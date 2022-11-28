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ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Фонд Бортника

ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника

Фонд является государственным институтом развития и осуществляет свою деятельность с 1994 года. Ключевая цель деятельности Фонда – финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.

Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.


28.11.2022 Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym 1
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 1
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 1
28.10.2022 Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки 6
28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1
24.10.2022 Всех российских получателей госденег на инновации учтут в едином реестре. Зачем это нужно 1
18.10.2022 Инвесторы оценили проекты участников In’Hub 2
12.10.2022 Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB 2
07.10.2022 «Роббо» победила в конкурсе РЖД, АСИ и Минпромторга на лучшее отечественное оборудование 1
05.10.2022 Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys 2
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС 1
23.09.2022 И создал инженер ADAMa: для чего нужны человекоподобные роботы 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
19.09.2022 В российские ИТ-стартапы за год стали инвестировать в десятки раз меньше 2
14.09.2022 Российские проекты по внедрению технологий ИИ могут получить гранты до 50 млн рублей 1
06.09.2022 Datareon выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками 1
01.09.2022 Минцифры приглашает на онлайн-встречу на тему поддержки российских ИТ-проектов 2
29.08.2022 Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center 1
24.08.2022 Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО 1
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии 3
12.08.2022 Сколтех запустил в космос два спутника 2
09.08.2022 Sitronics Group начинает тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС 1
08.08.2022 Тестовая статья Абумова 1
01.07.2022 Объем господдержки компаний из ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 4,5 млрд рублей 2
07.06.2022 Власти выделили миллионы на план прорыва высокотехнологичного малого бизнеса на зарубежные рынки 1
01.06.2022 Грантовый отбор «Антикризис-искусственный интеллект» поможет выводить отечественные цифровые продукты на новые рынки 5
16.05.2022 Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов 2
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
11.04.2022 «РОББО Классы» поставили в 170 школ за год 1
08.04.2022 Власти компенсируют 80% затрат ИТ-компаний на цифровые разработки 1
05.04.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews: В ближайшее время мы запустим маркетплейс российского ПО 1
24.02.2022 Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане 1
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
08.02.2022 ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства 1
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
17.01.2022 Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
28.12.2021 ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб. 2
24.12.2021 «Роббо клуб» выходит на рынок Южной Азии 1
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора 1

Публикаций - 190, упоминаний - 256

ВЭБ.РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 10
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 46 6
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 45 5
Ситроникс - Sitronics 1036 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
VK - Mail.ru Group 3185 3
Softline - Софтлайн 2032 3
Microsoft Corporation 23395 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Samsung Electronics 9667 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 128 2
Google LLC 10865 2
Автодория 41 2
ЦРТ Инновации 33 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 124 1
Modum Lab - Модум Лаб 6 1
ROBBO Japan 3 1
IREG 9 1
Intel Corporation 11624 1
Parascript - Paragraph - Параграф 3 1
Promobot - Промобот 86 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 30 1
Advantum - Адвантум 6 1
MAINS Lab 7 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 1
iFarm 5 1
Xello - Кселло 9 1
Сбер - Цифровая Платформа 410 1
Naumen - Наумен 503 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 33 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 321 1
Код Безопасности 463 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Восход ФГБУ НИИ 598 1
РВК - Российская венчурная компания 536 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
Amedia TV - Амедиа 37 3
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 17 3
ЭФКО ГК 18 3
Алроса АК 133 3
Qiwi 918 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
ВТБ - ВТБ24 660 2
Почта России ПАО 1973 2
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 80 2
Термоэмиссионные Турбины 1 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 45 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 34 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 51 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 332 1
Альфа-Банк 1579 1
Visa International 1866 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 80 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
Газпром нефть 489 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 11
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 11
Президент Российской Федерации 3492 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 18 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
Россия-страна возможностей АНО 13 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 44 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 53 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 116 1
Правительство Мурманской области 37 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 51 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 6
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CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 43 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 5
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 2
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1076 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 2
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Нейрогарнитура 3 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 9
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 8 6
Google Android 12432 2
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 2 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1070 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 33 1
Scratch - язык программирования 34 1
НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 1 1
Xello Deception 7 1
ROBBO - РОББО Клуб 17 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 139 1
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 12 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 17 1
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 1 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 6 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 12 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Stepik.org - образовательный портал 4 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Linux OS 8153 1
Microsoft Edge - браузер 1926 1
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ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 374 1
Microsoft Bing 353 1
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Беларусь - Белоруссия 4165 1
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Россия - УФО - Челябинская область 981 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1140 1
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 25 1
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Роснано Школьная лига 1 1
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