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CCTV Closed Circuit Television Системы телевизионного наблюдения Системы видеонаблюдения Видеосервер



Рынок решений для видеонаблюдения 2021
23.12.2021 МТС внедрила систему умного видеонаблюдения в Бийске
11.11.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения 2020
10.11.2021 Искусственный интеллект и сети 5G выходят на первый план в видеонаблюдении
10.11.2021 Максим Паняшкин -

Видеонаблюдение — это не только про безопасность
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool
18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение»
29.06.2021 Более полутора тысяч татарстанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России
18.05.2021 Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона
02.12.2020 Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221
29.10.2020 В пензенских лифтах появилось цифровое видеонаблюдение
28.10.2020 5 ноября 2020 г. Dahua Technology проведет конференцию «Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики»
27.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил виртуального ассистента для системы видеонаблюдения
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании
13.10.2020 «Ростелеком» предложил малому и среднему бизнесу видеонаблюдение под ключ бесплатно на 30 дней
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений
06.10.2020 Seagate представила жесткий диск Skyhawk AI емкостью 18 ТБ для систем видеонаблюдения. Цена. Фото
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой»
21.09.2020 Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств
17.09.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе
27.08.2020 Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения
25.08.2020 Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения
24.08.2020 Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения
14.08.2020 Нейросеть «Ростелекома» выявила половину всех нарушений на ЕГЭ-2020
13.08.2020 Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых
30.07.2020 «Ростелеком» оборудовал системой «умного» видеонаблюдения поселок «Светлый» Челябинской области
08.07.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
06.07.2020 «Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения
03.07.2020 «Ростелеком» заявил о готовности системы видеонаблюдения к ЕГЭ-2020
03.07.2020 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020

Публикаций - 2051, упоминаний - 2433

CCTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 260
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 74
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 64
Ростех - Ростехнологии 2532 58
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 52
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 51
Huawei 3222 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 39
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 38
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
Google LLC 10352 36
Крок - Croc 1616 34
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 33
Cisco Systems 4720 33
Microsoft Corporation 22497 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 33
Ростех - Автоматика Концерн 1008 29
Vocord - Вокорд 127 27
Samsung Electronics 9333 27
Программный продукт ГК 3960 27
Нейронные сети ООО 427 26
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 26
Yandex - Яндекс 5015 25
Ivideon - Мобильные видеорешения 44 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 24
Интеллектуальные системы 189 22
АРМО ГК - АРМО-Системы 154 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 21
NtechLab - НтехЛаб 85 21
VMware 2025 20
Meta Platforms - Facebook 4267 20
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 20
Dell EMC 4736 19
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 19
VK - Mail.ru Group 3057 19
6072 18
Intel Corporation 11262 18
Элемент ГК - Elementec 1523 18
Raidix - Рэйдикс 148 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 48
Точка 1820 32
РЖД - Российские железные дороги 1458 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 25
X5 Group - Перекрёсток 340 21
РВК - Российская венчурная компания 530 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 16
Открытие ФК 2713 15
X5 Group 709 15
Почта России ПАО 1853 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 88 11
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 10
Россети Ленэнерго 786 10
Газпром - Севернефтегазпром 13 10
ГПБ - Газпромбанк 842 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 10
Северсталь ПАО 308 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 9
Альфа-Банк 1476 9
Согласие СК 1112 9
Газпром ПАО 1008 9
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 8
Газпром нефть 439 8
Uber 287 8
Лидер-инновации 30 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 8
Русагро Группа Компаний 182 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 7
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 6
AliExpress 327 6
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 6
BMW Group 392 6
Аэрофлот 648 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 137
Правительство РФ 8292 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 64
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 55
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 55
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 52
Президент Российской Федерации 3770 42
Правительство Москвы 1640 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 31
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 27
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
Федеральное казначейство России 1345 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 10
Мэр города Москвы 98 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Счётная палата РФ 628 7
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
TIA - Telecommunications Industry Association 70 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 5 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
Linux Foundation 167 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Руссофт - Russoft 378 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 479
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Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 75
Google Android 11959 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 40
Apple iOS 6422 33
LG 75SM99 2832 33
Apple iPhone 6 2649 32
Microsoft Windows 10 11713 32
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 30
ЭОС Дело СЭД 4365 30
Linux OS 7669 29
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 135 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 24
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 17
Axis Camera Station 33 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 16
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 33 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 15
Microsoft Windows 2000 2856 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 14
NtechLab FindFace 36 14
Vocord FaceControl 38 13
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 12
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 12
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 12
Axis Zipstream 18 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 12
Depositphotos - фотобанк 385 11
Apple - App Store 2437 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 9
Microsoft Skype 1940 9
Google YouTube - Видеохостинг 2277 9
Google Play - Google Store - Android Market 2732 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 9
Axis Lightfinder 17 9
Axis Forensic WDR 16 9
Исанин Антон 9365 131
Путин Владимир 2542 16
Головин Дмитрий 22 15
Осеевский Михаил 264 12
Собянин Сергей 222 12
Юдников Андрей 13 11
Горбатько Александр 95 11
Ермолаев Артем 348 10
Венцлавович Елена 41 9
Еремеев Владимир 11 9
Векилов Тимур 28 9
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Анохин Сергей 42 7
Кулаковский Дмитрий 67 7
Казаков Николай 8 7
Таболин Сергей 17 7
Барсуков Николай 9 7
Грунтов Антон 8 7
Медведев Дмитрий 1604 7
Румянцева Ольга 62 6
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Малярчук Юрий 7 6
Лысенко Эдуард 238 6
Кузяев Андрей 63 6
Черныш Сергей 6 6
Коробков Александр 6 6
Кадейшвили Алексей 14 6
Игнатов Виктор 12 6
Андрианов Михаил 9 6
Кривозубов Павел 26 6
Кадацкий Валерий 6 6
Абрамов Сергей 69 6
Ермаков Валерий 84 6
Гоц Роман 24 6
Рябченков Денис 16 6
Эфендиев Мурад 14 5
Осипов Олег 10 5
Варев Александр 16 5
Мордасов Сергей 15 5
Васильев Дмитрий 48 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 714
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 326
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 92
Европа 12319 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 72
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 57
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 43
Россия - СФО - Новосибирск 3269 34
Япония 10069 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 31
Германия - Федеративная Республика 8903 30
Россия - ПФО - Казань 2085 28
Казахстан - Республика 4467 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 21
Азия - Азиатский регион 3803 21
Европа Восточная 2927 20
Сингапур - Республика 1574 20
Россия - УФО - Свердловская область 1102 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 19
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 18
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 17
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 16
Испания - Королевство 2917 16
Франция - Французская Республика 5665 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 15
Россия - УФО - Тюменская область 838 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 300
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 273
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 248
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 234
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 142
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 138
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 123
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 117
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 86
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 74
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 63
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 61
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 58
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 57
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 49
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 46
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 46
Спорт - Спортивные мероприятия 2033 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 41
Недвижимость 1713 39
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 38
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 38
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Доставка 2278 34
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 28
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 28
Человеческий фактор 1099 26
Мошенничество - Махинации 2142 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 21
Юриспруденция 1629 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 20
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 13
N+1 - Издание 121 9
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
Bloomberg 1009 5
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Ведомости 375 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
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Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 2
The Verge - Издание 482 2
The Guardian - Британская газета 320 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
ZDnet 584 2
РИА Новости 766 2
Парламентская газета 11 1
FT - Financial Times 1118 1
Линукс Формат - Linux Format 2 1
The Register 1286 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Global Times 13 1
The Information 45 1
Ars Technica 364 1
PornHub 23 1
Nature 770 1
УралПолит.Ru 3 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
СК Пресс 16 1
500 Startups 4742 61
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IDC - International Data Corporation 4671 21
Gartner - Гартнер 3301 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 11
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Markets&Markets Research 97 6
FRVT - Face Recognition Vendor Test 13 6
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 3
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Omdia 18 1
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IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Forrester Research 810 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 6
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
Сириус - Образовательный центр 125 3
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
Академгородок Новосибирск 82 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 3
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
РГБ - Российская государственная библиотека 86 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 2
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Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
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Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 42 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
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ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
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24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 74
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