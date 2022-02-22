Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Компьютеризация Компьютер Компьютерная система Компьютерная техника
Публикаций - 4356, упоминаний - 4442
Компьютеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984453.
Создано именных указателей - 71455.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984453.
Создано именных указателей - 71455.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru