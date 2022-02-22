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Индексная книга CNews*
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Компьютеризация Computerization Компьютер Компьютерная система Computer system Компьютерная техника Computer equipment

Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment


22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?
10.02.2022 Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы
25.01.2022 В России резко взлетел спрос на ПК: «удаленщики» массово скупают ноутбуки и компьютеры
25.01.2022 Спрос на ноутбуки и компьютеры вырос в 2,7 раза в начале 2022 года
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС
23.09.2021 Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох
09.08.2021 Ликбез RnD.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
29.06.2021 Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11
10.06.2021 HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС»
10.03.2020 Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
05.08.2019 РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»
15.04.2019 Линейка Acer ConceptD объединит компьютеры, ноутбуки и мониторы
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux
27.08.2018 Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD
18.04.2018 Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства»
27.04.2017 На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО
16.11.2016 Zebra выпустила интеллектуальные мобильные компьютеры нового поколения
30.08.2016 HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания
16.08.2016 HP выпустила новые «облачные» компьютеры Stream
07.07.2016 Asus представила новые моноблочные компьютеры серии Zen AiO
29.02.2016 Dell представила промышленные ПК для встраиваемых систем
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали»
01.10.2015 Компьютеры линейки Mac получили "Капитана"
11.09.2015 HP предложила новые компьютеры, ноутбуки, принтеры и МФУ для СМБ
11.09.2015 Планшетные компьютеры Irbis на базе Windows будут поставляться с предустановленным приложением «Дай 5!»
06.08.2015 Облачный сервис IBM поможет безопасно интегрировать компьютеры Mac в ИТ-инфраструктуру
19.02.2015 Все новые компьютеры Lenovo оказались заражены
07.08.2014 Для борьбы с пользователями Tor ФБР заражает их компьютеры
21.07.2014 Компьютеры Dell и Alienware будут продавать за биткоины
10.02.2014 Модульные смартфоны и планшетные компьютеры: наследники ПК в новой эре
21.10.2013 Компьютеры наконец услышат людей
23.09.2013 Планшетные компьютеры. Хиты продаж августа 2013 года

Публикаций - 5871, упоминаний - 6118

Компьютеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 1215
Intel Corporation 11262 963
Apple Inc 10683 907
IBM - International Business Machines Corp 8941 628
Samsung Electronics 9333 402
Nvidia Corp 3118 335
AMD - Advanced Micro Devices 3661 306
Lenovo Group 2077 298
Dell EMC 4736 288
HP - Hewlett-Packard 3567 271
HP Inc. 5313 271
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 229
HP Compaq Computer Corp 1905 202
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 184
Sony 6145 169
Yandex - Яндекс 5015 150
Google LLC 10352 144
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 139
LG Electronics 3372 136
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 127
Toshiba Corporation 2830 125
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 123
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 121
Элемент ГК - Elementec 1523 119
Dr.Web - Доктор Веб 1186 117
Dell Technologies - Dell Computer 984 110
Amazon Inc - Amazon.com 2650 98
Huawei 3222 93
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 91
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 78
Softline - Софтлайн 1870 71
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 70
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 69
NEC 1740 67
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 66
Meta Platforms - Facebook 4267 65
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 59
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 96
РЖД - Российские железные дороги 1458 46
Лента - Сеть розничной торговли 912 42
Почта России ПАО 1853 42
Самолёт ГК 216 31
Газпром ПАО 1008 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 27
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 25
Альфа-Банк 1476 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 17
eBay Inc 1576 17
Связной ГК 1190 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 16
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 15
Открытие ФК 2713 14
LEGO 202 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 12
Wildberries - Вайлдберриз 185 11
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 11
Белый Ветер 340 11
Avito - Авито 237 10
Visa International 1809 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 10
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 8
Merrill Lynch 427 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 7
Boeing 957 7
Sony Pictures Entertainment 135 7
Роснефть НК 434 7
Точка 1820 7
Евросеть 1393 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 7
Walmart - Wal-Mart Stores 361 7
BMW Group 392 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 492
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 243
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 128
Президент Российской Федерации 3770 122
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 109
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 102
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 87
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 80
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 49
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 47
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 40
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 37
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 35
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 27
Таможня - Таможенная служба 421 26
Администрация Президента РФ 904 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 23
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 23
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 19
Верховный суд Российской Федерации 709 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 13
Счётная палата РФ 628 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 12
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 31
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 30
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 23
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 17
OLPC - One Laptop per Child 81 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 11
ЛДПР 98 7
Web development - Веб-разработка 0 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 5
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
TCG - Trusted Computing Group 19 3
WiMAX Forum 66 3
Greenpeace - Гринпис 115 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
Демократическая политическая партия США 91 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1274
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1046
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 864
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 698
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 595
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 572
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 532
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 496
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 459
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 435
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 412
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 409
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 405
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 390
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 361
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 354
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 342
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 330
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 328
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 314
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 310
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 309
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 305
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 292
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 284
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 275
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 267
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 265
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 264
DDR - Double data rate 2422 260
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 246
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 243
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 238
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 226
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 213
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 201
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 195
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 188
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 183
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 177
Linux OS 7669 689
Google Android 11959 636
Microsoft Windows 10 11713 523
Microsoft Windows 7 1780 315
Microsoft Windows 2104 280
Microsoft Windows XP 2291 269
Microsoft Windows 2000 2856 259
Apple macOS 1457 216
Microsoft Office 3247 197
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 180
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 171
Apple iOS 6422 163
Intel Celeron - Серия процессоров 924 140
Apple iPad 3663 131
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 128
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 112
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 111
Intel Core - Семейство процессоров 1519 110
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 110
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 107
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 106
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 105
Mozilla Firefox - браузер 1738 101
Apple iMac - Серия моноблоков 436 93
Oracle Java - язык программирования 2554 88
Apple iPod 1369 87
Apple macOS X - Rhapsody 1495 86
Microsoft Edge - браузер 1891 83
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 82
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 82
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 79
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 77
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 75
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 73
Intel Pentium III 718 73
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 73
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 70
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 68
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 63
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 63
Путин Владимир 2542 87
Jobs Steve - Джобс Стив 996 63
Исанин Антон 9365 55
Ксенин Алекс 311 35
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 24
Мишустин Михаил 376 21
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 17
Corrons Luis - Корронс Луис 106 13
Чернышенко Дмитрий 320 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 12
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 12
Dell Michael - Делл Майкл 189 12
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 10
Массух Илья 202 8
Moore Gordon - Мур Гордон 60 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
Зенкин Денис 262 7
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 7
Абрамов Сергей 69 7
Shen Jerry - Шен Джерри 30 7
Мельникова Анастасия 197 6
Жигарев Сергей 15 6
Покровский Иван 67 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 6
Кузнецов Александр 85 5
Гостев Александр 81 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 5
Зайцев Михаил 164 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 5
Медведев Дмитрий 1604 5
Рейман Леонид 1009 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 4
Воронецкий Эдуард 46 4
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 4
Смирнов Алексей 166 4
Абачев Абулферз 8 4
Каспаров Гарри 52 4
Лаптева Марина 114 4
Прянишников Николай 285 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1563
Россия - РФ - Российская федерация 108428 642
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 632
Япония 10069 335
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 304
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 267
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 262
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 193
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 184
Китай - Тайвань 2115 161
Земля - планета Солнечной системы 7427 157
Германия - Федеративная Республика 8903 119
Азия - Азиатский регион 3803 116
Беларусь - Белоруссия 3525 107
Европа 12319 102
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 101
Австралия - Австралийский Союз 2791 98
Казахстан - Республика 4467 86
Африка - Африканский регион 2928 82
Нидерланды 2197 76
Бразилия - Федеративная Республика 1945 69
Индия - Республика 4263 62
Франция - Французская Республика 5665 56
Америка 2011 54
Украина 6212 52
Швеция - Королевство 2072 52
Россия - ПФО - Казань 2085 51
Россия - СФО - Новосибирск 3269 49
Южная Корея - Республика 4394 47
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 46
Канада 3319 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 43
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 40
Ближний Восток 2549 38
Испания - Королевство 2917 37
Австрия - Австрийская Республика 1020 36
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 33
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Европа Восточная 2927 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1485
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 444
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 172
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SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 127
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 104
Эргономика 840 104
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 96
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 93
Торговая марка - Товарный знак 1107 88
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 81
Юриспруденция 1629 78
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 74
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 71
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 64
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 57
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 45
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 40
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 39
Физика - Physics - область естествознания 889 38
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 29
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 29
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 22
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 21
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 20
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 18
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 17
Закон Мура - Moore's law 196 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 17
Thomson Reuters - Рейтер 5731 167
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 115
DigiTimes - Издание 1284 77
Коммерсантъ - Издательский дом 888 55
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Associated Press 1975 38
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25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 27
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 19
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 8
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UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 3
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
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CeBIT 454 14
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 10
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MacWorld Expo 35 4
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 4
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 3
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Cisco Expo 9 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
Венчурная ярмарка 21 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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Microsoft Ignite 31 1
Lenovo Tech World 4 1
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