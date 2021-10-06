Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yandex.Cloud
Яндекс.Облако
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 230
Yandex.Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галушкин Олег 168 17
|Волож Аркадий 181 6
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
|Лещинский Ян 4 4
|Худавердян Тигран 66 4
|Айларов Алексей 10 3
|Башкеев Алексей 7 2
|Меньшенина Елена 2 2
|Иванов Андрей 40 2
|Юдовский Сергей 4 2
|Колбин Евгений 43 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Жуков Сергей 15 1
|Громова Александра 3 1
|Воеводко Юрий 2 1
|Добряков Сергей 2 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Богданов Сергей 4 1
|Пачикин Андрей 4 1
|Михайлов Константин 1 1
|Максимов Вячеслав 10 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Блонский Валерий 1 1
|Антонов Павел 7 1
|Чхабра Алан 1 1
|Маринин Алексей 2 1
|Волков Михаил 9 1
|Степнов Михаил 2 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Баталов Александр 2 1
|Пермяков Константин 1 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Пожогин Андрей 2 1
|Лемякина Анна 2 1
|Аграфенин Денис 1 1
|Столяров Дмитрий 4 1
|Шурупов Дмитрий 1 1
|Боровиков Иван 2 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 8
|Reddit 198 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|Regnum - Регнум 4 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763482, в очереди разбора - 667169.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763482, в очереди разбора - 667169.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru