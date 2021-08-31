Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сколково
SK ИТ
Skolkovo ITCluster
Кластер информационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 211, упоминаний - 236
Сколково упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кривозубов Павел 26 14
|Елистратов Николай 90 12
|Нестеров Алексей 79 11
|Марич Игорь 18 11
|Новиков Павел 67 9
|Строкович Антон 45 8
|Козырь Сергей 30 8
|Быстров Константин 19 8
|Паршин Константин 44 7
|Верестникова Дарья 13 6
|Стуров Дмитрий 25 6
|Ходаков Сергей 40 5
|Стариков Дмитрий 9 5
|Богачев Игорь 172 4
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Мартынов Владислав 78 3
|Ашманов Станислав 8 3
|Стюгин Михаил 15 3
|Гарбук Сергей 16 3
|Парменова Наталия 62 3
|Постолатий Виталий 20 3
|Коробков Александр 6 3
|Гонтарев Павел 69 3
|Шлыков Алексей 6 3
|Орехов Вячеслав 41 3
|Фролов Павел 39 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Соколов Алексей 121 2
|Сычев Артем 48 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Экалов Екатерина 4 2
|Воинов Сергей 12 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Орлик Сергей 66 2
|Филатов Андрей 99 2
|Борисов Алексей 16 2
|Масалович Андрей 12 2
|Сачков Илья 105 2
|Каленчук Алексей 5 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2709 1
|Gartner 2188 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|SimilarWeb 24 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756067, в очереди разбора - 659757.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756067, в очереди разбора - 659757.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru