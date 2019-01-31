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Правительство Москвы
Департамент города Москвы по конкурентной политике


31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 1
13.03.2018 «Ланит-Интеграция» представила оборудование для профильных школьных классов 1
11.02.2010 Городская клиническая больница №1 им. Пирогова заказывает техобслуживание инженерных систем 1
20.01.2010 Станция скорой и неотложной медпомощи им. Пучкова заплатит 100 млн руб за сопровождение ИС 1
19.01.2010 «Крок» обеспечит функционирование регионального фрагмента ГАС «Выборы» по Москве за 101 млн руб. 1
19.01.2010 «Инфосистемы Джет» выиграли тендер на сопровождение КАСУ ДЧ ГУВД 1
14.12.2009 Управление информатизации Москвы потратит 94 млн руб. на сопровождение КАСУ ДЧ ГУВД 1
14.12.2009 Московская городская избирательная комиссия выделит 101 млн руб. на развитие ПО 1
26.05.2009 ГУВД по Москве нуждается в обслуживании копировально-множительной техники 1
27.04.2009 Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы ищет ИТ-подрядчика 1
27.04.2009 Комитет по телекоммуникациям и СМИ Москвы заказывает выпуск электронных изданий 1
24.04.2009 Управление информатизации Москвы выбирает ИТ-подрядчика 1
22.04.2009 Управление информатизации Москвы нуждается в техобслуживании систем видеонаблюдения 1
20.04.2009 Москомспорт нуждается в обслуживании систем оповещения и видеонаблюдения 1
24.10.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии АПК 1
24.10.2008 Мосгорзаказ заказывает модернизацию ЕИС 1
23.10.2008 ГУВД по Москве требуется оборудование для КАСУ ДЧ 1
23.10.2008 В СЗАО Москвы внедрят АС контроля и учета электроэнергии 1
22.10.2008 В «Мосгазе» внедрят систему обеспечения безопасности 1
21.10.2008 В Москве внедрят ИС «Карта учащегося» 1
20.10.2008 Департамент градостроительства Москвы ищет ИТ-подрядчика 1
17.10.2008 Московской городской думе требуется сопровождение АС 1
17.10.2008 ГУВД по Москве нуждается в модернизации АИС «Кадры» 1
17.10.2008 В НИИ им. Н.В. Склифосовского внедрят автоматическую систему пожарной сигнализации 1
16.10.2008 Департаменту развития малого предпринимательства Москвы требуется сопровождение ИАС 1
13.10.2008 Департамент развития малого предпринимательства Москвы нуждается в ИТ-услугах 1
13.10.2008 Департамент имущества Москвы установит систему контроля доступа 1
26.09.2008 Детям, оставшимся без попечения родителей, выдадут видеопаспорта 1
26.09.2008 ГУВД Москвы заказывает техобслуживание и ремонт АПК 1
26.09.2008 Департамент развития малого предпринимательства Москвы нуждается в ИТ-услугах 1
26.09.2008 В САО Москвы внедрят АС обработки данных по водоснабжению жилых помещений 1
24.09.2008 Управление гражданской защиты Москвы купит АТС и оборудование видео-конференц-связи 1
24.09.2008 В садики Москвы поставят аудио-фото-видеотехнику 1
24.09.2008 Московская городская поисково-спасательная служба приобретет радиостанции 1
23.09.2008 Департамент капитального ремонта жилищного фонда Москвы купит оргтехнику 1
23.09.2008 Префектура СЗАО Москвы заказывает развитие информационного портала 1
23.09.2008 Префектура ЮАО Москвы нуждается в развитии единой СЭД 1
18.09.2008 Москомархитектуре требуются услуги по разработке интернет-портала 1
18.09.2008 Префектура СЗАО Москвы нуждается в развитии единой СЭДД 1
18.09.2008 Управление гражданской защиты Москвы выбирает ИТ-подрядчика 1

Публикаций - 349, упоминаний - 351

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 2893 5
Lexmark 54 4
Xerox 510 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 3
Konica Minolta 134 2
Seiko Epson Corporation 310 2
Toshiba Corporation 1073 2
Canon 546 2
Sharp Corporation 316 2
Samsung Electronics 5627 2
HP - Hewlett-Packard 878 1
Sony 2306 1
Panasonic 1109 1
Lenovo Motorola 990 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 1
Adobe Systems 804 1
Corel Corporation 122 1
Техэксперт 3 1
АйТи 748 1
Viewsonic 127 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 1
Brother 105 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 21 1
Shure 9 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
Ситроникс - Sitronics 556 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ланит ГК 1154 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 1
Акадо Телеком - Комкор 605 1
NVision Group - Энвижн Груп 544 1
МаксимаТелеком 102 1
Ланит Интеграция 101 1
Инфосистемы Джет 675 1
Microsoft Corporation 10997 1
Apple Inc - Эппл Рус 7669 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 1
Intel Corporation 4143 1
КонсультантПлюс 41 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
МОСГАЗ 9 1
ТелеМед - Школа здоровья 6 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 6
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 5
Правительство Москвы 649 3
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 11
НИР - Научно-исследовательская работа 112 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
МФУ - Многофункциональное устройство 581 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 33 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DDR - Double data rate 1062 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 195 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 1
IBM SPSS Statistics 37 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
Асланян Сергей 75 1
Лосевской Андрей 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 270
Россия - Российская федерация - РФ 57124 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 1
Прибалтика - Балтия 589 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 146 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Москва - Чертаново 7 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 12
Образование в России 328 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Дед Мороз 58 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
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