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e-Commerce
Электронная коммерция


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
08.10.2021 Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды 1
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 1
30.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 3
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
25.05.2021 Российская компания разработала технологию интерактивного взаимодействия с видеоконтентом Viewevo 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
17.05.2021 «КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России 2
29.04.2021 Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 2
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1

Публикаций - 299, упоминаний - 356

e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 32
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 18
Такском - Taxcom 119 17
Schneider Electric 408 16
VK - Mail.ru Group 2483 16
Cinimex - Синимекс 160 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Yandex - Яндекс 4101 16
Центр2М - Center2М 47 15
Ситилабс 25 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Rimini Street 38 14
Ситилинк - Citilink 190 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
Google LLC 7144 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
SAP SE 3211 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Microsoft Corporation 11060 10
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
IBM 3537 7
Amazon Inc - Amazon.com 1470 7
Veeam Software 250 6
Крок 1219 6
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
Alibaba Group 298 6
3733 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Samsung Electronics 5651 4
Naumen - Наумен 341 4
Dynatrace 46 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 4
Ланит ГК 1155 3
Accenture - Аксенчер 531 3
RetailCRM 21 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 25
Газпромбанк - ГПБ 692 23
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Почта России ПАО 1572 18
X5 Group 599 18
AliExpress 275 17
X5 Group - Пятерочка 559 17
Ингосстрах СПАО 210 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 15
OKS Group 31 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Аэрофлот 493 15
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
МТС банк 254 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 14
Уралсиб Банк 389 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
Интер РАО ПАО 158 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Альфа-Банк 1123 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 6
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Газпром нефть 382 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 5
Связной ГК 877 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Президент Российской Федерации 1439 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство РФ 2201 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 23
Big Data - Большие данные 1136 20
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Омниканальность - Omni channel 42 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
C2C - Consumer-to-consumer 22 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 15
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Microsoft Azure 1171 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
Яндекс.Маркет 439 4
JavaScript - Язык программирования 628 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 4
WhatsApp Messenger 654 4
OFD.RU Ferma 8 4
Microsoft Windows 10 6629 3
Java - Язык программирования 1175 3
Rakuten Viber 429 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
WordPress 169 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
ByteDance TikTok 95 2
SQL - Язык программирования 432 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Яндекс.Лавка 68 2
OFD.RU Venda 5 2
Microsoft Lync 272 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
UMI.CMS 48 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Microsoft Office 1934 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Клепиков Алексей 77 17
Чаркин Евгений 182 17
Москальков Дмитрий 23 15
Сыкулев Андрей 57 15
Портной Михаил 23 15
Абакумов Евгений 103 15
Степченков Максим 36 15
Карпов Иван 41 15
Сороченков Алексей 23 15
Елизаров Артем 16 15
Нестеров Алексей 79 15
Емелин Александр 25 15
Каюмов Шамиль 34 15
Смык Виталий 27 15
Мискевич Евгений 29 15
Ямщиков Владимир 32 15
Сотин Денис 102 15
Соловьев Алексей 60 14
Васильев Владислав 39 14
Антонов Александр 73 14
Горчаков Денис 26 14
Савцов Игорь 27 14
Слышкин Василий 54 14
Генкина Екатерина 24 14
Халматов Максим 45 14
Абдулнасыров Эмиль 16 14
Урьяс Вадим 76 14
Дьяченко Валерий 66 14
Платонов Михаил 38 14
Путятинский Сергей 53 14
Егоров Владимир 52 14
Казарин Станислав 100 14
Шадура Максим 17 14
Прохорова Алла 45 14
Трофимова Людмила 31 14
Рубин Адар 28 14
Хасин Михаил 26 14
Лебедев Антон 28 14
Семенихин Игорь 37 14
Валчев Стоян 44 14
Россия - Российская федерация - РФ 57309 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 30
Восточная Европа 1676 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 22
Казахстан - Республика 2627 15
Беларусь - Белоруссия 2087 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
Украина 3361 10
Европа 3745 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
Индия - Республика 2169 5
Грузия 691 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Япония 2778 3
Россия - Краснодар 1037 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Европа Западная 612 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Израиль 719 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - Оренбург 255 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ящик Пандоры 31 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 1 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Apps4All 25 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
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Allied Market Research 13 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Forrester Research 385 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
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