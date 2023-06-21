Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции

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Государственная информационная система промышленности (ГИСП) – цифровая платформа Минпромторга России. Государственная информационная система промышленности gisp.gov.ru служит цифровым окном для взаимодействия предприятий с Минпромторгом России и между собой. На 2022 год на сайте зарегистрировано более 100 000 пользователей, из которых 16 000 – предприятия промышленности. В ГИСП представлен спектр цифровых сервисов для предприятий, призванных упростить исполнение регулярных задач, а именно: сдачу финансово-экономической отчетности, получение актуальной информации о более чем 2 000 мер поддержки, подача заявок на получение мер поддержки Минпромторга России в цифровом виде и многое другое. Каталог промышленной продукции ГИСП, насчитывающий более 1,1 млн позиций, стал основой экосистемы по продвижению российской промышленной продукции.
- Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
- Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
- Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО
- Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО
"ГИСП:возможности цифровых сервисов и стратегия развития" Антон Ивлев, Руководитель управления данных, ГИСП, данные 2023 года
Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Покровский Иван 90 13
|Мишустин Михаил 519 9
|Володкович Вячеслав 83 4
|Мантуров Денис 86 4
|Трушкин Константин 54 3
|Ачкасов Евгений 15 2
|Баранова Ирина 8 2
|Крикушенко Владимир 3 2
|Марголин Михаил 17 2
|Никитин Глеб 29 2
|Валуев Сергей 8 2
|Шпак Василий 130 2
|Петров Сергей 58 2
|Мальков Антон 35 2
|Шадаев Максут 695 2
|Бровко Василий 52 2
|Бочаров Олег 28 2
|Легостаева Светлана 41 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Буянов Владислав 2 1
|Вагизов Ильдар 6 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Кузьмин Павел 17 1
|Акопов Андрей 4 1
|Никитченко Анна 7 1
|Слышкин Василий 86 1
|Зорин Александр 51 1
|Вершков Сергей 5 1
|Сельский Андрей 21 1
|Катамадзе Анна 74 1
|Евдокимов Максим 26 1
|Федорушкин Илья 12 1
|Гаврилов Евгений 11 1
|Седов Артем 5 1
|Садофьев Андрей 1 1
|Гончаренко Павел 3 1
|Серебров Артем 4 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Чулюков Юрий 3 1
|Афиногенов Иван 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7542 4
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