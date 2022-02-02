Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RnD R&D Research and Development НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы
Публикаций - 1164, упоминаний - 1293
RnD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 25
|Медведев Дмитрий 1604 12
|Иванов Сергей 360 10
|Рахманов Максим 47 8
|Клименко Станислав 10 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
|Никифоров Николай 1161 6
|Провинцев Павел 8 6
|Кирьянова Александра 55 6
|Можайцев Алексей 5 5
|Сяо Хайцзюнь 31 5
|Кучейко Алексей 22 5
|Мишустин Михаил 376 5
|Андронов Алексей 27 5
|Миллер Сергей 43 5
|Козлов Павел 20 5
|Балагуров Андрей 8 5
|Куртеев Валентин 5 5
|Щеголев Игорь 685 5
|Орловский Виктор 325 5
|Касперский Евгений 290 4
|Богачев Игорь 174 4
|Калин Сергей 28 4
|Лямин Александр 62 4
|Покровский Иван 67 4
|Дворкович Аркадий 196 4
|Казак Максим 161 4
|Собянин Сергей 222 4
|Рубанов Владимир 68 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
|Еремченко Евгений 14 4
|Болсуновский Михаил 11 4
|Халин Дмитрий 55 4
|Dell Michael - Делл Майкл 189 4
|Hu Ken - Ху Кэнь 12 4
|Касимов Николай 8 4
|Юсупов Ренат 113 4
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 4
|Давыдов Александр 42 4
|Касперская Наталья 248 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru