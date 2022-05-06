Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 86255
ИКТ 7596
Организации 5740
Ведомства 1299
Ассоциации 639
Технологии 2780
Системы 16522
Персоны 30608
География 1461
Статьи 1100
Пресса 844
ИАА 577
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1402
Мероприятия 807

Умный дом Smart home Домашняя автоматизация Home automation система автоматизации личного жилья

Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья


06.05.2022 «Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов
06.05.2022 «Сбер» создает автономную инфраструктуру для своей платформы умного дома
18.04.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на товары для «умного» дома в I квартале 2022 г. вырос в 1,5 раза
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»
14.04.2022 МТС будет развивать решения для умного дома на базе компании «Гольфстрим»
08.04.2022 Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук»
18.03.2022 Платформа умного дома «Сбера» теперь поддерживает датчики открытия, движения, температуры и влажности
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM
04.02.2022 «Сбер» присоединился к международному альянсу разработки единого стандарта для умного дома Matter
24.01.2022 Как хакеры взламывают нас через умный дом
22.01.2022 Что такое протокол Matter и как он изменит умный дом
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году
15.12.2021 Все для умного дома: МТС открыла в пяти городах Дона салоны нового формата
01.12.2021 Аналитика «Мегафона»: в 2021 г. продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%
23.11.2021 «Яндекс» присоединился к разработке Matter — единого стандарта для умного дома
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют»
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств
21.07.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: устройства для «умного дома» стали товарами массового спроса
18.07.2021 Умный дом на вашей защите — как это организовать
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue
23.06.2021 10 советов по безопасности умного дома
20.05.2021 «Сбер» открывает API-платформы умного дома для сторонних производителей
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России
13.04.2021 Исследование: 75% россиян хотят установить систему «умный дом» в собственных квартирах
01.04.2021 Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств
31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости
25.02.2021 Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз
18.01.2021 Как работают контроллеры в умном доме?
16.12.2020 Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото
07.09.2020 TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard

