Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CCTV Closed Circuit Television Системы телевизионного наблюдения Системы видеонаблюдения Видеосервер
Публикаций - 2051, упоминаний - 2433
CCTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 131
|Путин Владимир 2542 16
|Головин Дмитрий 22 15
|Осеевский Михаил 264 12
|Собянин Сергей 222 12
|Юдников Андрей 13 11
|Горбатько Александр 95 11
|Ермолаев Артем 348 10
|Венцлавович Елена 41 9
|Еремеев Владимир 11 9
|Векилов Тимур 28 9
|Евтушенко Олег 126 8
|Анохин Сергей 42 7
|Кулаковский Дмитрий 67 7
|Казаков Николай 8 7
|Таболин Сергей 17 7
|Барсуков Николай 9 7
|Грунтов Антон 8 7
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Румянцева Ольга 62 6
|Кравцов Сергей 41 6
|Малярчук Юрий 7 6
|Лысенко Эдуард 238 6
|Кузяев Андрей 63 6
|Черныш Сергей 6 6
|Коробков Александр 6 6
|Кадейшвили Алексей 14 6
|Игнатов Виктор 12 6
|Андрианов Михаил 9 6
|Кривозубов Павел 26 6
|Кадацкий Валерий 6 6
|Абрамов Сергей 69 6
|Ермаков Валерий 84 6
|Гоц Роман 24 6
|Рябченков Денис 16 6
|Эфендиев Мурад 14 5
|Осипов Олег 10 5
|Варев Александр 16 5
|Мордасов Сергей 15 5
|Васильев Дмитрий 48 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182233, в очереди разбора - 965758.
Создано именных указателей - 76327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182233, в очереди разбора - 965758.
Создано именных указателей - 76327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru