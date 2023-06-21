Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) – цифровая платформа Минпромторга России. Государственная информационная система промышленности gisp.gov.ru служит цифровым окном для взаимодействия предприятий с Минпромторгом России и между собой. На 2022 год на сайте зарегистрировано более 100 000 пользователей, из которых 16 000 – предприятия промышленности. В ГИСП представлен спектр цифровых сервисов для предприятий, призванных упростить исполнение регулярных задач, а именно: сдачу финансово-экономической отчетности, получение актуальной информации о более чем 2 000 мер поддержки, подача заявок на получение мер поддержки Минпромторга России в цифровом виде и многое другое. Каталог промышленной продукции ГИСП, насчитывающий более 1,1 млн позиций, стал основой экосистемы по продвижению российской промышленной продукции.

"ГИСП:возможности цифровых сервисов и стратегия развития" Антон Ивлев, Руководитель управления данных, ГИСП, данные 2023 года