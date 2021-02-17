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Прогноз


17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 7
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 3
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 2
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов 1
11.09.2018 Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг 1
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 1
27.09.2017 Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров» 2
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 2
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 2
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 1
13.04.2017 Росаккредитация отказывается от Oracle и переходит на PostgreSQL 1
10.04.2017 «Прогноз» стал «недобросовестным поставщиком» 4
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов 1
23.01.2017 «Прогноз» и «Форсайт» выпустили новую версию Prognoz Platform 2
18.10.2016 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9% 1
14.10.2016 ГИС «бесплатных дальневосточных гектаров» доработают под ее «родной» закон 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
15.09.2016 «Световые Технологии» внедрили BI-систему от «Прогноза» 2
06.09.2016 «Прогноз» и «Диджитал Дизайн» договорились о совместном создании BI-решений 4
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 2
16.05.2016 «Прогноз» разработал для ERG систему планирования операционной деятельности 2
22.04.2016 Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 1
28.03.2016 ITG и «Прогноз» договорились о стратегическом сотрудничестве 4
02.03.2016 «Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию 2
24.02.2016 «Прогноз» попал в «Магический квадрант платформ продвинутой аналитики» Gartner 2
25.01.2016 К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform 1
25.12.2015 Названы самые популярные идеи стартапов в 2015 г. 1
17.12.2015 Рынок BI в России: Итоги 2015 г. в рублях будут не хуже 2014 г. 1
15.12.2015 «Прогноз» обновил Prognoz Platform до версии 8.1 3
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 2

Публикаций - 195, упоминаний - 342

Прогноз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 26
SAP SE 3211 21
IBM 3537 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Крок 1219 10
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 7
Diasoft - Диасофт 354 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Samsung Electronics 5651 6
Ланит ГК 1155 6
3733 6
Корус Консалтинг ГК 805 5
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
Luxoft - Люксофт 233 5
Abbyy 793 4
Микротест 177 4
Acronis - Акронис 364 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Барс груп 402 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Google LLC 7144 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 3
Maykor-GMCS 44 3
Parallels Holdings 470 3
Oracle Corporation 3342 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Yandex - Яндекс 4101 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Астерос - Asteros 531 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 3
Columbus - Колумбус 125 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Polymatica - Полиматика 41 3
Huawei 2730 3
Nginx - Энджайникс 100 3
Saprun - Сапран групп 38 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Транснефть 159 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Аэрофлот 493 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Danone - Данон 44 2
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
Сбербанк страхование 47 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Металлинвестбанк 39 1
Visa International 1345 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Интер РАО ПАО 158 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Открытие ФК 538 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Локо-Банк 31 1
Быстроном 3 1
Банк Интеза 20 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Nouse Limited 2 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Альфа-Групп 319 1
Связной ГК 877 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
AliExpress 275 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство РФ 2201 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство Москвы 653 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - МТСЗН 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Администрация Президента РФ 267 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
OpenStack 347 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
IPA - Intelligent automatic parking system - IPAS - Intelligent Parking Assist System - APGS - Advanced Parking Guidance System - Система автоматической парковки - Интеллектуальная система помощи при парковке - Парковочный автопилот 1 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Prognoz Platform 74 14
Apple iOS 5741 9
Google Android 10750 8
IBM Cognos BI 141 7
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft Windows 10 6629 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Office 365 769 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Microsoft Excel 436 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 2
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Office 1934 2
Tizen OS - Linux 215 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Прогноз ECBstatsApp 1 1
Apache HTTP Server 222 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
БАРС.Alpha BI 32 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Ахмеров Тимур 73 4
Милюков Денис 12 4
Елистратов Николай 90 4
Комов Владимир 8 4
Тихонов Андрей 33 3
Безруков Андрей 26 3
Лисицин Евгений 13 3
Малахов Михаил 10 3
Бойко Елена 151 3
Собянин Сергей 211 2
Шадаев Максут 384 2
Бетсис Павел 84 2
Гаттаров Руслан 117 2
Филатов Андрей 99 2
Гуральников Сергей 161 2
Богачев Игорь 172 2
Лигачев Глеб 60 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Мурашов Алексей 2 2
Ермолаев Артем 340 2
Захаров Юрий 13 2
Опанасенко Всеволод 101 2
Сапельников Сергей 100 2
Путин Владимир 1824 2
Кудрявцева Юлия 5 2
Лаут Артур 2 2
Крук Александр 2 2
Овчаров Евгений 11 1
Подлесный Константин 6 1
Кириллов Михаил 15 1
Макаревич Николай 8 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Комлев Николай 46 1
Бейгул Антон 1 1
Воропаева Екатерина 18 1
Ассур Олег 2 1
Варивода Владимир 9 1
Туровецкий Владимир 6 1
Сушкевич Антон 56 1
Серебряков Виктор 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
Казахстан - Республика 2627 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Европа 3745 4
Украина 3361 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - Пятигорск 76 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Азия - Азиатский регион 1513 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
Россия - Архангельск 205 2
Россия - Амурская область 320 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - Иннополис 292 2
Ближний Восток 1471 2
Африка 1487 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Бельгия - Королевство 397 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Челябинская область 658 2
Германия - Дюссельдорф 34 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Ярославль 404 1
Беларусь - Минск 327 1
Казахстан - Алматы 261 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Украина - Киев 464 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
CNews Analytics 1988 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 8
Gartner 2190 4
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 3
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Медиалогия 37 1
Technavio 23 1
TAdviser Report 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GeekBrains 40 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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