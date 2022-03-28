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PostgreSQL



28.03.2022 Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО
23.03.2022 Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL
17.12.2021 Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL
23.03.2021 Бесплатный PostgreSQL Сбербанка согласились поддерживать только создатели коммерческого PostgreSQL
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области
05.11.2020 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
27.02.2020 Патч российского разработчика принят в свободно распространяемую PostgreSQL
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие»
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России
21.05.2019 В России впервые начинают выдавать сертификаты специалистов по PostgreSQL
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow
18.03.2019 Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках»
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник»
14.08.2018 «Корус консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на СУБД PostgreSQL
20.04.2018 Системы «Галактики» «поженят» с СУБД PostgreSQL в пику Oracle и Microsoft
15.03.2018 «Мой офис» создал решение для чиновников и крупного бизнеса на PostgreSQL
14.03.2018 Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL
10.11.2017 Merlion добавил в портфель СУБД от Postgres Professional
12.10.2017 Postgres Professional выпустила русскоязычную документацию по PostgreSQL 10.0
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн
14.09.2017 Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL
10.07.2017 ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems

Публикаций - 608, упоминаний - 666
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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