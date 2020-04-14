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Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР

Кадры Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми

Затраты Intel на R&D сократились впервые с 2009 г. – на протяжении практически всего десятилетия компания наращивала инвестиции в этот сегмент. «Экономия» может быть связана с продажей ряда подразделений, включая модемный бизнес, который перешел Apple. В 2020 г. возможен новый рост финансовых вливаний в исследования и разработки – Intel нужно переходить на 10-нанометровый техпроцесс и осваивать 7 нанометров.

Intel начинает экономить

Компания Intel впервые за 10 лет снизила свои расходы на исследования и разработки. С 2009 по 2018 гг. ее вливания в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) увеличивались по мере роста спроса на процессоры и другие микросхемы, но в 2019 г. Intel предпочла немного урезать траты на эту сферу деятельности.

По данным эксперта ресурса Tom's Hardware Арне Верхайде (Arne Verheyde, псевдоним witeken), затраты Intel на НИОКР в 2019 г. составили в пределах $13,4 млрд против $13,5 млрд в 2018 г. Отчасти это может быть связано с сокращением числа сфер деятельности компании: к примеру, летом 2019 г. она отказалась от разработки модемов для смартфонов и продала соответствующее подразделение компании Apple. Позже Intel призналась, что это был ошибочный шаг.

Затраты Intel на R&D

В 2009 г. на исследования и разработки Intel потратила около $5,7 млрд, но уже к 2014 г. расходы увеличились более чем вдвое – до $11,5 млрд. В последующие годы столь же резкого роста больше не наблюдалось – в 2015 г. затраты Intel на НИОКР достигли $12,1, а максимальный их уровень ($13,5 млрд) пришелся на 2018 г.

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Расходы Intel на исследования упали умеренно, и в будущем возможен их рост

В то же время другая крупная американская корпорация, Google, пока не намерена сокращать инвестиции в R&D (Research and development, исследования и разработки). Начав с $2,8 млрд в 2009 г., когда бюджет Intel на эту сферу был вдвое больше, интернет-гигант к 2014 г. практически сравнялся с чип-мейкером – в этом году на исследования Google потратил $9,7 млрд. В 2015 г. Google перегнал Intel, затратив на R&D $12,3 млрд, и в течение последующих лет расходы компании на исследования выросли более чем вдвое. По итогам 2019 г., когда Intel выделила на R&D $13,4 млрд, Google потратила $26 млрд.

Возможные причины сокращения бюджета

Продажа модемного бизнеса – лишь одна из причин сокращения Intel расходов на НИОКР. Как пишет ресурс Avalanche Noticias, это также может быть связано с отказом компании от дальнейших исследований в сфере ускорителей нейронных сетей. Intel окончательно прекратила разработку собственных нейрочипов Nervana в феврале 2020 г., чему предшествовало постепенное сокращение объема ресурсов, выделяемых на эту область.

Вместо разработки Nervana собственными силами Intel купила израильскую компанию Habana Labs, работающую в этом же направлении. Сделка, по данным Forbes, состоялась в декабре 2019 г., и покупка Habana Labs обошлась Intel в $2 млрд.

В начале апреля 2020 г., по данным TechPowerUp, Intel избавилась от своего подразделения Home Gateway Platform Division, занимавшегося разработкой беспроводных сетевых решений потребительского класса. Новым владельцем бизнеса стала американская телеком-компания MaxLinear, а сумма сделки составила $150 млн.

Влияние нового руководства

В дополнение к перечисленному на оптимизацию расходов Intel может влиять и тот факт, что в настоящее время ею руководит человек, хорошо разбирающийся в финансовой сфере. Как сообщал CNews, с февраля 2019 г. должность гендиректора Intel занимает ее теперь уже бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). До прихода в Intel Свон 15 лет проработал в General Electric на различных завязанных на финансах должностях, еще 9 лет – в eBay на посту финансового директора, а также в компаниях Electronic Data Systems и TRW и Webvan Group.

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Роберт Свон, новый гендиректор Intel

За год у руля Роберт Свон заметно улучшил финансовые показатели компании, в том числе и за счет сокращения расходов. Согласно отчету Intel, ее выручка по итогам IV квартала 2019 г. достигла $20,2 млрд, что на 8% больше по сравнению с IV кварталом 2018 г. Чистый доход Intel за отчетный период вырос на 33 %, увеличившись $6,9 млрд, операционный доход – на 9 %, составив $6,8 млрд.

Размер выручки Intel за весь 2019 г. составил $72 млрд. Прирост на фоне показателей 2018 г. оказался 2-процентным.

Прогнозы на ближайшее будущее

Суммарные размеры затрат Intel на НИОКР в 2020 г. станут известны лишь в начале 2021 г. после публикации финансового отчета. По оценке witeken, расходы компании на исследования вновь могут возрасти – на графике видно, что за $13,4 млрд в 2019 г. стоят $13,5 млрд.

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В 2020 году Intel может увеличить расходы на исследования в сферах 10- и 7-нанометровой топологий

Вероятно, рост затрат будет связан со стремлением Intel поскорее окончательно перейти на 10-нанометровые нормы производства своих процессоров – в августе 2019 г. она сделала первый шаг в этом направлении, однако на момент публикации материала большинство ее процессоров выпускались на базе старого 14-нанометрового техпроцесса.

Помимо этого, Intel готовится к освоению 7 нанометров, что тоже потребует финансовых затрат. Выпуск первых продуктов по новой для компании топологии запланирован на IV квартал 2021 г.



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