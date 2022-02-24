на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DoS DDoS Distributed Denial of Service Отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service
DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций.
DoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лямин Александр 62 51
|Врублевский Павел 88 49
|Исанин Антон 9021 34
|Киселёв Алексей 37 21
|Пермяков Максим 25 21
|Артимович Игорь 26 20
|Артимович Дмитрий 27 18
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 17
|Хантимиров Рамиль 16 16
|Михайлов Сергей 38 15
|Дягилев Василий 83 15
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 14
|Зайцев Михаил 163 14
|Касперский Евгений 290 14
|Путин Владимир 2530 14
|Артимовичи (братья) 15 13
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 13
|Земков Сергей 156 12
|Слизень Виталий 241 11
|Галушкин Олег 173 10
|Зенкин Денис 262 10
|Стоянов Руслан 32 10
|Блинов Михаил 73 10
|Гостев Александр 81 9
|Сачков Илья 108 9
|Гусев Игорь 16 9
|Котов Сергей 17 9
|Самошкин Дмитрий 20 8
|Лунина Наталья 8 8
|Водясов Алексей 114 8
|Медведев Дмитрий 1602 8
|Хомутский Юрий 33 7
|Чумаченко Константин 10 7
|Румянцева Ольга 62 7
|Дронов Илья 18 7
|Дадинский Сергей 7 7
|Докучаев Дмитрий 16 7
|Дуров Павел 230 7
|Лукацкий Алексей 89 7
|Крохин Валентин 29 6
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
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