Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогноз
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 195, упоминаний - 342
Прогноз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахмеров Тимур 73 4
|Милюков Денис 12 4
|Елистратов Николай 90 4
|Комов Владимир 8 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Безруков Андрей 26 3
|Лисицин Евгений 13 3
|Малахов Михаил 10 3
|Бойко Елена 151 3
|Собянин Сергей 211 2
|Шадаев Максут 384 2
|Бетсис Павел 84 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Филатов Андрей 99 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Богачев Игорь 172 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Мурашов Алексей 2 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Захаров Юрий 13 2
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Путин Владимир 1824 2
|Кудрявцева Юлия 5 2
|Лаут Артур 2 2
|Крук Александр 2 2
|Овчаров Евгений 11 1
|Подлесный Константин 6 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Макаревич Николай 8 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Комлев Николай 46 1
|Бейгул Антон 1 1
|Воропаева Екатерина 18 1
|Ассур Олег 2 1
|Варивода Владимир 9 1
|Туровецкий Владимир 6 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Серебряков Виктор 42 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Из рук в руки - irr.ru 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru