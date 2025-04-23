Основное предназначение low-code платформ — это создание приложений и автоматизации бизнес-процессов с помощью визуального интерфейса, практически без написания кода. Low-code платформы, таким образом, сокращают время на разработку и заметно экономят бюджеты за счет отсутствия необходимости привлекать высококвалифицированных программистов.

Типовые возможности low-code платформы должны позволять создавать, хранить и настраивать структуры данных, добавлять различные типы объектов, содержать преднастроенные типы полей (например, e-mail или номера телефонов) пользователю с минимальными познаниями в области программирования.

Также необходимость учитывать поверхностный уровень ИТ-навыков пользователя платформы предполагает наличие развитых возможностей уровня представления данных или визуального интерфейса. Для крупного бизнеса необходимы расширенные возможности кастомизации и разработки собственных интеграционных решений.

Существует распространенное мнение, что low-code разработка чаще всего применима для решения задач, нетребовательным к ресурсам, а также для веб-платформ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины). Тем не менее существует ряд успешных кейсов, когда на базе low-code создавались, в том числе, и высоконагруженные сервисы, с большим объемом бизнес-логики и с особыми требованиями к уровню безопасности.

Результаты рейтинга

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Топ-10 low-code платформ 2025 Подробнее: обзор low-code платформ 2025 Функциональность Универсальность Разработка Цена и поддержка 895 571 234 228 905 596 185 226 895 722 137 152 900 571 244 184 895 643 220 140 865 532 188 233 900 596 143 136 905 332 387 149 880 587 134 158 900 553 157 139

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Возможности платформы для работы с данными, логикой, интерфейсами, ролями и CI/CD, а также настройки кастомизации

2. Универсальность:

Архитектура платформы

Нотации описания, используемые в визуальном конструкторе бизнес-процессов

Поддерживаемые языки для программирования сценариев

Форматы поставки ПО

Основные виды автоматизированных систем, созданных на базе low-code-платформы

Количество готовых решений на маркетплейсе

Кроссплатформенность

3. Разработка:

Количество партнеров по внедрению

Количество штатных разработчиков

Количество мажорных обновлений продукта в течение последнего года

4. Цена и поддержка:

Качество поддержки: базы знаний, руководства

Количество штатных сотрудников технической поддержки

Наличие бесплатной демо-версии, неограниченной по времени, но ограниченной по функционалу и длительность тестового периода

Стоимость

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».

© semisatch / Фотобанк Фотодженика Типовые возможности low-code платформы должны позволять создавать, хранить и настраивать структуры данных

Отрадно отметить, что несмотря на значительное увеличение количества оцениваемых параметров по критерию «Функциональность» сразу 13 из 34 вендоров набрали максимальное (или очень близко) количество баллов. Это свидетельствует о том, что разработчики вышли на уровень зрелости, и основная конкуренция между игроками разворачивается в показателях, характеризующих качество обслуживания и возможности универсализации.

Лидером рейтинга low-code 2025 по сумме набранных баллов стала платформа ELMA365 от компании Elma. Помимо высокоразвитой функциональности у вендора зафиксировано максимальное количество партнеров и больше всех штатных сотрудников технической поддержки. Уровень цен — средний.

На втором месте — платформа BPMSoft от одноименной компании. Разработчик набрал максимально возможное количество баллов по показателю «Функциональность» и опередил лидера рейтинга по показателю «Универсальность». Уровень цен — низкий.

Третье место — у Comindware Platform — традиционно сильного игрока рынка, набравшего самый высокий балл по показателю «Универсальность» (напомним, что в рейтинге участвует 34 компании!) и очень высокий балл по функциональности. Уровень цен — низкий.

Топ-5 Low-code платформ 2025 Место Компания Название решения Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 1929 2 БПМСофт BPMSoft 1912 3 Comindware Comindware Platform 1906 4 Диасофт Digital Q 1899 5 Гриндата GreenData 1899

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Возможности платформы для работы с данными Визуальный конструктор структур данных (объектов системы)

Наложение масок ввода / валидаторов на поля

Заполнение полей значением по умолчанию / по формуле Особенности работы с логикой Управление ролевой моделью бизнес-процесса: статические и динамические роли

Настройка процессных задач: настройка состава задачи, вариантов исполнения, сроков исполнения

Параллельное и последовательное исполнение задач

Автоматическое определение маршрута движения бизнес-процесса на основании параметров / по условиям

Отправка уведомлений в бизнес-процессах

Ручной запуск бизнес-процессов

Запуск бизнес-процесса по таймеру / по событию в системе / из внешней системы

Автоматизированное управление объектами данных в бизнес-процессах (создание / изменение данных)

Управление правами доступа к объектам данных в процессах

Создание вложенных / связанных бизнес-процессов

Использование программного кода в бизнес-процессах

Обращения к внешним системам / сервисам в ходе бизнес-процессов

Готовые коннекторы к внешним системам/сервисам для бизнес-процессов Работа с интерфейсами Визуальный конструктор интерфейсов и форм

Виджеты для настройки структуры интерфейса: колонки, вкладки, горизонтальные меню и пр.

Виджеты для отображения отдельного типа данных: связанные объекты, статус объекта, статус подписания и пр.

Виджеты для построения отчетности: диаграммы, графики, табличные представления

Управление видимостью элементов интерфейсов в зависимости от переменных / прав доступа пользователя

Пометка обязательности заполнения поля / нередактируемости поля

Добавление всплывающих / подстрочных подсказок к полям

Управление правами доступа к ролевым интерфейсам

Брендирование системы (цветовая схема, иконки, шрифты и пр.) Работа с ролями Графический конструктор ролевой модели компании (структура, должности)

Построение иерархической структуры компании

Работа с группами пользователей

Готовые коннекторы со службами каталогов для работы с пользователями и группами

Готовые коннекторы с системами кадрового учета для синхронизации структуры компании (штатного расписания)

Управление доступом к данным и бизнес-процессам на основании ролевой принадлежности пользователя (должность, вхождение в группы, пр.)

Определение участия пользователя в бизнес-процессе на основании его должности / группы Возможности для кастомизации Кастомизация интерфейсов (цветовая подсветка, изменение стиля поля и пр.)

Открытое API

Расширение API силами Заказчика

Наличие готовых интеграционных коннекторов к внешним системам / сервисам Возможности CI/CD Перенос конфигурации решения между средами

Механизмы контроля версий

Механизмы обновления конфигурации

Механизмы переноса данных (импорт/экспорт)

Механизмы мониторинга системы

Горизонтальное масштабирование решений Архитектура платформы Микросервисная Форматы поставки ПО Облако (по подписке на сервере провайдера) Какие виды ПО уже создаются на базе вашей low-code-платформы (из перечня) 20 баллов за каждый вариант ответа Форматы поставки ПО Коробка (разовый платеж, на сервере заказчика) 30 баллов Архитектура платформы Гибрид 15 баллов Возможности платформы для работы с данными Преднастроенные маскированные типы полей (телефон, e-mail и пр.) Возможности для кастомизации Использование программного кода в ходе исполнения бизнес-процессов

Использование программного кода при работе с полями (например, вычисление значения при изменении поля)

Разработка собственных виджетов Заказчиком

Разработка собственных коннекторов к внешним системам Архитектура платформы Монолитная Форматы поставки ПО On-prem (по подписке на сервере заказчика) Какие виды ПО уже создаются на базе вашей low-code-платформы (за каждый вариант «Другое») Поддерживаемая ОС пользователя Поддерживаемая ОС созданного приложения Наличие базы знаний (руководства пользователя) Текстовое руководство (брошюра или статьи на сайте)

Видеоуроки

Курс обучения

Сертифицированные программы обучения Наличие бесплатной версии, неограниченной по времени, но ограниченной по функционалу Характеристики ПО Входит в Реестр Отечественного ПО

Отсутствие импортных продуктов в составе решения (импортонезависимость) 10 баллов за каждый вариант ответа Нотации описания, используемые в визуальном конструкторе бизнес-процессов BPMN

EPC

IDEF

WorkFlow 5 баллов за каждый вариант ответа Поддерживаемые языки для программирования сценариев 1 балл за каждый вариант ответа Количество партнеров по внедрению 1-10 = 10 баллов

11-50 = 20 баллов

51-100 = 30 баллов

101-200 = 40 баллов

>150 = 60 баллов Количество готовых решений на маркетплейсе (приложения, шаблоны, коннекторы) 1-10 = 10 баллов

11-50 = 20 баллов

51-100 = 30 баллов

101-150 = 40 баллов

>150 = 60 баллов Длительность тестового периода, в течении которого можно тестировать именно ту конфигурацию, которая нужна заказчику до 2 недель = 10 баллов

до 1 месяца = 20 баллов

до 3 месяцев = 30 баллов

более 3 месяцев = 40 баллов Стоимость 1 бессрочной (коробочной) лицензии при покупке от 100 лицензий до 100 тыс. = 20 баллов

до 1 млн = 15 баллов

Более 1 млн руб. = 10 баллов Количество мажорных обновлений продукта в течение 2024 г.

Количество штатных разработчиков

Количество штатных сотрудников технической поддержки Регрессивная шкала

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