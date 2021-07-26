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Системы видеонаблюдения
CCTV
Closed Circuit Television


26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
29.06.2021 Более полутора тысяч татарстанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома» 1
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 1
08.06.2021 «Ростелеком» запустил решение «Мониторинг транспорта», позволяющее отслеживать состояние автопарка 1
02.06.2021 В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров 1
18.05.2021 Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил пилот умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
04.06.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
30.04.2020 CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
29.04.2020 «Ростелеком» и «Яндекс» развернули видеонаблюдение за погодой 1
27.04.2020 На российском рынке становится популярным видеонаблюдение как сервис 3
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 1
31.07.2019 Выбираем NAS: лучшие хранилища данных 1
21.06.2019 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы 1
13.05.2019 «Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением агропромышленный холдинг «Мастер-прайм березка» 1
11.04.2019 «Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии 1
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
06.02.2019 «Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе» 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
05.12.2018 Эксперты Xelent: популярность услуг ЦОД вырастет благодаря стриминговым сервисам 1
02.11.2018 «Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» 1
31.10.2018 «Ростелеком» создал первое в России цифровое село 1
01.10.2018 «Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город» 1
26.09.2018 2Test запустила поставки новых промышленных Ethernet-коммутаторов ORing в малом форм-факторе 2
30.08.2018 «Ростелеком» продемонстрировал первые результаты проекта «умный город» в Сатке 1
15.08.2018 QTECH проводит специальную акцию на оборудование CCTV 1
15.08.2018 «Ростелеком» представил новую тарифную линейку для малого бизнеса 1

Публикаций - 150, упоминаний - 197

Системы видеонаблюдения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 39
Samsung Electronics 5651 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Samsung Techwin 6 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
IBM 3537 3
Google LLC 7144 2
Merlion Engineering 10 2
Синтерра - Synterra 565 2
Microsoft Corporation 11060 2
Merlion - Мерлион 273 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
Прометей - Prometey 9 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Акадо Екатеринбург 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Actility 5 1
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 1
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 1
Центр2М - Center2М 47 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Ростелеком - Астраханский филиал 20 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
Астерос - Asteros 531 1
Sandvine 5 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 1
Инфолинк 3 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Ростелеком - Северо-Осетинский филиал 18 1
АльянсТелеком 8 1
Магнетар 3 1
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 1
АРМО-Системы 44 1
CDNvideo 21 1
Астерос Казахстан 2 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Быстроденьги МФК 22 3
Русагро Группа Компаний 139 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Shanghai WingsMedia 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
IKEA - ИКЕА 81 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Восточный Банк 108 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
О2О Холдинг 43 1
Алроса АК 81 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
X5 Group 599 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Почта России ПАО 1572 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Президент Российской Федерации 1439 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия Алания 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство РФ 2201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Счётная палата РФ 460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 14
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 2
Безопасный город 347 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 3 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 3
Ростелеком ТВ для Бизнеса 3 3
Microsoft Windows 10 6629 2
Ростелеком Экраны 4 2
Symbian OS 776 2
Ростелеком Retail Hub 2 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Vocord FaceControl 36 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
ORing IGPS - серия коммутаторов 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Synology RackStation RS - серия СХД 28 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Axis Zipstream 17 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
Cisco CIVS-IPC - серия IP-камер 1 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
Fort Telecom - TFortis 6 1
Axis Lightfinder 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Cognitive Passport 28 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Axis Forensic WDR 12 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Raidix QoSmic 13 1
QTECH QDSL - серия маршрутизаторов 2 1
Центр2М CenterVision 1 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
QNAP WirelessAP Station 1 1
Microsoft Office 365 769 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Таболин Сергей 17 4
Круглов Максим 25 3
Волин Алексей 113 3
Горбатько Александр 90 3
Битаров Кирилл 5 2
Разгуляев Валерий 18 2
Игнатов Виктор 12 2
Рябченков Денис 13 2
Варев Александр 16 2
Терехов Александр 13 2
Осеевский Михаил 221 2
Лиходедов Александр 2 2
Логинов Александр 34 2
Еремеев Владимир 10 2
Рогов Илья 5 1
Назарова Светлана 1 1
Бекузарова Лариса 1 1
Адаева Вера 1 1
Лисицкий Андрей 2 1
Хабаров Олег 6 1
Титова Наталья 6 1
Федоров Сергей 9 1
Гусев Сергей 22 1
Прохоров Юрий 44 1
Червакова Екатерина 1 1
Константинов Роман 1 1
Дубровский Борис 12 1
Сун-чи-ми Вадим 25 1
Дзыбов Аслан 1 1
Колыбин Леонид 5 1
Миролюбов Максим 2 1
Крысина Ольга 109 1
Денискин Андрей 1 1
Машуков Барасби 15 1
Юртаев Герман 16 1
Балашова Анна 3 1
Колодкин Александр 8 1
Дудин Александр 5 1
Бугров Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Европа 3745 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Восточная Европа 1676 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 3
Россия - Липецк 257 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Азия - Азиатский регион 1513 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Ульяновск 292 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Рязань 353 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Ростовская область 861 2
Россия - Тульская область 752 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Бельгия - Королевство 397 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Абонентская база 9 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
CNews Analytics 1988 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Gartner 2190 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759746, в очереди разбора - 663436.
Создано именных указателей - 46354.
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