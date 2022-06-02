Индексная книга CNews*
Digital Twins DTO Digital Twin of Organization Цифровой двойник Цифровые копии Цифровые модели
Публикаций - 653, упоминаний - 936
Digital Twins упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 610 29
|Натрусов Артем 191 25
|Сотин Денис 143 16
|Меденцев Константин 48 15
|Чаркин Евгений 235 14
|Путин Владимир 2696 13
|Чернышенко Дмитрий 413 11
|Абакумов Евгений 132 9
|Колесов Александр 23 8
|Мишустин Михаил 466 7
|Мокеев Евгений 19 7
|Антонов Александр 76 6
|Медведев Дмитрий 1626 6
|Кириченко Игорь 45 6
|Силкина Елена 11 6
|Сушко Андрей 6 6
|Клявин Владимир 30 6
|Солопов Вячеслав 35 5
|Валчев Стоян 48 5
|Соловьев Сергей 66 5
|Парменова Наталия 63 5
|Прохоров Фёдор 82 5
|Казарин Станислав 132 5
|Каюмов Шамиль 38 5
|Чайковский Пётр 8 5
|Акимов Максим 175 5
|Хомков Игорь 44 5
|Путятинский Сергей 68 5
|Красилов Дмитрий 11 5
|Сергунина Наталья 282 5
|Клепиков Алексей 93 5
|Цой Виктор 6 5
|Феоктистов Вадим 33 5
|Фокин Валерий 28 4
|Свиридов Владимир 25 4
|Агапкин Алексей 39 4
|Паршин Максим 263 4
|Шпак Василий 111 4
|Сергеев Сергей 92 4
|Колбин Евгений 58 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.