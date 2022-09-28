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Определены 33 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2023–2025 годы

Экспертизу и отбор провели эксперты Группы «Россети», включая сотрудников специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Поступило более 250 первичных заявок, предложенных электросетевыми компаниями, вузами, производителями оборудования, малыми предприятиями и НИИ.

Одобренные 33 темы НИОКР охватывают весь спектр интересов Группы «Россети», включая предложения по замещению импортного оборудования, проектированию и эксплуатации энергообъектов, применению цифровых решений и технологии искусственного интеллекта, обеспечению кибербезопасности, интеграции малой генерации с традиционными сетями.

Благодаря программе НИОКР впервые для нужд отечественной энергетики будут разработаны элегазовый колонковый выключатель 750 кВ с предвключаемыми резисторами, верхнеуровневая система моделирования движения электротранспорта с учетом режимов работы сетей, цифровой двойник инженерных систем собственных нужд подстанций, ультразвуковое птицеотпугивающее устройство.

Общее количество тем НИОКР (с учетом одобренных в 2020-2021 годах предложений) увеличилось до 45. Полный перечень опубликован на сайте.

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В 2021 году Группа «Россети» направила на финансирование НИОКР более 1,3 млрд рублей. Объем программы НИОКР был представлен 87 работами, 23 результата переданы в опытно-промышленную эксплуатацию, 15 – внедрены в электросетевом комплексе России.

В соответствии с действующим регламентом, компании Группы «Россети» выберут темы для включения в план проведения НИОКР. По итогам закупочных процедур будет сформирована сводная программа НИОКР Группы «Россети» на 2023-2025 годы.

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