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Машинное зрение Компьютерное зрение CV Computer Vision Machine Vision Robot Vision Intelligent Vision Systems Artificial Vision


 

 

"Компьютерное зрение в Норникеле" Александр Крупин, Начальник управления по цифровым технологиям, Норникель, данные 2023 года


11.12.2023 Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux

рических систем, среди которых контроль и управление доступом, авторизация в личном кабинете и др. «Компьютерное зрение сейчас — это одно из наиболее быстро развивающихся направлений искусствен
23.11.2023 «Ростех» разработал мини-камеры для систем машинного зрения на замену импортным

оль технологических процессов. «Использование отечественной электронно-компонентной базы в новых камерах «Пульсара» позволит оперативно проводить техническое обслуживание и замену существующих систем машинного зрения. Кроме того, возможно будет использовать такие системы на производствах, где запрещено применение иностранного оборудования. На основе новой камеры мы планируем создать собстве
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология в
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

основатель и генеральный директор Whoosh, сказал: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология в
24.07.2023 Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год

и. Для мгновенной фиксации даже самых мелких деталей в проекте были использованы специализированные камеры машинного зрения. При обнаружении дефекта в режиме реального времени оператору подаетс
21.07.2023 Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group

Smart Timber, продукт компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосис
12.07.2023 МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»

х продуктов на базе технологий интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение. Меморандум о намерении о разработке совместных решений подписали вице-пр
06.07.2023 Компьютерное зрение «Транс-телематики» проконтролирует железнодорожные пути

«Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») совместно с НИИАС разработала комплект оборудования комплекса компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция». Впервые им оснастили одну из самых «цифровых» станций железной дороги в Росс
23.05.2023 МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs

«Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выяв
06.04.2023 Обет «безбрачия». Производители товаров все чаще обращаются за решениями с использованием компьютерного зрения для обнаружения дефектов

ции расходов, а также постепенным проникновением технологий ИИ в реальный бизнес и появлением кейсов успешной реализации подобных проектов на практике. «Так, на производстве очень активно применяется компьютерное зрение. Оно следит за безопасностью и внештатными ситуациями, а также помогает обнаружить дефекты продукции», – рассказал директор по ИИ Сбер Бизнес Софт Максим Иванов. По его слов
16.03.2023 В Красноярске технологии машинного зрения осуществляют онлайн диагностику подвижных составов

На ключевой сортировочной железнодорожной станции Красноярск-Восточный состояние прибывающих подвижных составов и грузов определят технологии машинного зрения. Диагностический комплекс, построенный компанией «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика»), позволит увеличить пропускную способность станции и сократить простой транз
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения

и клиентов в крупнейшем банке ОАЭ Emirates NBD. Основными причинами развития бизнеса VisionLabs в Индии стали ежегодный рост экономики страны, а также низкая насыщенность рынка технологиями на основе компьютерного зрения. Наиболее востребованным решениями VisionLabs здесь могут стать системы безопасного города, контроля трафика и ПДД, а также сервисы оплаты по лицу. Также компания рассматри
09.01.2023 «Системы компьютерного зрения» присоединились к Ассоциации «Лестех»

«Системы компьютерного зрения» (СКЗ), (входит в группу «Ланит»), компания-разработчик системы замера и учета древесины Smart Timber, заключила партнерское соглашение с крупнейшей Ассоциацией лесопромышл
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной

ачный. При этом остались российские коллективы, которые работают в этой области и активно применяют компьютерное зрение. А заказ на прикладные разработки в России растет. Например, Москва — кру
19.12.2022 Машинное зрение, тележки и тонны руды: как новые технологии решают проблему простоев

Зачем металлургу машинное зрение? Металлургия — сложная в технологическом плане промышленность, происходящие н
09.12.2022 Группа компаний ЦРТ реализовала 270 проектов по внедрению системы компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 270-й проект по внедрению системы компьютерного зрения. Новым проектом стал запуск cистемы компьютерного зрения в АПК «Безопасный город» в Новосибирске. Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрическ
16.11.2022 Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема»

ась команда ORI Team, она займется разработкой промышленных решений в области компьютерного зрения (Computer Vision). ORI Team – команда экспертов в области компьютерного зрения из Ярославля, р
31.10.2022 Специалистов лесной промышленности научат методам цифрового измерения объемов древесины

Компания «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») запустила специальный курс по работе с приложением Smart Timber. Сотрудники лесопромышленных предприятий смогут обучиться использованию системы д
13.10.2022 Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения

им поставщиков автомобильных жгутов для АвтоВАЗа. Мы понимали, что нам необходимо обеспечить высокое качество продукции, конкурентоспособную цену и стабильность поставок. И решили внедрить технологии компьютерного зрения на производстве. CNews: Для чего они используются? Александр Губинский: Первое направление — видеоконтроль правильности сборки монтажных блоков предохранителей. В монтажных
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа»

рование и цифровые двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного зрения. Система позволит вести более точный учет деталей, улучшить контроль за их движением на производстве, повысить эффективность планирования производства. Кроме того, это даст воз
16.06.2022 Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs

но востребованными в условиях ограниченности ресурсов. Сервисы по модели SaaS позволят использовать компьютерное зрение даже при отсутствии собственной ИТ-инфраструктуры. Кроме того, обмен эксп
18.05.2022 Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять

аварийных ситуаций, когда оборудование нужно отключить автоматически за доли секунды. В этом случае машинное зрение используется без участия человека, а применяемый комплекс технологий и детект
16.05.2022 Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов

Flexlab интегрирует технологии компьютерного зрения Visionlabs в линейку устройств – персональных медицинских помощников, направленных на бесконтактную диагностику респираторных заболеваний и диагностику состояния здоровья п
21.04.2022 Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group

Решение по цифровизации подсчета круглого леса Smart Timber, разработанное компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит»), введено в опытно-промышленную эксплуатацию н
14.04.2022 МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая аутентификация по лицам, которая внедрена в российском сотовом ритейле впервые,
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения

ийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС. Участие в отборе приняли более 90 старта
14.02.2022 Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС»

окусировано на том, чтобы предоставить возможность стратегически значимым организациям использовать компьютерное зрение в рамках полностью отечественных систем. Это не только позволит компаниям
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs

Компания ДКС, производитель электрооборудования, внедрила комплекс решений интеллектуальной видеоаналитики от VisionLabs для повышения промышленной безопасности. Технологии компьютерного зрения обеспечат контроль доступа, распознавание автотранспорта, а также мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и нахождения сотрудников в опасных зонах. Об этом CNews с
22.11.2021 Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России

Visionlabs (входит в экосистему «Сбера») усилит безопасность более чем 60 школ и университетов России с помощью технологий компьютерного зрения. Решения уже используются в 20 образовательных учреждениях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Владивостока и других городов Росс
22.09.2021 «Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения

ом планируется внедрение системы управления ценообразованием. Компания «Бристоль» выбрала Napoleon IT в качестве стратегического партнера по внедрению системы мониторинга цен с использованием системы компьютерного зрения и управления ценообразованием. Перед российской сетью магазинов у дома стоит задача по оптимизации и ускорению процесса сбора информации по конкурентам. В июне 2021 г. сист
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow

я сфер интернета вещей (IoT), интеллектуального видеонаблюдения, робототехники и цифровой идентичности (биометрии). Одно из решений 3Divi — low-code-платформа для трекинга человека на базе технологий компьютерного зрения, которая позволяет в короткие сроки создавать сервисы по распознаванию и анализу поведения человека без необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в обл
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных

Ученые Сколтеха разработали метод обучения алгоритмов компьютерного зрения, повышающий точность обработки данных при наличии ограниченных исходных выборок. Благодаря новому методу решение различных задач дистанционного зондирования станет проще не
26.05.2021 Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения

Visionlabs, резидент фонда «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), запустила новую линейку human-centric technology – человекоориентированных цифровых технологий на базе компьютерного зрения. Разработка, основанная на аналитике по силуэтам, жестам, позам, направлению взгляда вне рамок биометрических систем, позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и ка
12.04.2021 FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока

ороны подписали в рамках форума «ТрансРоссия». Среди направлений, по которым планируется наладить взаимодействие – цифровизация процессов на объектах группы с использованием широкого спектра аналитик компьютерного зрения. FESCO и NtechLab планируют в качестве пилотного проекта развернуть во «Владивостокском морском торговом порту» (ВМТП, входит в FESCO) различные типы интеллектуальной видео
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia

ений таких компаний как «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Северсталь», НЛМК и другие. Среди них был добавлен проект по созданию комплекса на базе искусственного интеллекта, нейросетевых технологий и компьютерного зрения для контроля качества стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера госкорпорации «Ростех». «Популярность искусственного интеллекта с каждым годом растет. Мы счи
24.03.2021 Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения

истичность наших планов», – сказал генеральный директор Ntechlab Андрей Теленков. По оценке Tracxn, компьютерное зрение, включающее в себя распознавание образов для нужд в сферах безопасности,

04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs

ИТ-интегратор в сфере строительства и недвижимости Gaskar Group внедрил в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs. Компании заключили стратегическое технологическое партнерство для развития решений по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов отрасли. На строительных пло
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения

лерам, промышленным предприятиям, а также государственным и муниципальным структурам ряд совместных решений на основе IoT-платформы InOne компании HeadPoint и технологий компании VisionLabs в области компьютерного зрения и машинного обучения. Интеграционная IoT платформа InOne, разработанная компанией HeadPoint, адаптирована для работы в территориально распределенных структурах. Она позволя
29.12.2020 «Ростех» будет контролировать производственные процессы с помощью машинного зрения и слуха

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начнет в 2021 году выпуск и внедрение автоматизированной системы контроля производства на основе технологий машинного зрения и слуха. Общий бюджет инвестпроекта составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Цифрови
21.12.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал систему компьютерного зрения для лучевой диагностики

да «Сколково», зарегистрировала в Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия программное обеспечение «Система нейросетевая Care Mentor АI» (регистрационное удостоверение РЗН 2020/11137). Система компьютерного зрения анализирует медицинское лучевое изображение, определяет вероятности патологий и визуализирует находки. Такой режим позволяет врачам быстрее концентрироваться на «зонах инте

Публикаций - 1161, упоминаний - 1343

Машинное зрение замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Yandex - Яндекс 6337 104
Microsoft Corporation 23964 80
VisionLabs - ВижнЛабс 198 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 60
Google LLC 11315 60
VK - Mail.ru Group 3269 57
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 308 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3005 50
Intel Corporation 11848 46
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 44
Nvidia Corp 3287 41
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 425 39
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 38
Meta Platforms - Facebook 4363 33
5nine Software 1922 33
SAP SE 5071 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 31
IBM - International Business Machines Corp 9316 29
Amazon Inc - Amazon.com 2872 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 27
7532 26
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 257 26
NtechLab - НтехЛаб 99 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1992 25
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1154 22
Huawei 3661 22
Элвис-НеоТек 45 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3187 22
Apple Inc 11559 21
SAS Institute 931 20
Цифра ГК 2249 19
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 27 19
Ростех - Автоматика Концерн 1534 19
Veeam Software 307 19
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 374 18
Oracle Corporation 6475 18
Samsung Electronics 9912 18
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 181 18
Интеллектуальные системы 239 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 109
РЖД - Российские железные дороги 1753 40
Альфа-Банк 1651 39
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 67 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 29
ГПБ - Газпромбанк 1005 28
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 918 25
Газпром нефть 543 25
Открытие ФК - Банк Открытие 523 24
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 996 23
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 22
Почта Банк 418 22
МКБ - Московский кредитный банк 513 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 22
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 19
Русагро Группа Компаний 241 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 235 18
Почта России ПАО 1980 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 334 17
Лента - Сеть розничной торговли 1870 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 16
Газпром ПАО 1212 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 15
Северсталь ПАО - Severstal 406 15
X5 Group - Перекрёсток 482 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 152 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 311 14
Интеррос - Росбанк АКБ 577 14
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 71 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 12
РВК - Российская венчурная компания 539 12
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 131 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 389 11
АльфаСтрахование СГ 288 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 216 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 159 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 116
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 35
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 162 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 33
Президент Российской Федерации 3972 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 23
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 282 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 21
Правительство Москвы 2139 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 19
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 462 18
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 15
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4122 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 576 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1729 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 749 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2525 7
Федеральное казначейство России 1637 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 5
4CIO 763 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 3
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 60 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 38 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9642 665
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 502
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 448
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3913 383
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1980 320
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27686 304
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18827 266
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3053 253
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14929 206
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4572 200
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10788 192
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7801 183
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5604 181
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5055 169
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14366 163
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4411 152
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2753 134
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23221 130
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2542 121
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9527 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27288 112
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3656 107
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9764 106
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22472 102
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2858 94
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2791 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22467 92
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8829 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15456 85
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11531 84
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19784 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11177 84
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6332 81
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4659 79
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2673 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10133 76
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1267 74
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 981 73
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3943 73
Оцифровка - Digitization 4112 70
Google Android 13259 61
Apple iOS 7249 45
VisionLabs Luna Platform - СКУД 89 37
Microsoft Windows 14917 36
Linux OS 8938 34
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 186 30
Apple iPhone 6 4862 29
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 497 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4521 25
Microsoft Azure 1356 23
Python - высокоуровневый язык программирования 681 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 22
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 112 20
Oz Liveness 36 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 19
Microsoft Windows 2000 8661 19
Oracle Java - язык программирования 2858 17
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 17
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 317 17
Depositphotos - фотобанк 423 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 16
Apple macOS 1856 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 14
НКТ - Р7-Офис 262 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 827 14
C/C++ - Язык программирования 571 14
Microsoft Office 3567 13
ВГТРК - Смотрим 565 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1288 13
Nvidia Tesla GPU 147 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 87 13
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 681 12
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 101 12
Intel x86 - архитектура процессора 1715 12
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 26 11
Cognitive Agro Pilot 34 11
Apple - App Store 2743 11
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 17 11
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 214 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 10
Арлазаров Владимир 196 37
Ускова Ольга 155 35
Дырмовский Дмитрий 114 25
Васильев Юрий 41 25
Марков Дмитрий 42 23
Абакумов Евгений 173 20
Чаркин Евгений 270 20
Теленков Андрей 27 18
Ханин Александр 49 18
Романов Илья 29 18
Путин Владимир 2900 16
Клявин Владимир 30 16
Поляков Сергей 70 15
Савцов Игорь 29 15
Шершнев Георгий 14 14
Прохоров Фёдор 83 14
Хомков Игорь 45 14
Антонов Александр 77 14
Ракова Анастасия 27 14
Агафонова Наталия 40 14
Валчев Стоян 48 14
Кириченко Игорь 46 14
Васильев Григорий 39 14
Педоренко Андрей 42 14
Огуряев Дмитрий 83 14
Путятинский Сергей 78 14
Чернышенко Дмитрий 524 13
Греф Герман 383 11
Сирота Юрий 66 11
Ведяхин Александр 86 10
Ганин Егор 54 10
Шадаев Максут 798 10
Щиров Илья 45 9
Тихонов Александр 66 9
Тыров Илья 24 9
Натрусов Артем 246 8
Валиуллин Адель 10 8
Алешкин Сергей 64 7
Мишустин Михаил 569 7
Аршавский Анджей 28 7
Россия - РФ - Российская федерация 130769 765
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40134 278
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50740 151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15836 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13617 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15897 77
Европа 21281 63
Казахстан - Республика 5197 52
Беларусь - Белоруссия 4952 47
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13802 46
Германия - Федеративная Республика 12342 41
Украина 7416 39
Япония 13078 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13082 37
Ближний Восток 2821 36
Азия - Азиатский регион 5230 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6713 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2714 31
Земля - планета Солнечной системы 10077 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2552 25
Франция - Французская Республика 7664 24
Индия - Bharat 5217 23
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1189 21
Южная Корея - Республика 6408 20
Грузия 1162 20
Испания - Королевство 3644 20
Италия - Итальянская Республика 4251 20
Израиль 2659 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2515 19
Канада 4766 19
Россия - СФО - Новосибирск 3895 18
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1392 18
Америка Латинская 1749 17
Армения - Республика 2035 17
Эквадор - Республика 103 16
Финляндия - Финляндская Республика 3521 15
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 645 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 1618 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 478 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 989 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25847 339
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46545 276
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44478 272
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16451 272
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21942 185
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8826 142
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14981 110
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11818 97
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11998 96
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5771 89
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4885 87
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5965 70
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1984 65
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4437 62
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4668 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5164 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9973 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10261 54
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2513 51
Паспорт - Паспортные данные 2281 51
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Ведомости 724 5
TAdviser - Центр выбора технологий 345 5
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GfK Rus - ГФК-Русь 205 2
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TIRIAS Research 4 1
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IBM Research 107 1
Forrester Wave 45 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 31
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 30
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 274 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 15
РАН - Российская академия наук 1742 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 13
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 57 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 7
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 6
ТГУ - Томский государственный университет 146 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 46 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 58 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 312 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 65 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 124 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 211 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 4
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 92 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 110 4
НМУ - Независимый Московский Университет 4 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 14 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 142 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 55 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 3
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 12 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 3
VK Skillbox - Скилбокс 80 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 24
CNews AWARDS - награда 449 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 19
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 253 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2223 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 9
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 8
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 117 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 6
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 5
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 4
Microsoft Imagine Cup 57 4
Intel Developer Forum - IDF 276 4
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 5 4
День молодёжи - 27 июня 716 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 4
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 18 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
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CNews FORUM Кейсы 167 3
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 2
CeBIT 611 2
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МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 25 1
Spb Startup Day 2 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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