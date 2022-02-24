DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций.