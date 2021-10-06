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Cognitive Technologies
Когнитивные технологии


06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 4
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 2
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 1
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями 4
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
27.09.2019 Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая 5
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
30.08.2019 Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis 4
23.08.2019 В России продемонстрирован первый промышленный беспилотный комбайн 4
26.07.2019 «Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies 5
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 1
18.06.2019 «Мослифт» автоматизирует закупки с помощью «Е1-Закупки» 1
07.06.2019 Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ 3
07.06.2019 В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня 5
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 1
22.05.2019 Россияне научили смартфоны распознавать счета и накладные за считанные секунды 1
14.05.2019 Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области 6
24.04.2019 Курганская область будет развивать умное земледелие с технологиями Cognitive 2
01.04.2019 Россияне научили «Эльбрусы» и «Байкалы» распознавать вражеские танки. Видео 1
07.02.2019 НИТУ «МИСиС» и Mail.Ru Group займутся просвещением в ИТ-сфере 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 5
14.01.2019 Один из лидеров нефтегазовой отрасли Узбекистана внедрил СЭД «E1 Евфрат» 4
30.11.2018 ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий 3
01.11.2018 Cognitive Technologies представила первый промышленный 4D-радар 6
26.10.2018 Мнение миллионов людей: Беспилотные авто должны давить стариков и спасать молодых 2
10.10.2018 Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области 4

Публикаций - 487, упоминаний - 1426

Cognitive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 21
Cognitive Pilot 35 10
SAP SE 3207 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
OpenText 160 7
Крок 1219 6
IBM 3527 6
Google LLC 7128 6
Yandex - Яндекс 4099 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
Ланит ГК 1155 5
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 92 4
Инфосистемы Джет 675 4
Nvidia Corp 2011 4
AlterKnowledge 4 4
Jumio 12 4
MITEK Systems 7 4
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 4
Амтел-Сервис 34 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Acronis - Акронис 364 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
АйТи 749 3
Комдив 20 3
Астерос - Asteros 531 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 108 3
Samsung Electronics 5633 2
3727 2
СКБ Контур 416 2
АФК Система ПАО 991 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Cisco Systems 2037 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Tesla Motors 241 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Альфа-Банк 1123 6
Аэрофлот 492 5
Ренессанс Страхование 51 5
Почта Банк 289 5
Русагро Группа Компаний 139 4
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 4
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Uber 257 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Локо-Банк 31 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Восточный Банк 108 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Совкомбанк ПАО 147 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
Uber Technologies 258 3
Россети ПАО 168 2
Мослифт АО 5 2
Qiwi 783 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Hyundai Mobis 8 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
КазМунайГаз 7 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Gett 60 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
Томский Агрохолдинг 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Металлинвестбанк 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство РФ 2200 2
Президент Российской Федерации 1439 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЦПРАС - Центр перспективных разработок автономных систем 1 1
Кабинет Министров Республики Узбекистан 1 1
Администрация Томской области 11 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
НИР - Научно-исследовательская работа 112 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 148
Cognitive Passport 28 26
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 12
Linux OS 4243 10
Microsoft Windows 10 6612 9
Cognitive Agro Pilot 30 9
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 6
Java - Язык программирования 1167 5
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 5
Nvidia GeForce GTX 2054 4
Apple macOS 922 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 4
Microsoft Windows 850 4
SQL - Язык программирования 432 4
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 4
Купибилет - Kupibilet 13 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Symbian OS 764 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
ЭОС Дело СЭД 620 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 3
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Excel 435 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
OpenText Documentum 188 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 2
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 2
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 2
Cognitive Нейронный город 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Ускова Ольга 126 51
Ипатов Вадим 80 13
Арлазаров Владимир 118 10
Липич Григорий 48 7
Черногоров Андрей 62 6
Медведев Дмитрий 1433 4
Минкин Юрий 12 4
Жвачкин Сергей 8 4
Путин Владимир 1820 4
Гельцер Андрей 3 3
Макаров Станислав 111 2
Никифоров Николай 1126 2
Потапенко Михаил 42 2
Панокин Николай 2 2
Виноградов Владимир 2 2
Носов Игорь 13 2
Орловский Виктор 229 2
Крутой Игорь 12 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Зои Майк 7 1
Чкалина Вера 3 1
Зубкова Наталья 12 1
Шмулевич Марк 79 1
Крейтор Татьяна 3 1
Черникова Алевтина 19 1
Храмцовская Наталья 38 1
Мошкович Вадим 4 1
Рулевский Виктор 1 1
Исламов Марат 1 1
Шумков Вадим 1 1
Башоков Артур 1 1
Соловьев Александр 61 1
Школлер Роман 1 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Петуховский Артур 1 1
Зенин Алексей 2 1
Абольник Алексей 1 1
Балесный Александр 1 1
Решетков Александр 5 1
Марданов Сергей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 199
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 19
Германия - Федеративная Республика 3614 15
Казахстан - Республика 2621 12
Европа 3730 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 10
Бразилия - Федеративная Республика 1121 9
Россия - Томская область 413 9
Беларусь - Белоруссия 2081 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Япония 2760 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
Россия - СФО - Новосибирск 1956 5
Россия - Томск 446 5
Россия - Белгородская область 364 5
Великобритания - Кембридж 69 5
Россия - Ростовская область 860 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Индия - Республика 2161 4
Россия - Курганская область 261 4
Южная Корея - Республика 1450 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Европа Западная 610 3
Аргентина - Аргентинская Республика 187 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Канада 1294 2
Израиль 716 2
Россия - Курская область 338 2
Украина 3347 2
Латинская Америка 721 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
Русский язык 970 1
Великая Отечественная война 122 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
CNews Analytics 1988 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 7
Markets&Markets Research 78 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Global Market Insights 7 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
GeekBrains 40 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757125, в очереди разбора - 660815.
Создано именных указателей - 46354.
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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

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