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Low-code
специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 1
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
30.09.2021 Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать 5
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 3
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации 5
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 8
21.07.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг Low-Code платформ. Идет сбор данных 5
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 5
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
25.03.2021 В Windows больше не будет классического «Проводника». Cамый популярный в мире файл-менеджер меняется до неузнаваемости 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 2
20.01.2021 SAS приобрела компанию Boemska 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 1
20.10.2020 10 прогнозов на ближайшие годы для мира ИТ 2
20.10.2020 the TURBO BI: моделирование, визуализация, хранилище, аналитика. Презентация российского продукта 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 5
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
21.07.2020 Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий 1
03.07.2020 Mendix представила платформу с Low-Code для ConocoPhillips 1
06.04.2020 Представлена новая версия Sunrise BPMS для быстрой перенастройки процессов на удаленный режим работы 2
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1

Публикаций - 55, упоминаний - 104

Low-code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ELMA 106 8
Microsoft Corporation 11143 8
Terrasoft - Террасофт 140 7
Docsvision - ДоксВижн 779 6
Ланит ГК 1160 5
Comindware - Колловэар 51 5
SAP SE 3218 4
Naumen - Наумен 342 4
Oracle Corporation 3360 4
IBM 3554 3
K2 - К2РУ - SourceCode 35 3
3770 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Siemens AG - Сименс Россия 672 2
Huawei 2733 2
КСК Технологии 27 2
Аплана Бизнес решения 9 2
Mendix 5 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Accenture - Аксенчер 533 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Navicon - Навикон 198 1
Pegasystems 29 1
Custis 73 1
RedSys - РедСис 67 1
Dynatrace 46 1
Vintage Wines SA 4 1
Digital Vision 2 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Google LLC 7168 1
Nvidia Corp 2036 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
Advanta - Адванта 2 1
EleWise 18 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Росатом Атомэнергомаш 12 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
Локо-Банк 31 2
Газпром нефть 382 2
X5 Group 599 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Uber 257 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Открытие ФК 538 2
Ароса 4 2
Uber Technologies 258 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Почта России ПАО 1577 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
ВТБ Факторинг 22 1
Альфа-Банк 1127 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Lego 84 1
Деловые Линии ГК 36 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Citibank - Ситибанк 170 1
L’Oreal 36 1
Рослокомотив 1 1
PwC Россия 6 1
СберАвтопарк 3 1
ConocoPhillips 10 1
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 1
Веста 15 1
Алроса АК 81 1
Maersk 10 1
Газпром ПАО 524 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Совет Европы 28 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
DevOps - Development и Operations 297 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 2
Web-client - Веб-клиент 18 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
CRM Lead Management - Системы управления лидами 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Kubernetes 307 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Проверка контрагентов 53 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Microsoft Windows 10 6670 5
Comindware Business Application Platform 14 5
Terrasoft Creatio 44 5
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 4
Microsoft Azure 1171 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 3
Linux OS 4272 3
Microsoft SQL Server 798 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Microsoft Store 229 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
Microsoft Windows 854 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
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Redis СУБД 46 2
SQL - Язык программирования 434 2
ДИЦ - Турбо BI 4 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Korus Dadata 8 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Diasoft Flextera 45 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Oracle Visual Builder 3 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 118 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
ELMA RPA 4 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Трефилов Алексей 34 7
Коптелов Андрей 74 3
Копаев Геннадий 16 3
Холинов Андрей 18 3
Белайчук Анатолий 20 2
Кириченко Игорь 41 2
Бимаев Олег 4 2
Бондаренко Александр 32 2
Востриков Юрий 19 2
Ржавин Георгий 5 2
Зарьянов Алексей 11 2
Москаленко Анастасия 2 2
Андреев Владимир 66 2
Андреев Илья 2 2
Лапшин Алексей 13 2
Салтанов Артем 3 2
Пуцин Сергей 18 2
Пекин Александр 4 2
Гелик Александр 1 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Клочков Алексей 25 1
Хомков Игорь 40 1
Абакумов Евгений 103 1
Семенов Александр 69 1
Иванов Сергей 171 1
Аршавский Анджей 27 1
Путятинский Сергей 53 1
Сирота Юрий 38 1
Егоров Владимир 52 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Струченко Алексей 6 1
Мельник Иван 10 1
Королев Андрей 8 1
Ершов Павел 28 1
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Панченко Иван 43 1
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Стыщенко Иван 5 1
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Россия - Ивановская область 262 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 6
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Open Space - Офис открытого типа 13 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
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