Публикаций - 939, упоминаний - 1209

Умный дом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 97
Yandex - Яндекс 5015 74
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 72
Apple Inc 10683 67
Google LLC 10352 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 62
Xiaomi 1095 60
Microsoft Corporation 22497 56
LG Electronics 3372 52
Huawei 3222 51
Intel Corporation 11262 47
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 38
Philips 1960 37
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 35
Redmond - Инновационные решения 88 34
Amazon Inc - Amazon.com 2650 30
Sony 6145 30
IBM - International Business Machines Corp 8941 30
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 26
Элемент ГК - Elementec 1523 26
Ростех - Автоматика Концерн 1008 25
VK - Mail.ru Group 3057 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 21
Cisco Systems 4720 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 19
Siemens AG - Siemens Group 2311 17
Meta Platforms - Facebook 4267 17
Сбер - Цифровая Платформа 526 17
HP Inc. 5313 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 16
TP-Link 180 16
Lenovo Group 2077 15
Dialog - Диалог 864 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 39
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 37
Точка 1820 23
Россети Ленэнерго 786 21
Связной ГК 1190 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 20
Открытие ФК 2713 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 16
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 13
Hyundai Motor 316 11
Магнит - Сеть магазинов 447 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 10
РВК - Российская венчурная компания 530 9
Haier - Candy Group - Канди 74 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 8
AliExpress 327 8
Яндекс.Такси 304 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
Miele - Миле 120 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 6
Beko 54 6
Walt Disney Company 556 6
Евросеть 1393 6
Uber 287 6
Самолёт ГК 216 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Electrolux - Электролюкс Рус 177 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 5
Dyson 100 5
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 5
О2О Холдинг 41 5
PickPoint - Сеть постаматов 40 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 57
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 18
Правительство РФ 8292 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 13
Президент Российской Федерации 3770 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Правительство Москвы 1640 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 8
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 25
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
Демократическая политическая партия США 91 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 423
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 301
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 277
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 267
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 225
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 190
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 189
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 175
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 149
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 142
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 140
Умные платформы 1116 138
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 146 137
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 132
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 128
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 128
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 126
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 122
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 116
Мобильное приложение - Mobile app 4966 112
Беспроводные технологии 2050 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 104
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 97
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 96
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 94
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 91
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 88
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 86
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 84
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 82
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 82
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 81
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 78
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 77
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 77
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 76
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 72
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 72
Adobe Photoshop 667 145
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 142
Microsoft Office Excel 818 142
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 139
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 137
Nintendo DS - игровая консоль 327 136
Nintendo Wii - игровая консоль 749 136
Google Android 11959 129
Apple iOS 6422 77
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 68
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 62
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 58
LG 75SM99 2832 45
ЭОС Дело СЭД 4365 45
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 41
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 0 40
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 36
Apple iPad 3663 31
Google Play - Google Store - Android Market 2732 30
Google YouTube - Видеохостинг 2277 30
Microsoft Windows 10 11713 29
Apple iPhone 6 2649 24
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 24
Linux OS 7669 24
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 23
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 23
Apple - App Store 2437 23
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 22
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 20
Microsoft Windows 2000 2856 20
Яндекс.Станция Мини 26 19
Samsung SmartThings 30 19
Microsoft Skype 1940 19
Apple Siri - Голосовой помощник 340 19
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 196 16
Xiaomi Mi Home 34 16
Google Android TV 202 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 14
Google Home - Умная колонка 44 14
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 62 13
Осеевский Михаил 264 15
Борзилов Давид 36 8
Кириенко Владимир 91 7
Кулаковский Дмитрий 67 7
Анохин Сергей 42 6
Южаков Алексей 23 6
Гуцериев Михаил 110 6
Перминова Светлана 4 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
Кузяев Андрей 63 5
Артамонова Анна 182 4
Пасеков Владимир 24 4
Круглов Константин 27 4
Шайхутдинов Роман 108 4
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 4
Никифоров Николай 1161 4
Сергунина Наталья 223 4
Гутман Виктор 17 4
Минниханов Рустам 101 4
Макаров Станислав 116 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 4
Кабанов Владимир 174 4
Сахаров Игорь 5 3
Сергеев Михаил 52 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Трохин Александр 18 3
Шафигуллин Лутфулла 7 3
Карпинский Алексей 37 3
Лебединский Алексей 3 3
Логинов Александр 34 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 3
Губанов Андрей 17 3
Wu Aiden - У Эйден 22 3
Григорьева Евгения 57 3
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 608
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 305
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 129
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 99
Европа 12319 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 56
Германия - Федеративная Республика 8903 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 41
Япония 10069 38
Южная Корея - Республика 4394 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 34
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 32
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 23
Земля - планета Солнечной системы 7427 21
Азия - Азиатский регион 3803 18
Франция - Французская Республика 5665 18
Россия - ПФО - Казань 2085 17
Индия - Республика 4263 16
Испания - Королевство 2917 16
Казахстан - Республика 4467 16
Австралия - Австралийский Союз 2791 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 13
Швеция - Королевство 2072 13
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 13
Украина 6212 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 12
Беларусь - Белоруссия 3525 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 12
Россия - СФО - Новосибирск 3269 12
Америка 2011 12
Европа Восточная 2927 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 11
Великобритания - Лондон 2031 11
Испания - Каталония - Барселона 707 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 11
Канада 3319 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 186
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 177
Английский язык 764 172
Недвижимость - Realty 1713 113
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 109
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 106
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 96
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 96
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 95
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 92
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 84
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 66
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 40
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 39
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 38
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 32
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 30
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 26
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 25
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 24
Металлы - Сплавы 1049 23
Прогноз погоды 196 23
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 19
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 166 18
Зоология - наука о животных 495 18
Парковка - Паркинг - Parking - Стоянка - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 451 17
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 17
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 16
Абонентская база 1383 16
CNews - ZOOM.CNews 1609 38
The Verge - Издание 482 12
CNews Bugtrack 18 12
91Mobiles 590 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
Bloomberg 1009 8
КиноПоиск - портал о кино 130 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
ZDnet 584 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
FT - Financial Times 1118 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 4
9to5Google 30 3
Reddit 221 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 3
IDG - International Data Group 97 3
Times 500 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
DxOMark - Издание 35 2
The Information 45 2
Silicon.com 354 2
Korea Times 129 2
Мобильные системы 94 2
Forbes - Форбс 591 2
Ведомости 375 2
Wikipedia - Википедия 413 2
РИА Новости 766 2
Business Insider 192 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Associated Press 1975 1
Content-Review 4 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
VentureBeat 90 1
Independent 98 1
Ars Technica 364 1
Computer Weekly 370 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 172
500 Startups 4742 65
IDC - International Data Corporation 4671 19
Gartner - Гартнер 3301 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
GfK Rus - ГФК-Русь 191 6
Fortune Global 500 280 3
Juniper Research 468 2
Counterpoint Research 38 2
Frost & Sullivan 199 2
Discovery Research Group 21 2
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Markets&Markets Research 97 2
Harbor Research 3 1
451 Research Group 87 1
Berg Insight 19 1
IHS iSuppli 390 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
CNews Мишень 47 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
Strategy Analytics 283 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
IBM Research 107 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
Synergy Research Group 39 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Aberdeen Group 48 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Pew Research Center 20 1
ABI Research 230 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Research and Markets 23 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 77
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
Академгородок Новосибирск 82 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 2 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 1 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 33 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 1
RRC Education - Учебный центр 0 1
Yale University - Йельский университет 116 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
University of Bristol - Бристольский университет 65 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 35
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 16
Intel Developer Forum - IDF 250 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 12
ISR - Integrated Systems Russia 24 9
Новый год - Новогодние каникулы 0 8
CeBIT 454 8
Фотофорум 46 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 3
iF Design Awards 23 3
Positive Hack Days - PHDays 17 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 2
Startup Village - международная стартап-конференция 46 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
ISE - Integrated Systems Europe 39 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 2
CSTB Telecom & Media 55 2
Worldskills - Ворлдскиллс 92 2
Defcon 39 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Capture the Flag - CTF 26 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
Microsoft Build - конференция 35 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Embedded World 5 1
Samsung Forum 14 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Red Dot Design Award 50 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947698.
Создано именных указателей - 86255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще