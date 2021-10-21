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Россия - ПФО - Нижний Новгород

21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
15.09.2021 «AliExpress Россия» открыла собственный центр поддержки покупателей и продавцов 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
25.08.2021 «Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний 3
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 8
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 3
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде 6
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 4
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
05.08.2021 «ЭР-Телеком» подключается к частному сектору в Нижнем Новгороде 2
02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 3
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 3
28.06.2021 «МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства 5
25.06.2021 «Максимателеком» запускает цифровую платформу метрологического контроля сыпучих грузов 1
22.06.2021 Руководить разработками Intel в России станет экс-глава поглощенной ею компании 4
22.06.2021 Назначен генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России 4
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России 1

Публикаций - 1479, упоминаний - 1919

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 126
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 102
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 100
Yandex - Яндекс 4107 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 81
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 53
Microsoft Corporation 11253 51
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 50
3806 44
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 34
VK - Mail.ru Group 2492 34
Intel Corporation 4234 30
NVision Group - Энвижн Груп 548 29
SAP SE 3230 29
Ростех - Ростехнологии 2230 27
Huawei 2736 26
ЛайфТелеком - Телфин 97 26
Cisco Systems 2074 23
Softline - Софтлайн 1482 23
Apple Inc - Эппл Рус 7761 23
IBM 3586 23
Ланит ГК 1165 20
Скай Линк - Skylink 514 19
МегаФон Центральный филиал 60 19
Google LLC 7210 19
HP Inc. 2959 19
Oracle Corporation 3389 19
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 18
Nokia Corporation 2471 18
Samsung Electronics 5759 18
Крок 1223 16
Синтерра - Synterra 575 16
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 16
Facebook 3769 14
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 14
ВолгаТелеком 227 14
VMware 1832 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 74
РЖД - Российские железные дороги 1083 38
Почта России ПАО 1580 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 21
X5 Group - Пятерочка 561 19
Альфа-Банк 1128 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 18
X5 Group 601 17
Евросеть 897 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 17
Связной ГК 887 15
X5 Group - Перекресток 205 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 13
Аэрофлот 493 11
HeadHunter Group - HH Group 336 10
Яндекс.Такси 271 10
Яндекс.Еда 93 10
AliExpress 275 9
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 9
Uber 257 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 8
Uber Technologies 258 8
Ситимобил - Служба такси 113 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
Роснефть НК 367 7
Visa International 1347 7
Газпром ПАО 525 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Hyundai Motor 146 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 7
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 7
KIA Motors 73 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 6
Auchan Holding - Ашан 148 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 22
Президент Российской Федерации 1443 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 16
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 16
Счётная палата РФ 463 16
Федеральное казначейство России 766 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 13
Правительство РФ 2210 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 11
Правительство Нижегородской области 28 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 10
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 10
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 10
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 10
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 10
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
Руссофт - Russoft 254 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Linux Foundation 157 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 125
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 57
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 51
3G - Стандарт мобильной связи 3762 48
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 26
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 22
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 20
Безопасный город 348 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 19
ИТ-аутсорсинг 674 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 14
Big Data - Большие данные 1136 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 14
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 13
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 11
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
Google Android 10752 62
Apple iOS 5742 49
Superjob 172 37
Microsoft Windows 10 6707 23
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 21
Linux OS 4296 19
Java - Язык программирования 1186 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 16
Яндекс.Лавка 68 16
МТС Cloud - CloudMTS 125 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 15
Microsoft Azure 1171 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
Яндекс.Маркет 439 14
Apple - App Store 2199 14
Яндекс.Карты и Транспорт 293 12
Microsoft Skype 1480 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 11
МТС ЦОД 12 11
Apple Pay 385 11
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
Apple iPad 3263 9
Microsoft Azure Stack 56 9
Яндекс Go 50 9
WhatsApp Messenger 654 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
C++ - Язык программирования 284 8
Google Pay - Google Android Pay 297 8
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 7
Microsoft Office 1959 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 7
Apple iPhone 6 547 7
Google YouTube - Видеохостинг 1750 7
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 7
Samsung Pay 238 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Путин Владимир 1831 17
Иванов Михаил 63 17
Семенов Алексей 67 13
Никифоров Николай 1126 13
Симаков Олег 106 12
Паршин Максим 142 12
Лысенко Эдуард 209 12
Кирюшин Сергей 52 11
Копырин Федор 11 10
Рудзевич Мария 34 10
Геллер Анатолий 12 10
Меджитов Тимур 56 10
Четвернин Алексей 651 10
Осипов Владимир 17 10
Терещенко Денис 38 10
Катамадзе Анна 72 10
Петрушин Андрей 64 10
Наволоцкий Евгений 11 10
Кудрин Алексей 63 10
Егоров Максим 23 10
Ципорин Павел 51 10
Скрыпник Назарий 12 10
Малков Павел 38 10
Кулешов Василий 11 10
Малахов Александр 16 10
Власов Сергей 76 10
Хайруллин Айрат 39 10
Карапузов Алексей 12 10
Панов Евгений 16 10
Албычев Александр 74 10
Песчанских Георгий 38 10
Казарин Станислав 100 10
Швиндт Антоний 13 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Тюрина Мария 39 9
Ушацкий Андрей 101 8
Ротенберг Игорь 35 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Рымар Максим 36 7
Бызов Дмитрий 31 7
Россия - Российская федерация - РФ 57914 873
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 849
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 779
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 576
Россия - СФО - Новосибирск 1992 488
Россия - ПФО - Самара 1309 418
Россия - ПФО - Казань 1529 393
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 371
Россия - Краснодар 1043 287
Россия - Челябинск 782 234
Россия - Воронеж 695 216
Россия - Пермь 750 213
Россия - Волгоград 548 205
Россия - Красноярск 856 200
Россия - Уфа 650 200
Россия - Омск 637 174
Россия - Нижегородская область 747 166
Россия - Владивосток 869 153
Россия - Саратов 414 132
Россия - Тюмень 502 117
Россия - Хабаровск 626 114
Россия - Сочи 914 113
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 105
Россия - Калининград 680 104
Россия - Ярославль 409 104
Россия - Ижевск 312 99
Россия - Иркутск 473 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 83
Россия - Рязань 359 83
Россия - Тверь 332 82
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 79
Россия - Калуга 302 77
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 75
Россия - Киров 250 75
Россия - Ульяновск 300 73
Россия - Пенза 258 71
Россия - Липецк 260 68
Россия - Томск 456 68
Россия - Оренбург 259 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 38
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 6
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 3
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 3
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Ведомости 259 2
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НТВ - Телекомпания 166 1
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