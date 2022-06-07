Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Автомобилестроение Автомобильная промышленность Автомобильные транспортные средства Автопроизводители
Публикаций - 267, упоминаний - 269
Автомобилестроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
|Дятлов Сергей 17 1
|Heinla Ahti - Хеинла Ахти 0 1
|Афанасьев Денис 32 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Акимов Максим 170 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Иванов Александр 83 1
|Старыгин Александр 3 1
|Агеев Евгений 2 1
|Лихачёв Иван 1 1
|Фатеева Людмила 5 1
|Янушкевич Владимир 6 1
|Тыщенко Марина 8 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Ромашкин Алексей 12 1
|Александров Сергей 10 1
|Рахманов Алексей 5 1
|Кимельман Константин 10 1
|Рассказов Сергей 38 1
|Асланян Сергей 96 1
|Изумрудов Олег 21 1
|Новоселов Александр 7 1
|Горюнов Павел 6 1
|Макаренков Константин 41 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Space Daily 528 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|РИА Новости 766 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru