Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cognitive Technologies
Когнитивные технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 487, упоминаний - 1426
Cognitive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 126 51
|Ипатов Вадим 80 13
|Арлазаров Владимир 118 10
|Липич Григорий 48 7
|Черногоров Андрей 62 6
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Минкин Юрий 12 4
|Жвачкин Сергей 8 4
|Путин Владимир 1820 4
|Гельцер Андрей 3 3
|Макаров Станислав 111 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Потапенко Михаил 42 2
|Панокин Николай 2 2
|Виноградов Владимир 2 2
|Носов Игорь 13 2
|Орловский Виктор 229 2
|Крутой Игорь 12 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Зои Майк 7 1
|Чкалина Вера 3 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Черникова Алевтина 19 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Рулевский Виктор 1 1
|Исламов Марат 1 1
|Шумков Вадим 1 1
|Башоков Артур 1 1
|Соловьев Александр 61 1
|Школлер Роман 1 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Петуховский Артур 1 1
|Зенин Алексей 2 1
|Абольник Алексей 1 1
|Балесный Александр 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Марданов Сергей 12 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
|CNews Analytics 1988 18
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 7
|Markets&Markets Research 78 1
|Frost & Sullivan 101 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|Global Market Insights 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757125, в очереди разбора - 660815.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757125, в очереди разбора - 660815.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru