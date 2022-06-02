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Индексная книга CNews*
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Digital Twins DTO Digital Twin of Organization Цифровой двойник Цифровые копии Цифровые модели

Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели


02.06.2022 Москва представила цифровой двойник города и управленческую платформу «Мос.Облако»
11.04.2022 У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных
19.01.2022 Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника
14.01.2022 Кандидат в президенты Южной Кореи отправляет цифровую копию выступать вместо себя
26.12.2021 «Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий
23.12.2021 Softline Digital представила новые решения в направлениях «цифровые двойники» и «промышленная безопасность»
21.10.2021 Цифровой двойник: «Ростелеком» развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже
07.07.2021 Aveva и Wood выпустили новое промышленное решение для ускорения цифровых преобразований
21.06.2021 Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике
26.04.2021 Проект «Цифровые дороги» представил новое технологическое решение для создания цифровых двойников объектов ДТИ
02.04.2021 Концерн «Автоматика» объявил о готовности создавать «цифровые двойники» промышленных предприятий
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
22.09.2020 Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства»
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города
30.06.2020 Ирина Нестерова, «Инфосистемы Джет» -

В России сформировался запрос на цифровых двойников и единые системы работы с данными
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников»
08.04.2020 «Мегафон» обновил сервис учета земельных участков
20.01.2020 Цифровой след
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний
17.12.2019 ANSYS расширит возможности Microsoft Azure Digital Twins
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»
18.04.2019 Сбербанк создал телеведущую новостей на основе технологий искусственного интеллекта
22.11.2018 Цифровые двойники: новый способ управления данными
19.11.2018 Bentley запустила iTwin Services и облачную службу PlantSight
02.10.2018 Конференция по инженерному анализу: как применить на практике новые технологии
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром
09.07.2018 «БЕЛАЗ» и SAP создадут «цифрового двойника» самосвала и «цифрового карьера»
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается
07.06.2018 Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет
25.05.2018 «Цифра» поможет «Газпром нефти» создать первый «цифровой завод»

Публикаций - 653, упоминаний - 936

Digital Twins упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4835 46
Сбер - Цифровая Платформа 411 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 37
Microsoft Corporation 23399 35
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 33
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 31
Siemens AG - Siemens Group 2531 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 26
Цифра ГК 2132 25
6934 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 24
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 306 24
Oracle Corporation 6271 24
Yandex - Яндекс 5563 23
1С-ИжТиСи 6254 22
Нейронные сети ООО 526 21
Google LLC 10871 21
Прогноз 1648 21
Крок - Croc 1683 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6206 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 20
VK - Mail.ru Group 3185 19
IBM - International Business Machines Corp 9169 19
Amazon Inc - Amazon.com 2779 19
Siemens AG - Сименс Россия 418 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 18
Huawei 3461 17
Элемент ГК - Elementec 25 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 14
ANSYS 58 14
Softline - Софтлайн 2034 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 772 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 13
SAP CIS - САП СНГ 829 12
Intel Corporation 11625 12
Сбер - Dialog - Диалог 1 11
Accenture plc 615 11
Meta Platforms - Facebook 4332 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 32
РЖД - Российские железные дороги 1598 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 22
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 21
Точка 3768 20
Газпром нефть 490 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6139 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 14
Газпром ПАО 1144 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2493 12
X5 Group 804 12
Лента - Сеть розничной торговли 1667 11
Почта России ПАО 1973 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 10
Северсталь ПАО - Severstal 354 9
Самолёт ГК 1650 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 641 8
Альфа-Банк 1580 8
Bentley Motors 69 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 7
Транснефть 270 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1157 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 104 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 7
ГПБ - Газпромбанк 927 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 345 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 96 6
Роснефть НК - нефтяная компания 473 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 6
РВК - Российская венчурная компания 536 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 6
Ростех - Вертолеты России 156 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 92
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10306 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1605 23
Президент Российской Федерации 3664 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 17
Правительство Москвы 1969 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1366 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4280 11
Федеральное казначейство России 1541 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 9
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 51 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 850 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 184 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 116 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 4
МИК - Московский инновационный кластер 98 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 2
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем 1 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 41 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 46 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 5 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38276 442
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 288
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 203
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25693 176
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 157
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78773 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16888 134
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3831 130
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4997 126
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12798 108
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3212 106
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 99
Оцифровка - Digitization 3707 87
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7682 85
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 81
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2371 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 79
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4003 75
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 74
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 74
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24882 69
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3786 68
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 442 68
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5081 63
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11253 59
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8077 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 58
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1717 56
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7721 55
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25442 55
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 922 55
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17205 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19448 53
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3358 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13523 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9943 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10675 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8639 48
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4673 47
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11885 50
ЭОС Дело СЭД 202 28
LG 75SM99 7894 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 26
Apple iPhone 6 6136 20
Google Android 12438 17
ВГТРК Смотрим 511 14
Microsoft Azure 1315 13
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 13
Linux OS 8158 12
Apple iOS 6725 12
Google Play - Google Store - Android Market 2900 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 10
ЭЛАР ПланСкан 107 10
Apple - App Store 2566 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 10
Siemens MindSphere 26 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 9
Microsoft Windows 10 13413 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 8
Microsoft Windows 2000 12614 8
Oracle Java - язык программирования 2751 8
Microsoft Office 3406 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 7
Pokemon Go 78 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 6
ЭЛАР ЭларСкан 76 6
Python - высокоуровневый язык программирования 562 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 457 6
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 6 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 6
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 70 6
PTC ThingWorx 25 6
NVision Барьер 544 5
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 101 5
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 98 5
Intel x86 - архитектура процессора 1578 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3127 5
Правительство Москвы - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 32 5
Шадаев Максут 610 29
Натрусов Артем 191 25
Сотин Денис 143 16
Меденцев Константин 48 15
Чаркин Евгений 235 14
Путин Владимир 2696 13
Чернышенко Дмитрий 413 11
Абакумов Евгений 132 9
Колесов Александр 23 8
Мишустин Михаил 466 7
Мокеев Евгений 19 7
Антонов Александр 76 6
Медведев Дмитрий 1626 6
Кириченко Игорь 45 6
Силкина Елена 11 6
Сушко Андрей 6 6
Клявин Владимир 30 6
Солопов Вячеслав 35 5
Валчев Стоян 48 5
Соловьев Сергей 66 5
Парменова Наталия 63 5
Прохоров Фёдор 82 5
Казарин Станислав 132 5
Каюмов Шамиль 38 5
Чайковский Пётр 8 5
Акимов Максим 175 5
Хомков Игорь 44 5
Путятинский Сергей 68 5
Красилов Дмитрий 11 5
Сергунина Наталья 282 5
Клепиков Алексей 93 5
Цой Виктор 6 5
Феоктистов Вадим 33 5
Фокин Валерий 28 4
Свиридов Владимир 25 4
Агапкин Алексей 39 4
Паршин Максим 263 4
Шпак Василий 111 4
Сергеев Сергей 92 4
Колбин Евгений 58 4
Россия - РФ - Российская федерация 121552 351
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 77
Европа 21240 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 36
Германия - Федеративная Республика 11762 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 35
Земля - планета Солнечной системы 9677 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 19
Беларусь - Белоруссия 4170 18
Казахстан - Республика 4752 18
Франция - Французская Республика 7069 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 13
Азия - Азиатский регион 4635 13
Япония 12848 12
Украина 7216 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 11
Ближний Восток 2636 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6083 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2280 8
Африка - Африканский регион 3257 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3421 8
Россия - ПФО - Казань 2334 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2546 7
Солнечная система - Solar system 2449 7
Южная Корея - Республика 6253 7
Финляндия - Финляндская Республика 3460 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 7
Америка Северная 2827 7
Россия - Сибирь 2006 7
Италия - Итальянская Республика 4211 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 6
Индия - Республика 5037 6
Россия - СФО - Новосибирск 3666 6
Испания - Королевство 3594 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41245 171
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23613 151
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14890 140
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41486 128
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 109
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 71
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4672 63
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3894 51
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 51
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 45
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5969 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13846 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8196 41
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3577 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4870 33
Экономический эффект 803 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3372 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9886 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4502 27
Энергетика - Energy - Energetically 4159 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8851 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2779 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2426 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 23
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3785 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3825 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1877 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 20
Паспорт - Паспортные данные 2051 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 19
Экспорт - Экспортные операции 2687 19
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4910 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3851 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2130 17
91Mobiles 1685 9
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 5
TAdviser - Центр выбора технологий 285 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Defensetech 47 3
Wikipedia - Википедия 439 3
Nature 795 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 2
Ведомости 505 2
Bloomberg 1071 2
The Verge - Издание 499 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1168 2
CNews ИТ в промышленности 5 2
Fortune 204 1
Optics 141 1
FT - Financial Times 1159 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Мобильные системы 113 1
New Scientist 1447 1
Mashable 370 1
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Korea Herald 42 1
Россия 24 - телеканал 102 1
IDG - International Data Group 99 1
Комсомольская Правда - газета 63 1
The Register 1388 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
РИА Новости 800 1
Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
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500 Startups 14229 44
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2039 23
Gartner - Гартнер 3467 20
IDC - International Data Corporation 4840 17
Markets&Markets Research 102 4
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IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 2
Fortune Global 100 139 2
Forrester Research 812 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
CNews Fast рейтинг 42 1
Discovery Research Group 21 1
CCS Insight 21 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 57 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 5 1
Grand View Research 16 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 48 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 58 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Moody's Investors Service 135 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
CNews Облачные сервисы 22 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Fortune Global 500 283 1
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
BCG - Boston Consulting Group 97 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IoT Analytics 4 1
Microsoft IoT Signals 2 1
Accenture Technology Vision 2 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24881 69
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 238 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1284 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 266 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 4
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 27 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 64 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 247 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 123 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 103 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 57 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 58 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 117 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 7 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 278 2
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
РАН - Российская академия наук 1791 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
Winer Observatory - Обсерватория Винера 2 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
OHP - Observatoire de Haute-Provence - Haute-Provence Observatory - Обсерватория Верхнего Прованса 4 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 13 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 10 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 33
CNews AWARDS - награда 405 29
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11540 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1711 13
CNews FORUM Кейсы 95 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 212 4
Worldskills - Ворлдскиллс 102 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 2
CNews Баттл 49 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 2
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 79 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 2
Diasoft Special Conf 3 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 50 1
ComNews Awards 6 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Цифровая прокачка региона 27 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Oracle Excellence Awards 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2045 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 12 1
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
The Standoff 12 1
GeekBrains 76 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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