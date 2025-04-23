ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг low-code платформ 2025. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, оценили инфраструктуру и компетенции компаний, представленных на российском рынке.
Основное предназначение low-code платформ — это создание приложений и автоматизации бизнес-процессов с помощью визуального интерфейса, практически без написания кода. Low-code платформы, таким образом, сокращают время на разработку и заметно экономят бюджеты за счет отсутствия необходимости привлекать высококвалифицированных программистов.
Типовые возможности low-code платформы должны позволять создавать, хранить и настраивать структуры данных, добавлять различные типы объектов, содержать преднастроенные типы полей (например, e-mail или номера телефонов) пользователю с минимальными познаниями в области программирования.
Также необходимость учитывать поверхностный уровень ИТ-навыков пользователя платформы предполагает наличие развитых возможностей уровня представления данных или визуального интерфейса. Для крупного бизнеса необходимы расширенные возможности кастомизации и разработки собственных интеграционных решений.
Существует распространенное мнение, что low-code разработка чаще всего применима для решения задач, нетребовательным к ресурсам, а также для веб-платформ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины). Тем не менее существует ряд успешных кейсов, когда на базе low-code создавались, в том числе, и высоконагруженные сервисы, с большим объемом бизнес-логики и с особыми требованиями к уровню безопасности.
Результаты рейтинга
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Возможности платформы для работы с данными, логикой, интерфейсами, ролями и CI/CD, а также настройки кастомизации
2. Универсальность:
- Архитектура платформы
- Нотации описания, используемые в визуальном конструкторе бизнес-процессов
- Поддерживаемые языки для программирования сценариев
- Форматы поставки ПО
- Основные виды автоматизированных систем, созданных на базе low-code-платформы
- Количество готовых решений на маркетплейсе
- Кроссплатформенность
3. Разработка:
- Количество партнеров по внедрению
- Количество штатных разработчиков
- Количество мажорных обновлений продукта в течение последнего года
4. Цена и поддержка:
- Качество поддержки: базы знаний, руководства
- Количество штатных сотрудников технической поддержки
- Наличие бесплатной демо-версии, неограниченной по времени, но ограниченной по функционалу и длительность тестового периода
- Стоимость
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены в разделе «Структура баллов».
Отрадно отметить, что несмотря на значительное увеличение количества оцениваемых параметров по критерию «Функциональность» сразу 13 из 34 вендоров набрали максимальное (или очень близко) количество баллов. Это свидетельствует о том, что разработчики вышли на уровень зрелости, и основная конкуренция между игроками разворачивается в показателях, характеризующих качество обслуживания и возможности универсализации.
Лидером рейтинга low-code 2025 по сумме набранных баллов стала платформа ELMA365 от компании Elma. Помимо высокоразвитой функциональности у вендора зафиксировано максимальное количество партнеров и больше всех штатных сотрудников технической поддержки. Уровень цен — средний.
На втором месте — платформа BPMSoft от одноименной компании. Разработчик набрал максимально возможное количество баллов по показателю «Функциональность» и опередил лидера рейтинга по показателю «Универсальность». Уровень цен — низкий.
Третье место — у Comindware Platform — традиционно сильного игрока рынка, набравшего самый высокий балл по показателю «Универсальность» (напомним, что в рейтинге участвует 34 компании!) и очень высокий балл по функциональности. Уровень цен — низкий.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
В рейтинге принята балльная система. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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