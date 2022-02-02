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RnD R&D Research and Development НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы



02.02.2022 Askona откроет в «Сколково» R&D-центр
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы
14.04.2020 Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР
21.11.2018 Strategy&: Китай и Европа демонстрируют двузначный рост расходов на НИОКР
17.11.2017 «Лаборатория Касперского» открыла R&D центр во Владивостоке
21.03.2017 Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности
24.11.2016 Schneider Electric открыл в Сколково центр НИОКР в области ПО для энергетики
15.11.2016 Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов
08.09.2016 «Лаборатория Касперского» открыла свой первый европейский R&D-центр
21.04.2016 «Инфинет» объявил о расширении производства и R&D департамента
29.05.2015 Huawei вложила $6,6 млрд в R&D по итогам 2014 г.
29.05.2015 За последние 10 лет Huawei потратила более $30 млрд на R&D
11.03.2015 Intech: 3 правила эффективного R&D для телекома
09.02.2015 «Сканэкс» откроет центр НИОКР в «Сколково»
15.01.2015 «Техносерв» вложит 500 млн руб. в R&D-центр в «Сколково»
07.07.2014 «Борлас» откроет центр НИОКР в «Сколково»
19.06.2014 Как управляют R&D в «Лаборатории Касперского»
05.02.2014 «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» заказывает НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных за 153 млн руб.
22.11.2013 Symantec: Мы хотим открыть R&D-центр в России
19.11.2013 Разработчик легендарных продуктов для Mac инвестирует $10 млн в R&D-центр в Москве
31.10.2013 R&D центр Microsoft в России вырос до 200 человек и стал отдельной компанией
10.12.2012 Huawei инвестирует 70 млн евро в создание R&D-центра в Финляндии
03.08.2012 «Ренова» приступила к строительству R&D-центра в «Сколково»
21.05.2012 Microsoft вложит десятки миллионов долларов в российский R&D центр
29.03.2011 «АйТи» завершила НИОКР по созданию интегрированной системы наружного освещения Москвы
07.10.2010 Руководству «Связьинвеста» не дали перезапустить скандальный фонд НИОКР
07.10.2010 «Связьинвест» вернется к практике финансирования НИОКР за счет отчислений «дочек»
24.05.2010 Х-37B обнаружен: прогнозы R&D.CNews подтверждаются
25.02.2010 Минпромторг заказывает НИОКР по созданию АИС «Внешнеторговая информация»
25.12.2009 Д.Медведев поручил крупным компаниям с госучастием увеличить инвестиции на НИОКР
25.12.2009 Медведев поручил госкомпаниям увеличить расходы на НИОКР
09.10.2009 Странное знамение 8.10.2009 над Москвой: комментарий R&D.CNews
19.03.2009 Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews
16.03.2009 Неуязвимый GPS России: по следам публикаций R&D.CNews
19.11.2008 Цхинвали и спутниковые фальсификации: исследование R&D.CNews
22.10.2008 ГЛОНАСС на Енисее: R&D.CNews услышан 4 года спустя
25.08.2008 Департамент науки Москвы проведет НИОКР по апробации ИБ-решений
25.08.2008 Управление информатизации Москвы заказывает НИОКР по развитию АИС Москомспорта
28.07.2008 Управление информатизации Москвы заказывает НИОКР по модернизации АИС

