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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Компьютеризация Компьютер Компьютерная система Компьютерная техника



22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?
10.02.2022 Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы
25.01.2022 В России резко взлетел спрос на ПК: «удаленщики» массово скупают ноутбуки и компьютеры
25.01.2022 Спрос на ноутбуки и компьютеры вырос в 2,7 раза в начале 2022 года
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС
23.09.2021 Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох
09.08.2021 Ликбез RnD.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
29.06.2021 Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11
10.06.2021 HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС»
10.03.2020 Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
05.08.2019 РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»
15.04.2019 Линейка Acer ConceptD объединит компьютеры, ноутбуки и мониторы
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux
27.08.2018 Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD
18.04.2018 Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства»
27.04.2017 На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО
16.11.2016 Zebra выпустила интеллектуальные мобильные компьютеры нового поколения
30.08.2016 HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания
16.08.2016 HP выпустила новые «облачные» компьютеры Stream
07.07.2016 Asus представила новые моноблочные компьютеры серии Zen AiO
29.02.2016 Dell представила промышленные ПК для встраиваемых систем
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали»
01.10.2015 Компьютеры линейки Mac получили "Капитана"
11.09.2015 HP предложила новые компьютеры, ноутбуки, принтеры и МФУ для СМБ
11.09.2015 Планшетные компьютеры Irbis на базе Windows будут поставляться с предустановленным приложением «Дай 5!»
06.08.2015 Облачный сервис IBM поможет безопасно интегрировать компьютеры Mac в ИТ-инфраструктуру
19.02.2015 Все новые компьютеры Lenovo оказались заражены
07.08.2014 Для борьбы с пользователями Tor ФБР заражает их компьютеры
21.07.2014 Компьютеры Dell и Alienware будут продавать за биткоины
10.02.2014 Модульные смартфоны и планшетные компьютеры: наследники ПК в новой эре
21.10.2013 Компьютеры наконец услышат людей
23.09.2013 Планшетные компьютеры. Хиты продаж августа 2013 года

Публикаций - 4356, упоминаний - 4442

Компьютеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22180 664
Intel Corporation 11120 637
Apple Inc 10469 435
IBM - International Business Machines Corp 8843 309
Dell EMC 4672 288
HP Inc. 5251 271
HP - Hewlett-Packard 3551 203
HP Compaq Computer Corp 1903 202
AMD - Advanced Micro Devices 3595 190
Nvidia Corp 3084 172
Sony 6100 169
Samsung Electronics 9196 166
Acer Group 2271 156
Google LLC 9973 144
ASUS - AsusTek Computer Inc 1770 139
Lenovo Group 2038 138
Toshiba Corporation 2823 125
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5386 68
NEC 1736 67
Dell Technologies - Dell Computer 884 61
Lenovo Motorola 3445 59
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 488 56
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1632 56
AMD Graphics Product Group - ATI 870 55
Hitachi - Хитачи 1395 55
LG Electronics 3269 49
Fujitsu 1887 47
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 44
Cisco Systems 4696 44
Oracle Corporation 5934 43
Meta - Facebook 4192 43
Oracle - Sun Microsystems 2175 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 38
Sophos 390 36
VAIO 265 35
Yahoo! 3596 35
Huawei 3121 35
Amazon Inc - Amazon.com 2603 34
Dr.Web - Доктор Веб 1180 34
АТАК - сеть магазинов 1509 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5082 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1620 18
eBay Inc 1573 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1803 17
Открытие ФК 2226 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 12
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 11
Белый Ветер 340 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 10
Visa International 1686 10
Связной ГК 1122 10
РЖД - Российские железные дороги 1422 8
Merrill Lynch 427 8
BMW 386 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 672 7
Евросеть 1392 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 7
Walmart - Wal-Mart Stores 359 7
Meta Group 54 7
Boeing 954 7
Точка 882 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 504 7
Ford 381 6
Walt Disney Company 548 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 616 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 6
ИСК - Ижевская строительная компания 674 6
GM - General Motors 433 6
Wildberries - Вайлдберриз 174 5
Hyundai Motor 300 5
First Call 238 5
Ford Motor 166 5
Согласие СК 701 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 307 4
Warner Bros. International Television Distribution 263 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 528 4
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 4
Газпром ПАО 907 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 425 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 57
Правительство РФ 7399 39
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7764 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2364 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1856 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3092 20
Президент Российской Федерации 3269 19
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1289 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1079 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2209 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 13
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1410 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 392 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1010 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1014 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 927 7
МКС - Международная космическая станция 1400 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 689 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 6
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2109 6
Правительство Москвы 1537 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1290 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1427 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 5
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 397 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 634 5
Счётная палата РФ 589 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 439 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 810 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 31
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2497 30
OLPC - One Laptop per Child 80 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1998 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 158 15
ЛДПР 98 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 171 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 4
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
WiMAX Forum 66 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 586 3
Greenpeace - Гринпис 114 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 51 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 55 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 6 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 77 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
Eclipse Foundation 25 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 27 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33646 572
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10319 281
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9082 276
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3912 242
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6407 212
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7199 201
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8898 179
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3049 157
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5529 148
DDR - Double data rate 2393 134
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6932 132
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8260 114
Сервер - Серверные платформы 5083 112
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3066 112
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5133 108
ОС - Операционная система - OS - Operating system 3300 107
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5309 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18228 93
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4313 92
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1158 89
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2469 88
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3066 87
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3611 86
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2819 78
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 2409 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13053 77
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1630 77
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7687 73
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1254 71
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1678 69
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1229 67
ARM64 - Архитектура процессора 1233 67
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1880 60
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2584 60
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 59
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2057 58
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1119 57
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3364 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5899 52
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 52
Microsoft Windows 10 11285 523
Linux OS 7524 282
Google Android 11761 180
Apple Mac - Apple Macintosh 2598 180
Microsoft Windows XP 2385 177
Apple iPad 3586 131
Microsoft Windows 7 1769 131
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1490 128
Intel Core - Семейство процессоров 1384 110
Apple iPhone - серия смартфонов 6044 110
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 107
Microsoft Windows Vista Longhorn 1563 106
Microsoft Windows 1992 104
Intel Celeron - Серия процессоров 921 91
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 944 90
Apple macOS X - Rhapsody 1484 86
Apple iOS 6327 85
Microsoft Edge - браузер 1877 83
Apple iMac - Серия моноблоков 434 82
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1291 79
Microsoft Office 3195 75
Apple MacBook - серия ноутбуков 690 73
Microsoft Windows 2000 1514 69
Intel Pentium III 718 68
Apple macOS 1390 59
Apple MacBook Pro 488 59
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 610 58
Apple MacBook Air - Ноутбук 599 57
Intel x86 - архитектура процессора 1296 56
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 838 54
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 54
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 913 49
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1327 49
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1227 48
Google Chrome - браузер 1237 46
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 45
AMD Athlon - серия микропроцессоров 749 44
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 446 43
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 42
Oracle Java - язык программирования 2518 39
Jobs Steve - Джобс Стив 994 59
Исанин Антон 4421 55
Ксенин Алекс 311 35
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 24
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 17
Corrons Luis - Корронс Луис 106 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 360 12
Dell Michael - Делл Майкл 189 12
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 12
Путин Владимир 2502 10
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 10
Moore Gordon - Мур Гордон 59 8
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 7
Shen Jerry - Шен Джерри 30 7
Зенкин Денис 262 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 6
Жигарев Сергей 15 6
Гостев Александр 80 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 5
Медведев Дмитрий 1596 5
Зайцев Михаил 159 5
Лаптева Марина 114 4
Смирнов Алексей 161 4
Ермолаев Артем 348 4
Каспаров Гарри 52 4
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 4
Воронецкий Эдуард 46 4
Абачев Абулферз 8 4
Прянишников Николай 285 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 4
Рейман Леонид 1009 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 3
Трушкин Константин 50 3
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 3
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 169 3
Эскин Сергей 34 3
Водясов Алексей 111 3
Галушкин Олег 172 3
Россия - Российская федерация - РФ 103679 642
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44828 632
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12766 196
Того - Тоголезская Республика 17487 188
Япония 9624 163
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12849 146
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11145 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 126
Европа 10589 102
Германия - Федеративная Республика 8424 98
Индия - Республика 4193 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12352 61
Франция - Французская Республика 5461 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12014 51
Китай - Тайвань 1826 48
Азия - Азиатский регион 3671 48
Южная Корея - Республика 3997 47
Канада 3137 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1677 43
Ближний Восток 2535 38
Бразилия - Федеративная Республика 1923 37
Украина 5970 37
Испания - Королевство 2797 37
Африка - Африканский регион 2786 37
Земля - планета Солнечной системы 7049 33
США - Нью-Йорк 2595 32
Нидерланды 2137 31
Америка Северная 2636 30
Япония - Токио 904 30
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 29
Италия - Итальянская Республика 3144 29
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 27
США - Калифорния 3362 26
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 25
Австралия - Австралийский Союз 2722 23
Европа Восточная 2896 22
Европа Западная 1326 21
Великобритания - Лондон 2001 21
Швеция - Королевство 1954 21
Израиль 1729 20
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1139 11
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 112 5
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 164 5
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 4
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 139 3
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TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 10 2
Princeton University - Принстонский университет 139 2
Columbia University - Колумбийский университет 141 2
University of Bristol - Бристольский университет 65 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 2
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Northwestern University - Северо-Западный университет 66 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 2
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MPQ - Max-Planck-Institut für Quantenoptik - Мюнхенский Институт квантовой оптики общества Макса Планка 6 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 350 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 18 1
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 16
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 13
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