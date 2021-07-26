Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системы видеонаблюдения
CCTV
Closed Circuit Television
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 197
Системы видеонаблюдения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Таболин Сергей 17 4
|Круглов Максим 25 3
|Волин Алексей 113 3
|Горбатько Александр 90 3
|Битаров Кирилл 5 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Рябченков Денис 13 2
|Варев Александр 16 2
|Терехов Александр 13 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Логинов Александр 34 2
|Еремеев Владимир 10 2
|Рогов Илья 5 1
|Назарова Светлана 1 1
|Бекузарова Лариса 1 1
|Адаева Вера 1 1
|Лисицкий Андрей 2 1
|Хабаров Олег 6 1
|Титова Наталья 6 1
|Федоров Сергей 9 1
|Гусев Сергей 22 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Червакова Екатерина 1 1
|Константинов Роман 1 1
|Дубровский Борис 12 1
|Сун-чи-ми Вадим 25 1
|Дзыбов Аслан 1 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Крысина Ольга 109 1
|Денискин Андрей 1 1
|Машуков Барасби 15 1
|Юртаев Герман 16 1
|Балашова Анна 3 1
|Колодкин Александр 8 1
|Дудин Александр 5 1
|Бугров Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|CNews Analytics 1988 2
|TelecomDaily ИАА 112 2
|Gartner 2190 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759746, в очереди разбора - 663436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759746, в очереди разбора - 663436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru