Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент города Москвы по конкурентной политике
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Публикаций - 349, упоминаний - 351
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|КонсультантПлюс 41 2
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
|ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
|МОСГАЗ 9 1
|ТелеМед - Школа здоровья 6 1
|Асланян Сергей 75 1
|Лосевской Андрей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru