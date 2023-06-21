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Минпромторг РФ ГИСП РФ Государственная информационная система промышленности Реестр российской промышленной продукции

Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) – цифровая платформа Минпромторга России. Государственная информационная система промышленности gisp.gov.ru служит цифровым окном для взаимодействия предприятий с Минпромторгом России и между собой. На 2022 год на сайте зарегистрировано более 100 000 пользователей, из которых 16 000 – предприятия промышленности. В ГИСП представлен спектр цифровых сервисов для предприятий, призванных упростить исполнение регулярных задач, а именно: сдачу финансово-экономической отчетности, получение актуальной информации о более чем 2 000 мер поддержки, подача заявок на получение мер поддержки Минпромторга России в цифровом виде и многое другое. Каталог промышленной продукции ГИСП, насчитывающий более 1,1 млн позиций, стал основой экосистемы по продвижению российской промышленной продукции.

 

 

"ГИСП:возможности цифровых сервисов и стратегия развития" Антон Ивлев, Руководитель управления данных, ГИСП, данные 2023 года


21.06.2023 «ICL Техно» представил новую линейку мониторов 1
16.06.2023 Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими 1
14.06.2023 В Санкт-Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования 1
18.05.2023 Онлайн-кассы «Атол» 55Ф и «Атол» 22v2Ф вошли в реестр российской промышленной продукции 1
14.04.2023 Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы 1
28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 1
22.03.2023 Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1
15.03.2023 Подтверждена совместимость платформы виртуализации Sitronics Group с российскими серверами GAGAR>N 1
14.03.2023 Россиян завалило некачественной отечественной техникой. Число обращений в мастерские по гарантии резко выросло 1
03.03.2023 СДЗ Dallas Lock и Dallas Lock 8.0-K совместимы с моноблоком Kvadra A20 и ПК Kvadra D20 1
17.02.2023 OCS и Kvadra начали сотрудничество 1
31.01.2023 OCS предлагает ИТ-каналу оборудование NexTouch 3
16.01.2023 GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения 2
Импортозамещение 2022 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
26.12.2022 Россию захлестнула волна поддельных отечественных ПК и серверов 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N 1
15.12.2022 Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине 2
07.12.2022 Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение 1
17.11.2022 Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? 1
14.11.2022 «ICL Техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство 1
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» 1
28.10.2022 Импортозамещение в сфере промышленности: как получить оборудование и сырье с новых рынков 1
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов 1
03.10.2022 Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку 1
22.09.2022 «Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с NexTouch 1
15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 1
06.09.2022 Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России 1
02.08.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования «Тринити ER2xxx» с «Ред ОС» 1
21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт 1
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? 1
28.06.2022 Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции 2
24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга 1
09.06.2022 Продукты Delta Computers работают под управлением «Ред ОС» 2
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 2
17.05.2022 МТС обеспечила системой умного видеонаблюдения предприятие OSQ Group в Калининграде 1
11.05.2022 Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ 2
15.04.2022 UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов 1
13.04.2022 Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 2

Публикаций - 168, упоминаний - 192

Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2867 27
Intel Corporation 11738 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10266 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 368 13
Huawei 3575 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 613 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 946 9
АФК Система ПАО 1745 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 977 8
Норси-Транс (НТ) 86 8
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 239 7
Microsoft Corporation 23727 7
Базальт СПО - BaseALT 410 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7178 6
Yandex - Яндекс 5933 6
Сбер - Цифровая Платформа 1 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9830 6
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 14 5
Галактика - Корпорация 1426 5
Dell EMC 4947 4
Крок - Croc 1729 4
Прогноз 1678 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 141 4
Cisco Systems 4925 4
SAP SE 4968 3
Merlion - Мерлион 580 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1884 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 567 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 378 3
Qualcomm Technologies 1730 3
AMD - Advanced Micro Devices 3911 3
7199 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 40 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 363 3
VMware 2178 3
Ред Софт - Red Soft 441 3
Apple Inc 11358 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 94 3
Gagar>N - Гагар.ИН 17 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 123 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6076 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2474 6
РЖД - Российские железные дороги 1665 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 305 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 958 3
Роснефть НК - нефтяная компания 487 2
ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 8 2
Газпром нефть 519 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 453 2
РВК - Российская венчурная компания 539 2
ГПБ - Газпромбанк 961 2
Транснефть 278 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6298 2
Россети Ленэнерго 2384 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 116 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Dyson 113 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
Почта России ПАО 2037 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 10 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 1
ПГК - Первая грузовая компания 142 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Силовые машины 73 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 93 1
O2 Consulting - O2Consulting 9 1
Ростех - Новикомбанк 55 1
Согласие НПП 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 17 1
Проект-техника НПП 5 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2543 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 25 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1950 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10596 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9519 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2465 21
Президент Российской Федерации 3813 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18423 14
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 113 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2050 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3051 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 344 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1608 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 300 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 5
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 324 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2525 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3028 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 168 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 4
Федеральное казначейство России 1600 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3851 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2772 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 126 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2422 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 974 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 217 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1462 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 43 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2506 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 212 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 137 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 52 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 82 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 91 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 75 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 90 13
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 465 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 196 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
4CIO 731 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13038 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55099 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40609 55
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19469 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8309 21
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26695 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22481 16
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9738 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8669 16
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26433 16
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MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3574 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17649 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 960 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11438 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5007 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1794 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10238 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17806 7
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9449 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3778 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25776 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5913 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15247 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 464 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 355 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 517 31
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 802 19
Intel x86 - архитектура процессора 1641 9
Linux OS 8501 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4256 4
Новые облачные технологии - МойОфис 547 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6741 3
Microsoft Windows 14655 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 729 3
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 411 3
Ред ОС 501 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 572 2
9-мм пистолет Макарова 48 2
Aerodisk Восток СХД 43 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 17 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 184 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 781 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 182 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2537 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 2
ITglobal.com vStack HCP 20 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1104 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 200 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 528 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 134 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - Platform V Pangolin - Platform V Synaps - Platform V Dataspace - Platform V SOWA - Platform V SDP - Platform V Audit - Platform V IAM - Platform V DataGrid - Platform V Work 55 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 90 1
Python - высокоуровневый язык программирования 614 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 185 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 516 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 220 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 368 1
Merlion MerliOnCloud 39 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Apple iOS 6982 1
Google Android 12831 1
Mozilla Firefox - браузер 1810 1
Покровский Иван 90 13
Мишустин Михаил 519 9
Володкович Вячеслав 83 4
Мантуров Денис 86 4
Трушкин Константин 54 3
Ачкасов Евгений 15 2
Баранова Ирина 8 2
Крикушенко Владимир 3 2
Марголин Михаил 17 2
Никитин Глеб 29 2
Валуев Сергей 8 2
Шпак Василий 130 2
Петров Сергей 58 2
Мальков Антон 35 2
Шадаев Максут 695 2
Бровко Василий 52 2
Бочаров Олег 28 2
Легостаева Светлана 41 1
Заманов Дмитрий 8 1
Буянов Владислав 2 1
Вагизов Ильдар 6 1
Толпышкин Михаил 5 1
Кузьмин Павел 17 1
Акопов Андрей 4 1
Никитченко Анна 7 1
Слышкин Василий 86 1
Зорин Александр 51 1
Вершков Сергей 5 1
Сельский Андрей 21 1
Катамадзе Анна 74 1
Евдокимов Максим 26 1
Федорушкин Илья 12 1
Гаврилов Евгений 11 1
Седов Артем 5 1
Садофьев Андрей 1 1
Гончаренко Павел 3 1
Серебров Артем 4 1
Логинов Кирилл 1 1
Чулюков Юрий 3 1
Афиногенов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 126092 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40100 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15387 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50598 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17242 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15554 8
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