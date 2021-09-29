Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы

Отбор провели эксперты компании и дочерних обществ, включая сотрудников специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» (является единым центром компетенций при формировании программы НИОКР) и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Всего поступило около 260 первичных заявок.

Утвержденные темы охватывают весь спектр интересов Группы «Россети»: от вопросов проектирования и эксплуатации сетевых объектов до применения цифровых решений. Так, предложены исследования, связанные с:

применением на энергообъектах технологий Индустрии 4.0;

развитием клиентского сервиса;

обеспечением кибербезопасности.

Общее количество одобренных тем НИОКР (с учетом одобренных в 2020 году предложений) увеличилось до 42. Полный перечень опубликован на официальном сайте ПАО «Россети».

НИОКР – одно из основных направлений инновационного развития Группы «Россети». В 2020 году объем финансирования НИОКР составил более 1,7 млрд рублей. В программу включены 92 работы (61 – компаний распределительного комплекса, 31 – «Россети ФСК ЕЭС»). 13 результатов НИОКР переданы в опытно-промышленную эксплуатацию, 18 – внедрены на объектах Группы.

В соответствии с действующим регламентом, компании Группы «Россети» выберут новые темы из перечня одобренных для включения в план проведения НИОКР. По итогам закупочных процедур будет сформирована сводная программа на 2022-2024 годы.