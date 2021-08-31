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Сколково
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Кластер информационных технологий


31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 2
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data 1
09.07.2021 «Магнит» начнет тестировать логистических роботов 1
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 1
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил маркетплейс для eSIM 2
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 2
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 2
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 1
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 1
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 1
26.11.2020 Резидент «Сколково» выделил 8 млн рублей на автоматизацию работы с клиентами в социальной сфере 2
25.11.2020 Резидент «Сколково» начал развивать облачную видеоаналитику 1
23.11.2020 Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие» 1
20.11.2020 Резидент «Сколково» запустил новую систему интерактивных медиа-дашбордов 1
19.11.2020 Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
30.10.2020 Резидент «Сколково» обнаружил критическую уязвимость в Android 11 и получил благодарность от Google 1
30.10.2020 Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах 1
29.10.2020 Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения 2
27.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил виртуального ассистента для системы видеонаблюдения 1
06.10.2020 Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения 1
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah 1
08.09.2020 Платформа резидента «Сколково» поможет собрать данные для обучения ИИ 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
11.08.2020 Резидент «Сколково» поможет защитить бизнес от налоговых рисков 1
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений 1
21.07.2020 Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий 1
25.06.2020 Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах 2
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 1
26.05.2020 Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями 1
21.05.2020 ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами 1
27.04.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и Business Ecosystems CMS 1
16.04.2020 Сеть Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ 1
08.04.2020 Резидент «Сколково» поможет вернуть деньги за отмененные билеты, туры и брони отелей 1

Публикаций - 211, упоминаний - 236

Сколково упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 28
VK - Mail.ru Group 2482 14
SAP SE 3207 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 10
SAP CIS - САП СНГ 753 9
IBM 3527 7
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
Google LLC 7128 7
SafeTech - СэйфТек 44 6
АйТи 749 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 5
Крок 1219 5
InfoWatch - Инфовотч 603 5
Telegram Group 702 4
Cisco Systems 2037 4
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 4
Samsung Electronics 5633 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Yandex - Яндекс 4099 3
Код Безопасности 365 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Macroscop - Сателлит Инновация 14 3
Vocord - Вокорд 98 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
3727 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 2
Ланит ГК 1155 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Webmoney 329 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Facebook 3765 2
Comindware - Колловэар 51 2
Accenture - Аксенчер 531 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Открытие ФК 538 6
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ВТБ24 583 2
Альфа-Банк 1123 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Илим Палп - Ilim Group 9 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Uber 257 1
Промтех ГК 6 1
Аргос 2003 2 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Tessi 8 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Mars Kazakhstan 2 1
Hadassah Medical 1 1
Порт транзит 1 1
CaixaBank 6 1
Правовед.ру - Центр юридической помощи 1 1
Phystech Ventures 11 1
Лидер-инновации 27 1
МигКредит МФО 16 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
PepsiCo - Пепсико 94 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
X5 Group 599 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 4 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Президент Туниса 1 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство РФ 2200 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Электроника 63 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 13
SafeTech - PayControl 23 6
MobilityLab WorksPad 36 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 3
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Exchange 678 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Microsoft Excel 435 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Beorg Smart Vision 10 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Linux OS 4243 1
Microsoft Windows 10 6612 1
Ред ОС 239 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Java - Язык программирования 1167 1
JavaScript - Язык программирования 626 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Vocord Android SDK 4 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
MedVR CRM 1 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
Кривозубов Павел 26 14
Елистратов Николай 90 12
Нестеров Алексей 79 11
Марич Игорь 18 11
Новиков Павел 67 9
Строкович Антон 45 8
Козырь Сергей 30 8
Быстров Константин 19 8
Паршин Константин 44 7
Верестникова Дарья 13 6
Стуров Дмитрий 25 6
Ходаков Сергей 40 5
Стариков Дмитрий 9 5
Богачев Игорь 172 4
Мацоцкий Сергей 150 3
Мартынов Владислав 78 3
Ашманов Станислав 8 3
Стюгин Михаил 15 3
Гарбук Сергей 16 3
Парменова Наталия 62 3
Постолатий Виталий 20 3
Коробков Александр 6 3
Гонтарев Павел 69 3
Шлыков Алексей 6 3
Орехов Вячеслав 41 3
Фролов Павел 39 2
Белоусов Сергей 217 2
Курочкин Юрий 13 2
Соколов Алексей 121 2
Сычев Артем 48 2
Новикова Анастасия 3 2
Экалов Екатерина 4 2
Воинов Сергей 12 2
Скляров Дмитрий 13 2
Орлик Сергей 66 2
Филатов Андрей 99 2
Борисов Алексей 16 2
Масалович Андрей 12 2
Сачков Илья 105 2
Каленчук Алексей 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 122
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 12
Восточная Европа 1669 12
Европа 3730 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 8
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 6
Индия - Республика 2161 6
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Украина 3347 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Япония 2760 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Казахстан - Республика 2621 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 2
США - Кремниевая долина 398 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Чебоксары 154 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
Россия - Пермь 737 2
Таиланд - Королевство 357 2
Финляндия - Финляндская Республика 812 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Африка 1482 2
Армения - Республика 687 2
Россия - Воронежская область 394 1
Марокко - Королевство 75 1
Россия - Новороссийск 140 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Россия - Саров 92 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
SAP Forum 28 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
SAP Startup Focus 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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