ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Фонд Бортника
Фонд является государственным институтом развития и осуществляет свою деятельность с 1994 года. Ключевая цель деятельности Фонда – финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.
Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.
ВЭБ.РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 412 7
|Иваненко Владислав 10 5
|Мишустин Михаил 466 5
|Паршин Максим 262 5
|Поляков Сергей 67 4
|Путин Владимир 2696 4
|Биккулова Гульнара 23 3
|Дегтев Геннадий 156 2
|Волотовская Елена 20 2
|Сорокин Антон 4 2
|Фролов Павел 57 2
|Болсуновская Марина 2 2
|Федулов Владислав 71 2
|Касперская Наталья 263 2
|Малкин Роман 3 2
|Пожидаев Николай 55 2
|Павлов Александр 48 1
|Гудков Павел 7 1
|Атаманов Александр 5 1
|Серкин Александр 2 1
|Иванов Дмитрий 58 1
|Кондаранцев Алексей 2 1
|Голов Андрей 44 1
|Миклушевский Владимир 12 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Кувшинов Юрий 7 1
|Шамирян Денис 1 1
|Машинин Олег 1 1
|Копытов Иван 1 1
|Бирюков Алексей 1 1
|Аминов Алексей 1 1
|Экалов Екатерина 8 1
|Киселев Михаил 4 1
|Зуев Дмитрий 4 1
|Егоров Игорь 41 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Щетинин Александр 7 1
|Кравченко Дмитрий 41 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 4
|Линукс Формат - Linux Format 2 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|CrunchBase 67 1
|Roem.ru - Роем.ру 47 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 3
|Gartner - Гартнер 3466 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
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