Публикаций - 1164, упоминаний - 1293

RnD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 109
Huawei 3222 81
Intel Corporation 11262 73
Ростех - Ростехнологии 2532 72
Google LLC 10352 51
IBM - International Business Machines Corp 8941 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 37
Apple Inc 10683 31
HP Inc. 5313 30
Samsung Electronics 9333 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 28
Yandex - Яндекс 5015 27
Cisco Systems 4720 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
Oracle Corporation 6035 23
SAP SE 4595 23
AMD - Advanced Micro Devices 3661 20
Dell EMC 4736 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
Meta Platforms - Facebook 4267 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 14
Amazon Inc - Amazon.com 2650 14
Ситроникс - Sitronics 941 13
Программный продукт ГК 3960 13
VK - Mail.ru Group 3057 12
Совзонд - Sovzond 114 12
Крок - Croc 1616 12
Микрон - Micron 851 12
VMware 2025 12
GeoEye 88 11
Siemens AG - Siemens Group 2311 11
АФК Система ПАО 1638 11
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 174 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 11
ZTE Corporation 685 10
HP - Hewlett-Packard 3567 10
6072 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 17
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 14
РВК - Российская венчурная компания 530 13
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 12
Газпром ПАО 1008 12
Открытие ФК 2713 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
X5 Group 709 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 9
Роснефть НК 434 9
Boeing 957 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
Альфа-Банк 1476 6
Газпром нефть 439 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 6
Airbus Group - Airbus Industries 204 6
Почта России ПАО 1853 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 5
Самолёт ГК 216 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Societe Generale - Росбанк 438 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 4
Ford 386 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
BP - British Petroleum 132 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Северсталь ПАО 308 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 4
Аэрофлот 648 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
X5 Group - Пятёрочка 309 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 85
Правительство РФ 8292 75
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 45
Президент Российской Федерации 3770 37
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 16
Счётная палата РФ 628 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 10
Правительство Москвы 1640 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 8
World Bank Group - Всемирный банк 278 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
ГИС-Ассоциация 231 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
Linux Foundation 167 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
OpenCAPI Consortium 13 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 2
Gen-Z Consortium 11 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 9 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
OIN - Open Invention Network 22 1
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Apple iOS 6422 13
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Microsoft Office 3247 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
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Python - Высокоуровневый язык программирования 486 6
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 5
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Иванов Сергей 360 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 29
Европа Восточная 2927 27
Южная Корея - Республика 4394 27
Канада 3319 26
Казахстан - Республика 4467 23
Россия - СФО - Новосибирск 3269 23
Китай - Тайвань 2115 22
Азия - Азиатский регион 3803 20
Америка 2011 19
Нидерланды 2197 18
Финляндия - Финляндская Республика 1816 17
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 16
Беларусь - Белоруссия 3525 16
Америка Северная 2650 16
Европа Западная 1329 15
Бразилия - Федеративная Республика 1945 15
Италия - Итальянская Республика 3310 14
Ближний Восток 2549 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 13
США - Калифорния 3381 13
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 13
Африка - Африканский регион 2928 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 312
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 48
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 41
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 32
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 19
Образование в России 460 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 15
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 14
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 13
Инвестиции венчурные 850 12
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 12
Мошенничество - Махинации 2142 12
Экономический эффект 694 10
Физика - область естествознания 889 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 10
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 8
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 8
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 6
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 5
CNews RND - R&D.CNews 2112 108
Bloomberg 1009 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Associated Press 1975 5
Forbes - Форбс 591 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
CNews TV 524 3
Российская газета 228 3
NYT - The New York Times 956 3
Silicon 459 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Nature 770 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
NEWSru.com 221 2
New Scientist 1447 2
ZDnet 584 2
CNews - Soft.CNews 30 2
Bloomberg Businessweek 121 2
Space Daily 528 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 2
NokiaPowerUser 13 2
The Register 1286 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
EE Times 156 2
Space Weather 117 1
РИА Новости 766 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
Applied Physics Letters 32 1
The Times of Israel 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
GigaOM 62 1
Незыгарь - Telegram-канал 4 1
Times 500 1
Der Spiegel 143 1
Future - Space.com 195 1
IDC - International Data Corporation 4671 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 19
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Juniper Research 468 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Fortune Global 500 280 3
Markets&Markets Research 97 3
Forrester Research 810 3
IHS Infonetics Research 90 2
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
PwC Strategy& - Booz & Company 3 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 9 2
TeleGeography Research 39 1
Microsoft Research 128 1
Gartner - Dataquest 340 1
Brand Finance 3 1
IHS iSuppli 390 1
CNews Инновация года - награда 41 1
BDI - Business Date Israel 1 1
IDTechEx 3 1
In-Stat 81 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Медиалогия 48 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
TrendForce 53 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Интерфакс-100 15 1
РАН - Российская академия наук 1397 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 34
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 4
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 5 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
Princeton University - Принстонский университет 139 2
Cornell University - Корнеллский университет 135 2
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 5 1
Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 25 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 133 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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