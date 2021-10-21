Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Нижний Новгород
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1479, упоминаний - 1919
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 17
|Иванов Михаил 63 17
|Семенов Алексей 67 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Симаков Олег 106 12
|Паршин Максим 142 12
|Лысенко Эдуард 209 12
|Кирюшин Сергей 52 11
|Копырин Федор 11 10
|Рудзевич Мария 34 10
|Геллер Анатолий 12 10
|Меджитов Тимур 56 10
|Четвернин Алексей 651 10
|Осипов Владимир 17 10
|Терещенко Денис 38 10
|Катамадзе Анна 72 10
|Петрушин Андрей 64 10
|Наволоцкий Евгений 11 10
|Кудрин Алексей 63 10
|Егоров Максим 23 10
|Ципорин Павел 51 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Малков Павел 38 10
|Кулешов Василий 11 10
|Малахов Александр 16 10
|Власов Сергей 76 10
|Хайруллин Айрат 39 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Панов Евгений 16 10
|Албычев Александр 74 10
|Песчанских Георгий 38 10
|Казарин Станислав 100 10
|Швиндт Антоний 13 10
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Тюрина Мария 39 9
|Ушацкий Андрей 101 8
|Ротенберг Игорь 35 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Рымар Максим 36 7
|Бызов Дмитрий 31 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772448, в очереди разбора - 676130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772448, в очереди разбора - 676130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru