Машинное зрение Компьютерное зрение CV Computer Vision Machine Vision Robot Vision Intelligent Vision Systems Artificial Vision

Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux рических систем, среди которых контроль и управление доступом, авторизация в личном кабинете и др. «Компьютерное зрение сейчас — это одно из наиболее быстро развивающихся направлений искусствен

«Ростех» разработал мини-камеры для систем машинного зрения на замену импортным оль технологических процессов. «Использование отечественной электронно-компонентной базы в новых камерах «Пульсара» позволит оперативно проводить техническое обслуживание и замену существующих систем машинного зрения. Кроме того, возможно будет использовать такие системы на производствах, где запрещено применение иностранного оборудования. На основе новой камеры мы планируем создать собстве

Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология в

Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду основатель и генеральный директор Whoosh, сказал: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология в

Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год и. Для мгновенной фиксации даже самых мелких деталей в проекте были использованы специализированные камеры машинного зрения. При обнаружении дефекта в режиме реального времени оператору подаетс

Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group Smart Timber, продукт компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосис

МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал» х продуктов на базе технологий интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение. Меморандум о намерении о разработке совместных решений подписали вице-пр

Компьютерное зрение «Транс-телематики» проконтролирует железнодорожные пути «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») совместно с НИИАС разработала комплект оборудования комплекса компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция». Впервые им оснастили одну из самых «цифровых» станций железной дороги в Росс

МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs «Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выяв

Обет «безбрачия». Производители товаров все чаще обращаются за решениями с использованием компьютерного зрения для обнаружения дефектов ции расходов, а также постепенным проникновением технологий ИИ в реальный бизнес и появлением кейсов успешной реализации подобных проектов на практике. «Так, на производстве очень активно применяется компьютерное зрение. Оно следит за безопасностью и внештатными ситуациями, а также помогает обнаружить дефекты продукции», – рассказал директор по ИИ Сбер Бизнес Софт Максим Иванов. По его слов

В Красноярске технологии машинного зрения осуществляют онлайн диагностику подвижных составов На ключевой сортировочной железнодорожной станции Красноярск-Восточный состояние прибывающих подвижных составов и грузов определят технологии машинного зрения. Диагностический комплекс, построенный компанией «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика»), позволит увеличить пропускную способность станции и сократить простой транз

VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения и клиентов в крупнейшем банке ОАЭ Emirates NBD. Основными причинами развития бизнеса VisionLabs в Индии стали ежегодный рост экономики страны, а также низкая насыщенность рынка технологиями на основе компьютерного зрения. Наиболее востребованным решениями VisionLabs здесь могут стать системы безопасного города, контроля трафика и ПДД, а также сервисы оплаты по лицу. Также компания рассматри

«Системы компьютерного зрения» присоединились к Ассоциации «Лестех» «Системы компьютерного зрения» (СКЗ), (входит в группу «Ланит»), компания-разработчик системы замера и учета древесины Smart Timber, заключила партнерское соглашение с крупнейшей Ассоциацией лесопромышл

Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной ачный. При этом остались российские коллективы, которые работают в этой области и активно применяют компьютерное зрение. А заказ на прикладные разработки в России растет. Например, Москва — кру

Машинное зрение, тележки и тонны руды: как новые технологии решают проблему простоев Зачем металлургу машинное зрение? Металлургия — сложная в технологическом плане промышленность, происходящие н

Группа компаний ЦРТ реализовала 270 проектов по внедрению системы компьютерного зрения Группа компаний ЦРТ осуществила 270-й проект по внедрению системы компьютерного зрения. Новым проектом стал запуск cистемы компьютерного зрения в АПК «Безопасный город» в Новосибирске. Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрическ

Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема» ась команда ORI Team, она займется разработкой промышленных решений в области компьютерного зрения (Computer Vision). ORI Team – команда экспертов в области компьютерного зрения из Ярославля, р

Специалистов лесной промышленности научат методам цифрового измерения объемов древесины Компания «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») запустила специальный курс по работе с приложением Smart Timber. Сотрудники лесопромышленных предприятий смогут обучиться использованию системы д

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения им поставщиков автомобильных жгутов для АвтоВАЗа. Мы понимали, что нам необходимо обеспечить высокое качество продукции, конкурентоспособную цену и стабильность поставок. И решили внедрить технологии компьютерного зрения на производстве. CNews: Для чего они используются? Александр Губинский: Первое направление — видеоконтроль правильности сборки монтажных блоков предохранителей. В монтажных

МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа» рование и цифровые двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного зрения. Система позволит вести более точный учет деталей, улучшить контроль за их движением на производстве, повысить эффективность планирования производства. Кроме того, это даст воз

Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs но востребованными в условиях ограниченности ресурсов. Сервисы по модели SaaS позволят использовать компьютерное зрение даже при отсутствии собственной ИТ-инфраструктуры. Кроме того, обмен эксп

Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять аварийных ситуаций, когда оборудование нужно отключить автоматически за доли секунды. В этом случае машинное зрение используется без участия человека, а применяемый комплекс технологий и детект

Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов Flexlab интегрирует технологии компьютерного зрения Visionlabs в линейку устройств – персональных медицинских помощников, направленных на бесконтактную диагностику респираторных заболеваний и диагностику состояния здоровья п

Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group Решение по цифровизации подсчета круглого леса Smart Timber, разработанное компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит»), введено в опытно-промышленную эксплуатацию н

МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая аутентификация по лицам, которая внедрена в российском сотовом ритейле впервые,

МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения ийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС. Участие в отборе приняли более 90 старта

Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС» окусировано на том, чтобы предоставить возможность стратегически значимым организациям использовать компьютерное зрение в рамках полностью отечественных систем. Это не только позволит компаниям

Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs Компания ДКС, производитель электрооборудования, внедрила комплекс решений интеллектуальной видеоаналитики от VisionLabs для повышения промышленной безопасности. Технологии компьютерного зрения обеспечат контроль доступа, распознавание автотранспорта, а также мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и нахождения сотрудников в опасных зонах. Об этом CNews с

Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России Visionlabs (входит в экосистему «Сбера») усилит безопасность более чем 60 школ и университетов России с помощью технологий компьютерного зрения. Решения уже используются в 20 образовательных учреждениях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Владивостока и других городов Росс

«Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения ом планируется внедрение системы управления ценообразованием. Компания «Бристоль» выбрала Napoleon IT в качестве стратегического партнера по внедрению системы мониторинга цен с использованием системы компьютерного зрения и управления ценообразованием. Перед российской сетью магазинов у дома стоит задача по оптимизации и ускорению процесса сбора информации по конкурентам. В июне 2021 г. сист

Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow я сфер интернета вещей (IoT), интеллектуального видеонаблюдения, робототехники и цифровой идентичности (биометрии). Одно из решений 3Divi — low-code-платформа для трекинга человека на базе технологий компьютерного зрения, которая позволяет в короткие сроки создавать сервисы по распознаванию и анализу поведения человека без необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в обл

В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных Ученые Сколтеха разработали метод обучения алгоритмов компьютерного зрения, повышающий точность обработки данных при наличии ограниченных исходных выборок. Благодаря новому методу решение различных задач дистанционного зондирования станет проще не

Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения Visionlabs, резидент фонда «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), запустила новую линейку human-centric technology – человекоориентированных цифровых технологий на базе компьютерного зрения. Разработка, основанная на аналитике по силуэтам, жестам, позам, направлению взгляда вне рамок биометрических систем, позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и ка

FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока ороны подписали в рамках форума «ТрансРоссия». Среди направлений, по которым планируется наладить взаимодействие – цифровизация процессов на объектах группы с использованием широкого спектра аналитик компьютерного зрения. FESCO и NtechLab планируют в качестве пилотного проекта развернуть во «Владивостокском морском торговом порту» (ВМТП, входит в FESCO) различные типы интеллектуальной видео

Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia ений таких компаний как «Газпром нефть», «Росэнергоатом», «Северсталь», НЛМК и другие. Среди них был добавлен проект по созданию комплекса на базе искусственного интеллекта, нейросетевых технологий и компьютерного зрения для контроля качества стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера госкорпорации «Ростех». «Популярность искусственного интеллекта с каждым годом растет. Мы счи

Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения истичность наших планов», – сказал генеральный директор Ntechlab Андрей Теленков. По оценке Tracxn, компьютерное зрение, включающее в себя распознавание образов для нужд в сферах безопасности,

Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs ИТ-интегратор в сфере строительства и недвижимости Gaskar Group внедрил в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs. Компании заключили стратегическое технологическое партнерство для развития решений по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов отрасли. На строительных пло

VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения лерам, промышленным предприятиям, а также государственным и муниципальным структурам ряд совместных решений на основе IoT-платформы InOne компании HeadPoint и технологий компании VisionLabs в области компьютерного зрения и машинного обучения. Интеграционная IoT платформа InOne, разработанная компанией HeadPoint, адаптирована для работы в территориально распределенных структурах. Она позволя

«Ростех» будет контролировать производственные процессы с помощью машинного зрения и слуха Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начнет в 2021 году выпуск и внедрение автоматизированной системы контроля производства на основе технологий машинного зрения и слуха. Общий бюджет инвестпроекта составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Цифрови