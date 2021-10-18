Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Low-code
специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 104
Low-code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Трефилов Алексей 34 7
|Коптелов Андрей 74 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Холинов Андрей 18 3
|Белайчук Анатолий 20 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Бимаев Олег 4 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Востриков Юрий 19 2
|Ржавин Георгий 5 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Москаленко Анастасия 2 2
|Андреев Владимир 66 2
|Андреев Илья 2 2
|Лапшин Алексей 13 2
|Салтанов Артем 3 2
|Пуцин Сергей 18 2
|Пекин Александр 4 2
|Гелик Александр 1 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Клочков Алексей 25 1
|Хомков Игорь 40 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Семенов Александр 69 1
|Иванов Сергей 171 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Сирота Юрий 38 1
|Егоров Владимир 52 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Струченко Алексей 6 1
|Мельник Иван 10 1
|Королев Андрей 8 1
|Ершов Павел 28 1
|Кучугин Илья 41 1
|Панченко Иван 43 1
|Глазков Александр 57 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Бахалов Алексей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2196 3
|Forrester Research 387 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Fortune Global 500 162 1
|CCS Insight 20 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767037, в очереди разбора - 670722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru