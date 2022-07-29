Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87237
ИКТ 7722
Организации 5823
Ведомства 1304
Ассоциации 641
Технологии 2807
Системы 16682
Персоны 30746
География 1473
Статьи 1138
Пресса 853
ИАА 578
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1422
Мероприятия 808

Туризм Туристический сектор экономики туристические агентства Путешествия Tourism, travel

Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel


29.07.2022 В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел 1
27.07.2022 ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам 1
25.07.2022 «Ростелеком» обеспечит связью легкоатлетический забег «Парижский полумарафон» в Челябинской области 1
19.07.2022 Apple начинает войну против SIM-карт. Новый iPhone выйдет без слота под них 1
19.07.2022 Накануне «Шукшинских дней» МТС развернула сеть мобильного интернета в Сростках 1
16.07.2022 Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM 1
15.07.2022 В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника 1
15.07.2022 На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице 2
14.07.2022 Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы 1
14.07.2022 «Мегафон» создал систему видеоаналитики для безопасности городов 1
13.07.2022 МТС купил российский «суверенный» Booking 4
13.07.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE арт-парк Никола-Ленивец 3
13.07.2022 МТС будет развивать сервисы для частного и делового туризма 2
12.07.2022 «Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами 1
12.07.2022 «Мегафон» в полтора раза ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково 3
11.07.2022 Туристический сервис Russpass получил обновление 2
11.07.2022 «Яндекс путешествия» покажут тарифы авиакомпаний 1
07.07.2022 В Сан-Пауло начал работать российский робот-консультант 1
06.07.2022 Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве 3
06.07.2022 «Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир 1
05.07.2022 На рынке сервисов бронирования передел. «Дочка» «1С» купила крупного игрока 3
01.07.2022 «Яндекс погода» сделала специальный прогноз для серферов 1
30.06.2022 МТС прокачала сеть на источниках «живой воды» 2
30.06.2022 Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж 1
29.06.2022 «Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки 1
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 4
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 4
27.06.2022 К 2025 г. цифровизация российского села может достигнуть 90% 2
24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей 3
23.06.2022 В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет 2
17.06.2022 Разработчики «Артвелл» придумали технологии экстренного импортозамещения 1
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему 1
17.06.2022 Число пользователей российского турсервиса Russpass превысило 4 млн 7
15.06.2022 РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России 1
15.06.2022 «Вконтакте» поможет начинающим стримерам: соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций 1
15.06.2022 Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов 1
10.06.2022 В России разрабатывается единая система сервисов в сфере экологии 1
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности 1
07.06.2022 МТС обеспечила связью самое высокогорное село Европы 2
07.06.2022 Сверхпрочный смартфон Oukitel Power Giant WP15S с аккумулятором емкостью 15600 мАч уже доступен для предварительного заказа в России 1

Публикаций - 328, упоминаний - 335

Туризм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 64
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 28
Yandex - Яндекс 5015 25
Apple Inc 10683 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
Microsoft Corporation 22497 14
Huawei 3222 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
Samsung Electronics 9333 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Nvidia Corp 3118 6
Xiaomi 1095 6
LG Electronics 3372 6
VK - Mail.ru Group 3057 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Intel Corporation 11262 5
Telegram Group 805 4
1С-Битрикс - Bitrix 443 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
PayPal 634 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
Lenovo Group 2077 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
МегаФон - Мобиком 221 3
Samsung - Harman - JBL 167 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Konica Minolta 356 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 2
SAP SE 4595 2
ЦРТ Инновации 16 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 2
Arbor Networks 54 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
Самолёт ГК 216 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Альфа-Банк 1476 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 4
Связной ГК 1190 3
Почта России ПАО 1853 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 2
Газпром ПАО 1008 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Росводоканал 69 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
ЦИАН - CIAN 62 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
О2О Delivery club 171 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
TripAdvisor 40 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Президент Российской Федерации 3770 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Администрация Президента РФ 904 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
Мобильное приложение - Mobile app 4966 51
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 46
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 35
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 33
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 22
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 22
Website - Вебсайт 9736 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 20
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 14
Автофокус - Автофокусировка 699 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 10
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 10
Google Android 11959 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 18
Apple iOS 6422 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Microsoft Windows 2000 2856 7
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 7
Microsoft Office 3247 6
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 6
Linux OS 7669 5
Huawei AppGallery 131 5
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 4
Apple macOS 1457 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 3
Яндекс.Карты и Транспорт 354 3
Apple iPod 1369 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 3
WhatsApp Messenger 745 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Nokia Symbian OS 1388 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Яндекс.Плюс 83 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 2
Amazon Kindle 151 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 2
Qiwi Кошелек 185 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 2
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 1
Microsoft SQL Server 1416 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 1
Путин Владимир 2542 7
Мишустин Михаил 376 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Сергунина Наталья 223 2
Кузнецов Александр 85 2
Рылов Дмитрий 45 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Мартынова Елена 35 1
Кожевников Алексей 61 1
Проскура Дмитрий 28 1
Дмитриев Олег 6 1
Аримов Сергей 0 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 33
Беларусь - Белоруссия 3525 23
Земля - планета Солнечной системы 7427 22
Россия - ПФО - Казань 2085 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 16
Россия - СФО - Новосибирск 3269 15
Азия - Азиатский регион 3803 15
Казахстан - Республика 4467 14
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 13
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 12
Япония 10069 12
Таиланд - Королевство 671 11
Россия - ЦФО - Тульская область 965 11
Армения - Республика 1112 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 9
Африка - Африканский регион 2928 9
Австрия - Австрийская Республика 1020 8
Россия - Сибирь 1579 7
Нидерланды 2197 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Луна - спутник Земли 1184 7
Россия - СФО - Омская область 517 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 6
Чехия - Чешская Республика 1053 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Швеция - Королевство 2072 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 4
Китай - Тайвань 2115 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 84
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 41
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 27
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
Эргономика 840 8
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 8
Юриспруденция 1629 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Метан - methanum - болотный газ 0 1
Пропан - propanum 0 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Forbes - Форбс 591 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
Juniper Research 468 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193372, в очереди разбора - 947203.
Создано именных указателей - 87237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще