - Bharat 5515 25
Россия - ЦФО - Калужская область 996 25
Земля - планета Солнечной системы 10441 23
Финляндия - Финляндская Республика 3620 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 1931 21
Китай - Тайвань 4024 21
Португалия - Португальская Республика 925 21
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 875 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 20
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1504 19
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1318 18
Бразилия - Федеративная Республика 2384 18
Европа Восточная 3109 17
Нидерланды 3550 16
Россия - СФО - Новосибирск 4385 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 590
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8882 447
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29790 306
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48845 294
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14833 240
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13921 187
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Английский язык 6716 110
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 108
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 17
ZDnet 660 13
Ведомости 1058 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 12
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 11
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The Register - The Register Hardware 1591 10
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Times 627 9
Neowin 149 9
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Forbes - Форбс 845 4
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Liliputing 65 4
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BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 4
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FT - Financial Times 1229 3
NYT - The New York Times 1061 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 102
IDC - International Data Corporation 4914 52
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3271 43
Gartner - Гартнер 3568 35
Forrester Research 822 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 992 7
Fortune Global 500 286 6
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 5
Juniper Research 529 4
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 3
IDC Russia - IDC Россия 160 2
Aberdeen Group 48 2
Moody's Investors Service 135 2
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НМГ - Медиалогия 31 2
Net Applications 127 2
Photizo Group 9 2
CNews SaaS рейтинг 27 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
TrendForce 114 1
Cinebench 28 1
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
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Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
Gartner - AMR Research 48 1
Counterpoint Research 91 1
Markets&Markets Research 112 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Vanson Bourne 49 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
Интерфакс-100 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1115 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1548 8
РАН - Российская академия наук 1914 8
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 362 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 970 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 615 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 237 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 457 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 3
ТГУ - Томский государственный университет 179 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 390 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 156 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Минцифры РФ - Код будущего 17 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 54 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 85 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
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