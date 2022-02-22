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Мобильные системы Мобильные технологии Мобильные устройства



22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
21.12.2020 Microsoft оставит все свои сервисы без паролей 1
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
03.12.2020 «Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
26.11.2020 «Открытая мобильная платформа» стала лауреатом национальной премии «Приоритет 2020» 1
17.11.2020 Check Point представила отчет о киберугрозах в России 1
29.10.2020 Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества 1
28.10.2020 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey 1
27.10.2020 Спикерфон Jabra Speak 750: безупречный звук для телеконференций из любой точки мира 1
02.10.2020 IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение 1
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
08.09.2020 Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 1
03.09.2020 Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena 1
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 1
18.08.2020 Поддержка обновлений ОС Android на устройствах Samsung 1
12.08.2020 Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies 1
06.08.2020 Microsoft и Samsung представили совместные инновации 1
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
20.07.2020 FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
07.07.2020 Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль 1
26.06.2020 Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал виртуальный бизнес-смартфон 1
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена 1
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
19.05.2020 Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов 1
15.05.2020 Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition 1
13.05.2020 «Магнит» создал корпоративную систему управления мобильными устройствами 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе» 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
08.04.2020 На вендинговых аппаратах появилась оплата по QR-коду через СБП 1
06.04.2020 «Обувь России» внедряет систему управления мобильными устройствами 1

Публикаций - 158, упоминаний - 160

Мобильные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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