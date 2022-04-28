Индексная книга CNews*
AR Augmented Reality Дополненная реальность Расширенная реальность
Публикаций - 990, упоминаний - 1380
AR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 170
|Путин Владимир 2542 15
|Brin Sergey - Сергей Брин 183 13
|Натрусов Артем 142 13
|Сергунина Наталья 223 11
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 11
|Чаркин Евгений 203 11
|Фурсин Алексей 130 10
|Гулянский Игорь 10 9
|Лигачев Глеб 61 9
|Аитов Тимур 188 9
|Клепиков Алексей 80 8
|Ушацкий Андрей 102 8
|Фридман Илья 42 8
|Меньшов Кирилл 75 8
|Попов Андрей 80 8
|Аксаков Анатолий 104 8
|Размахаев Сергей 42 8
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 7
|Осеевский Михаил 264 7
|Шмаков Роман 13 7
|Лысенко Эдуард 238 7
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Акимов Максим 170 7
|Мишустин Михаил 376 7
|Хасин Михаил 26 6
|Нагаев Олег 30 6
|Бокучава Тариэл 21 6
|Сотин Денис 106 6
|Чамара Денис 58 6
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 6
|Плахов Дмитрий 9 6
|Беляев Владислав 66 6
|Суворов Антон 20 6
|Кузьмич Всеволод 31 6
|Воронин Петр 35 6
|Сергеев Сергей 65 6
|Кучугин Илья 42 6
|Потапкин Михаил 26 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru