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DoS DDoS Distributed Denial of Service Отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service


DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций.


24.02.2022 Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров
02.02.2022 «Транстелеком» проанализировал статистику DDoS-атак в 2021 году
31.01.2022 Microsoft отразила одну из самых крупных DDoS-атак в истории
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года
26.01.2022 Stormwall: в 2021 году DDoS-атаки чаще всего были направлены на финансовый сектор, ритейл и игровую индустрию
18.01.2022 Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства
18.01.2022 ТТК увеличил емкость центра фильтрации трафика в сервисе «Защита от DDoS-атак»
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
14.12.2021 ИАА «Ура.ру» внедрило сервис StormWall для защиты от DDoS-атак
23.11.2021 StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое
16.11.2021 Stormwall: сектор электронной коммерции подвергся кибератакам
19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза
15.10.2021 В начале учебного года сфера образования серьезно пострадала от DDoS-атак
05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра»
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло
20.09.2021 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки
17.09.2021 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке»
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года
04.08.2021 Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26%
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США
23.06.2021 «Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года
24.05.2021 Stormwall зафиксировала взрывной рост числа DDoS-атак во время майских праздников
19.05.2021 Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз
18.05.2021 Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам
29.04.2021 Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку
30.03.2021 Прогноз: количество и мощность DDoS-атак в России в 2021 году значительно возрастет
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году

Публикаций - 1928, упоминаний - 3553

DoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 219
Microsoft Corporation 22416 212
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8379 107
Qrator Labs - Highload Lab 95 76
Cisco Systems 4711 71
Google LLC 10218 59
IBM - International Business Machines Corp 8904 56
Apple Inc 10648 52
Twitter 2439 51
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1638 51
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 51
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 580 49
VMware 2019 48
Amazon Inc - Amazon.com 2640 47
Intel Corporation 11225 45
SEQ - SEC Consult Services 1395 44
Meta Platforms - Facebook 4257 43
Group-IB - Группа информационной безопасности 419 39
Dr.Web - Доктор Веб 1186 39
Oracle Corporation 5997 38
Check Point Software Technologies 693 37
Информзащита 639 35
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1087 34
InfoWatch - Инфовотч 841 34
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 404 34
Yandex - Яндекс 4967 34
1С-Битрикс - Bitrix 433 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 31
Крок - Croc 1612 29
Fortinet 319 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1278 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 27
Yahoo! 3599 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 26
Инфосистемы Джет 862 26
1С-ИжТиСи 5303 25
5910 25
VK - Mail.ru Group 3038 24
HP Inc. 5295 24
АТАК - сеть магазинов 2631 116
Аэрофлот 636 50
Assist - Ассист 178 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5156 43
Альфа-Банк 1459 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 24
eBay Inc 1576 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1632 17
ВТБ - ВТБ24 653 17
Открытие ФК 2523 14
ГПБ - Газпромбанк 836 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 14
Visa International 1751 14
Netflix - Онлайн-кинотеатр 396 11
Почта России ПАО 1848 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1684 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1015 9
Главмед - Glavmed - медицинская компания 13 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1552 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 635 7
CyberPlat - КиберПлат 339 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 7
Segezha Group - Сегежа Групп 95 6
Airbnb 73 6
Societe Generale - Росбанк 436 6
Росводоканал 69 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade 23 6
Точка 1454 6
Газпром ПАО 974 6
ФосАгро 81 6
Qiwi 866 5
X5 Group 699 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 5
Citi - Citibank - Ситибанк 262 5
Белый Ветер 340 5
Mary Kay - Мэри Кэй 88 5
Металлинвестбанк 47 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 82
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 60
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11766 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 49
Правительство РФ 7890 32
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 29
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1958 28
Президент Российской Федерации 3544 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2473 23
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 44 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2040 17
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 17
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 441 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1564 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 10
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 588 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 1140 9
Федеральное казначейство России 1288 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 442 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 479 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 396 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 872 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 623 6
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 72 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 62 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 591 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 6
Демократическая политическая партия США 90 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 6
TIA - Telecommunications Industry Association 70 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 6
АФТ - Ассоциация Финтех 250 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 3
Единая Россия - Политическая партия 245 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
OSI - Open Source Initiative 58 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ЛДПР 98 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 55 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10419 662
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41964 379
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26501 332
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3357 224
Сервер - Серверные платформы 9025 216
Website - Вебсайт 7895 212
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3666 210
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7471 170
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8021 155
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5325 124
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2108 119
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2196 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18210 100
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1320 99
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1900 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10210 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10462 87
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3090 86
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1558 86
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1852 86
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 173 80
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1449 73
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 924 72
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8946 69
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6395 66
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10613 63
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5298 60
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 284 58
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1725 56
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 732 53
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9230 52
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 673 52
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1399 51
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1177 50
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3907 50
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2786 47
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6596 43
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1727 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11175 41
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3110 40
Microsoft Windows 10 11452 229
Linux OS 7630 159
Google Android 11912 72
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1416 49
Apple iOS 6381 42
Microsoft Azure 1271 37
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1346 37
Apple Mac - Apple Macintosh 2641 36
Google YouTube - Видеохостинг 2268 33
Apple macOS 1434 32
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 525 29
Microsoft Windows 2049 28
Microsoft Windows XP 2386 28
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 27
Microsoft Office 3230 26
JavaScript - Язык программирования 956 25
AWS - Amazon Web Services 649 24
Oracle Java - язык программирования 2539 24
Apple macOS X - Rhapsody 1490 23
Microsoft Windows 2000 2342 23
Kaspersky DDoS Prevention 27 23
Apache HTTP Server - Apache Web Server 449 22
Microsoft Edge - браузер 1886 20
Microsoft Windows NT 737 20
Microsoft Outlook 1239 20
Microsoft Skype 1934 20
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 826 19
Kaspersky DDoS Protection 19 19
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 19
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 406 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2528 19
MyDoom-Novarg - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь 89 19
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 639 18
Intel x86 - архитектура процессора 1366 17
Microsoft SQL Server 1414 17
Microsoft Windows 95 368 17
PHP - Язык программирования 425 17
Google Play - Google Store - Android Market 2721 16
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 16
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 201 16
Лямин Александр 62 51
Врублевский Павел 88 49
Исанин Антон 9021 34
Киселёв Алексей 37 21
Пермяков Максим 25 21
Артимович Игорь 26 20
Артимович Дмитрий 27 18
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 17
Хантимиров Рамиль 16 16
Михайлов Сергей 38 15
Дягилев Василий 83 15
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 14
Зайцев Михаил 163 14
Касперский Евгений 290 14
Путин Владимир 2530 14
Артимовичи (братья) 15 13
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 13
Земков Сергей 156 12
Слизень Виталий 241 11
Галушкин Олег 173 10
Зенкин Денис 262 10
Стоянов Руслан 32 10
Блинов Михаил 73 10
Гостев Александр 81 9
Сачков Илья 108 9
Гусев Игорь 16 9
Котов Сергей 17 9
Самошкин Дмитрий 20 8
Лунина Наталья 8 8
Водясов Алексей 114 8
Медведев Дмитрий 1602 8
Хомутский Юрий 33 7
Чумаченко Константин 10 7
Румянцева Ольга 62 7
Дронов Илья 18 7
Дадинский Сергей 7 7
Докучаев Дмитрий 16 7
Дуров Павел 230 7
Лукацкий Алексей 89 7
Крохин Валентин 29 6
Россия - Российская федерация - РФ 106821 785
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45496 352
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33406 189
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13313 124
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13433 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11584 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 86
Германия - Федеративная Республика 8681 59
Европа 11589 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 56
Украина 6108 50
Азия - Азиатский регион 3770 40
Канада 3234 37
Южная Корея - Республика 4255 35
Индия - Республика 4240 35
Бразилия - Федеративная Республика 1938 34
Франция - Французская Республика 5574 32
Япония 9894 30
Европа Восточная 2908 25
Сингапур - Республика 1570 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 21
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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