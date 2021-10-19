Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
e-Commerce
Электронная коммерция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 299, упоминаний - 356
e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клепиков Алексей 77 17
|Чаркин Евгений 182 17
|Москальков Дмитрий 23 15
|Сыкулев Андрей 57 15
|Портной Михаил 23 15
|Абакумов Евгений 103 15
|Степченков Максим 36 15
|Карпов Иван 41 15
|Сороченков Алексей 23 15
|Елизаров Артем 16 15
|Нестеров Алексей 79 15
|Емелин Александр 25 15
|Каюмов Шамиль 34 15
|Смык Виталий 27 15
|Мискевич Евгений 29 15
|Ямщиков Владимир 32 15
|Сотин Денис 102 15
|Соловьев Алексей 60 14
|Васильев Владислав 39 14
|Антонов Александр 73 14
|Горчаков Денис 26 14
|Савцов Игорь 27 14
|Слышкин Василий 54 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Халматов Максим 45 14
|Абдулнасыров Эмиль 16 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Дьяченко Валерий 66 14
|Платонов Михаил 38 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Егоров Владимир 52 14
|Казарин Станислав 100 14
|Шадура Максим 17 14
|Прохорова Алла 45 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Рубин Адар 28 14
|Хасин Михаил 26 14
|Лебедев Антон 28 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Валчев Стоян 44 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru