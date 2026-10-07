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BPMSoft подтвердила совместимость с белорусской СУБД Postgre BY

Компании-разработчики BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Exahouse завершили комплексное тестирование на совместимость своих программных продуктов. По результатам испытаний и экспертной оценки специалистов подтверждена корректная работа AI-driven low-code платформы BPMSoft с системой управления базами данных (СУБД) Postgre BY. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Интеграция решений позволяет клиентам создавать и развивать корпоративные приложения, автоматизировать сложные бизнес-процессы, управлять клиентскими и внутренними сервисами, а также реализовывать масштабные цифровые инициативы. Такой технологический стек особенно важен в проектах с высокими требованиями к надежности, производительности и информационной безопасности.

Postgre BY – белорусская СУБД, разработанная компанией Exahouse. Продукт представляет собой локализованное и расширенное решение на базе ядра PostgreSQL с собственной функциональностью и адаптацией под специфику национальных требований. СУБД Postgre BY сертифицирована Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ) при Президенте Белоруссии и предназначена для построения надежных и безопасных информационных систем.

BPMSoft – российская AI-driven low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов в единой цифровой среде, разработанная компанией «БПМСофт». Платформа включена в Реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и может применяться на значимых объектах КИИ до I-й категории. Решением пользуются более 500 заказчиков из ведущих отраслей экономики: финансовый сектор, ритейл, ТЭК, ИТ и телеком, девелопмент, фармацевтика и государственное управление. BPMSoft относится к классу высоконагруженных систем и позволяет комфортно работать десяткам тысяч пользователей территориально распределенных компаний.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Владимир Коваленко, генеральный директор Exahouse: «СУБД Postgre BY адаптирована под локальные регуляторные требования и содержит уникальные доработки для повышения отказоустойчивости. При ее интеграции с платформой BPMSoft наши клиенты получают полностью сертифицированный и высокопроизводительный стек для решения самых сложных бизнес-задач».

Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft: «Подтверждение совместимости с Postgre BY – последовательный шаг в развитии партнерской экосистемы BPMSoft и расширении возможностей для наших заказчиков. Для организаций, которые строят и масштабируют бизнес-критичные системы на импортонезависимом ПО, ключевыми факторами остаются предсказуемость архитектуры и устойчивость среды. Совместное использование платформы BPMSoft и СУБД Postgre BY позволяет крупным компаниям ускорить разработку и внедрение продуктов для цифровизации процессов на надежном технологическом фундаменте».

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