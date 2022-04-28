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Индексная книга CNews*
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AR Augmented Reality Дополненная реальность Расширенная реальность

AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность


28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения
30.03.2022 ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования
11.02.2022 Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок
03.02.2022 МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta
18.01.2022 «Пятерочка» пилотирует планограммы в дополненной реальности
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech
24.12.2021 Waveaccess разработала AR-расширение для британской ритейл-платформы Jisp
20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G
07.12.2021 «VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии
20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России
09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности
06.09.2021 Lenovo и Realwear предоставят своим корпоративным клиентам решения с использованием AR-технологий
15.07.2021 «Яндекс.маркет» покажет товары в интерьере через дополненную реальность
21.06.2021 Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень
02.06.2021 Virtuality Club представит производителя Rokid и их очки дополненной реальности Rokid Glass 2
25.05.2021 «Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков
07.03.2021 Самые необычные AR приложения для смартфона
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году
09.02.2021 «Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART
10.12.2020 «Росэлектроника» представила VR-тренажер для ЖКХ
19.11.2020 В России и Белоруссии создают дополненную реальность для очков Apple
29.10.2020 «Клипы» «Вконтакте» запустили первый AR-видеофон с технологией 360 градусов
23.10.2020 «Сименс» стала партнером Porsche AG в разработке проекта PARiS
21.10.2020 Konica Minolta выпустила новую версию AR-приложения genARate
02.09.2020 Microsoft и Дарвиновский музей запустили AR-квест
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills
22.07.2020 «Ланит-Терком» и Augmented.city помогут туристической отрасли выйти из кризиса
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования
22.06.2020 «Ростелеком» и Devar представили интерактивную платформу для детей
25.05.2020 «Айтеко» представила решение AR Support для удаленного ремонта и обслуживания оборудования
22.05.2020 ABB разработала AR-решение для промышленности
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google
22.04.2020 Konica Minolta открыла бесплатный доступ к сервису дополненной реальности Genarate
20.01.2020 Дополненная реальность

Публикаций - 990, упоминаний - 1380

AR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 177
Apple Inc 10683 142
Microsoft Corporation 22497 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 74
Huawei 3222 74
Samsung Electronics 9333 70
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 57
Meta Platforms - Facebook 4267 53
Yandex - Яндекс 5015 51
Intel Corporation 11262 50
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 44
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 40
Lenovo Group 2077 37
Amazon Inc - Amazon.com 2650 36
SAP SE 4595 36
Элемент ГК - Elementec 1523 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 34
Крок - Croc 1616 31
Qualcomm Technologies 1639 30
VK - Mail.ru Group 3057 28
Nvidia Corp 3118 27
Cisco Systems 4720 27
Twitter 2493 27
LG Electronics 3372 26
IBM - International Business Machines Corp 8941 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
Сбер - Цифровая Платформа 526 23
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 22
Цифра ГК 948 22
Dell EMC 4736 21
Прогноз 957 21
HP Inc. 5313 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 21
Программный продукт ГК 3960 21
Softline - Софтлайн 1870 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 20
Sony 6145 19
HTC Corporation 1428 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 49
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 29
Точка 1820 27
РЖД - Российские железные дороги 1458 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 18
РВК - Российская венчурная компания 530 16
Россети Ленэнерго 786 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 16
X5 Group 709 16
Лента - Сеть розничной торговли 912 15
Газпром нефть 439 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
Ингосстрах СПАО 301 12
Почта России ПАО 1853 12
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 11
Coca-Cola Company 241 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 10
Открытие ФК 2713 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 10
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 9
UBS AG 295 9
Магнит - Сеть магазинов 447 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 9
Самолёт ГК 216 8
Carl Zeiss 294 8
Uber 287 8
Альфа-Банк 1476 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 8
Май - Российская торговая компания 416 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 7
Мегаполис ТК 152 7
МКБ - Московский кредитный банк 333 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 7
Газпром ПАО 1008 7
Porsche - Порше Руссланд 73 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 104
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 58
Правительство РФ 8292 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 39
Правительство Москвы 1640 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 27
Президент Российской Федерации 3770 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 14
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 14
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 4 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 2 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
Ассоциация менеджеров 33 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 473
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 386
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Apple iPad 3663 50
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ЭОС Дело СЭД 4365 45
Google Play - Google Store - Android Market 2732 41
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Microsoft Hololens 66 37
Apple iPhone 6 2649 36
LG 75SM99 2832 33
Microsoft Windows 2000 2856 30
Pokémon Go 74 28
Apple iPad Pro 258 27
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 27
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 26
Apple Siri - Голосовой помощник 340 26
Google YouTube - Видеохостинг 2277 25
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 25
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 25
Depositphotos - фотобанк 385 23
Apple iPhone 8 167 23
Google Maps - Карты Google 678 22
Samsung Galaxy 832 22
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 22
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Microsoft Skype 1940 21
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Intel Core - Семейство процессоров 1519 21
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 72
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 60
Германия - Федеративная Республика 8903 50
Южная Корея - Республика 4394 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 49
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Европа Восточная 2927 23
Индия - Республика 4263 23
Азия - Азиатский регион 3803 22
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Испания - Королевство 2917 19
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Сингапур - Республика 1574 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 15
США - Нью-Йорк 2616 15
Ближний Восток 2549 15
Китай - Тайвань 2115 14
Америка Северная 2650 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 13
Нидерланды 2197 13
Казахстан - Республика 4467 13
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 220
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 215
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 166
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 157
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 117
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 117
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 92
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 80
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 75
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 50
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 49
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 45
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 40
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COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 38
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 33
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 10
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 9
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 5
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 4
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 4
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РАН - Российская академия наук 1397 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
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