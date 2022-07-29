Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel

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В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника 1

На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице 2

МТС будет развивать сервисы для частного и делового туризма 2

Туристический сервис Russpass получил обновление 2

Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве 3

МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 4

Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 4

Число пользователей российского турсервиса Russpass превысило 4 млн 7

РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России 1

В России разрабатывается единая система сервисов в сфере экологии 1

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