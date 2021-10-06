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Yandex.Cloud
Яндекс.Облако


06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса 2
24.09.2021 «Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии 6
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
31.08.2021 «Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 3
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
26.08.2021 Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud 2
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год 1
12.07.2021 Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний 1
28.06.2021 Выручка Navicon от реализации BI-проектов в 2020 году выросла на 30% 1
23.06.2021 Райффайзенбанк запустил портал открытых API 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 3
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России 1
03.06.2021 «Ростелеком» и «Яндекс» представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора 2
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 2
14.04.2021 Yandex.Cloud стала первым официальным облачным партнером Elasticsearch в России 2
12.04.2021 Решения SUSE с открытым кодом станут доступны в маркетплейсе Yandex.Cloud 1
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 6
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 3
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 6
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию 4
15.03.2021 Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud 2
11.03.2021 Check Point Software расширила унифицированную облачную платформу Cloudguard для защиты веб-приложений и API 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 3
01.03.2021 Yandex Tracker становится частью облачной платформы «Яндекса» 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
19.02.2021 «Турборендер» и Yandex.Cloud представили совместное решение для рендеринга компьютерной графики в облаке 4
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 8
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 1
22.12.2020 UserGate объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 3
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 1
19.11.2020 Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей 1
17.11.2020 Yandex.Cloud поддержит разработку решения по распознаванию шрифта Брайля 2
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 2

Публикаций - 111, упоминаний - 230

Yandex.Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 71
Google LLC 7154 9
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 8
VK - Mail.ru Group 2483 6
Nvidia Corp 2024 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Commvault 148 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
IBM 3544 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Selectel - Селектел 137 4
Voximplant - Фастком 15 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
VMware 1829 3
SAP SE 3215 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Oracle Corporation 3350 3
Ланит ГК 1157 3
Navicon - Навикон 198 2
Аплана Группа компаний 102 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Cisco Systems 2040 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Microsoft Corporation 11095 2
Intel Corporation 4180 2
Abbyy 795 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Крок 1220 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Аплана диджитал 3 2
electroNeek Robotics 5 2
Mindbox 11 2
NetApp 485 1
Nutanix 70 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 14
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
Uber 257 11
Uber Technologies 258 11
Авто.ру - Auto.ru 67 9
X5 Group 599 6
Яндекс.Такси 271 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 5
X5 Group - Перекресток 203 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Яндекс.Еда 93 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Conde Nast - Конде Наст 17 4
ЦИАН - CIAN 39 3
ВкусВилл 48 3
Русагро Группа Компаний 139 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 3
Альфа-Банк 1125 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Почта России ПАО 1574 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Qiwi 783 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
S7 Airlines 80 2
Avito - Авито 171 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Gorenje 43 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
АвтоВАЗ 119 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Global CIO 28 1
БЕРГ - BERG 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
CF Industries 3 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 14
Kubernetes 307 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
Cloud Native 19 4
DevOps - Development и Operations 297 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
OpenStack 347 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Containers 4 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 230 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 2
Genome Analysis 3 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 2
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 2
Google Android 10751 11
Microsoft Azure 1171 10
Яндекс.Афиша 26 9
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 9
AWS - Amazon Web Services 568 9
Яндекс.Музыка 131 9
Яндекс.Дзен 66 8
Nvidia GeForce GTX 2067 8
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 8
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 8
Яндекс.Маркет 439 7
Yandex DataLens 9 7
Яндекс.Телепрограмма 12 7
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 6
Microsoft Power BI 113 6
Яндекс.Плюс 44 5
Яндекс.Недвижимость 26 5
Apache Hadoop 339 5
Google Data Studio 6 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Merlion MerliOnCloud 29 5
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 5
Nvidia Tesla GPU 117 5
Uber Eats - UberEATs 28 5
Redis СУБД 46 4
Яндекс.Радар 25 4
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 4
Google Cloud Platform - GCP 194 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Яндекс.Здоровье 16 4
Containerum Managed Kubernetes 11 3
Linux OS 4260 3
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 3
CloudМТS 19 3
Yandex Vision 3 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 3
VK - Mail.Ru Infra 22 3
VK - Mail.Ru Icebox 25 3
Галушкин Олег 168 17
Волож Аркадий 181 6
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
Лещинский Ян 4 4
Худавердян Тигран 66 4
Айларов Алексей 10 3
Башкеев Алексей 7 2
Меньшенина Елена 2 2
Иванов Андрей 40 2
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Колбин Евгений 43 2
Мотовилов Олег 58 2
Жуков Сергей 15 1
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Добряков Сергей 2 1
Стыскин Андрей 9 1
Богданов Сергей 4 1
Пачикин Андрей 4 1
Михайлов Константин 1 1
Максимов Вячеслав 10 1
Самоукин Сергей 7 1
Блонский Валерий 1 1
Антонов Павел 7 1
Чхабра Алан 1 1
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Волков Михаил 9 1
Степнов Михаил 2 1
Токовинин Михаил 4 1
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Казахстан - Республика 2632 7
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
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Россия - Владимирская область 368 1
США - Сан-Хосе 109 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Россия - Южный Урал 89 1
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