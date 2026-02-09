MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о запуске управляемого сервиса Managed PostgreSQL в общий доступ (GA) на облачной платформе MWS Cloud Platform. Сервис позволит бизнесу без лишних инвестиций и трудозатрат разворачивать одну из популярнейших СУБД в мире — PostgreSQL. Он уже протестирован компаниями группы МТС и внешними заказчиками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Managed PostgreSQL — это полностью управляемый сервис для развертывания СУБД PostgreSQL в инфраструктуре облачной платформы MWS Cloud Platform. Решение может использоваться как в небольших продуктовых командах, так и в составе сложных корпоративных ИТ-ландшафтов. Сервис помогает запускать и масштабировать приложения, снижая операционные издержки на управление базами данных. При этом Managed PostgreSQL может быть частью сложных enterprise-архитектур. Сервис спроектирован с учетом строгих требований к безопасности, а команда поддержки клиентов помогает крупным заказчикам внедрить решение с учетом корпоративных требований.

Managed PostgreSQL позволяет запускать базы данных, строить как standalone-инсталляции, так и отказоустойчивые кластеры, гибко настраивать read-only эндпоинты для масштабирования чтения, использовать сетевые и локальные диски в зависимости от требований к производительности, выстраивать безопасную сетевую модель с изоляцией и приватной связностью внутри облачной платформы за счет Private Link.

Сервис доступен в режиме self-service и может быть развернут через консоль MWS Cloud Platform, а также с использованием CLI и API. До конца марта 2026 г. Managed PostgreSQL предоставляется бесплатно, что позволит проверить сервис в реальных рабочих нагрузках и принять решение без дополнительных финансовых рисков, но с гарантированными SLA.

Ранее сервис был доступен в режиме превью и за это время прошел проверку в реальных сценариях использования в KION, МТС ADS, MWS Softora и телеком-бизнесе МТС. Managed PostgreSQL получил позитивную обратную связь как от внутренних, так и от внешних клиентов. Опыт Preview позволил доработать сервис с учетом практических требований бизнеса и инженерных команд. Были улучшены производительность и стабильность, добавлены новые функциональные возможности, включая поддержку расширений PostgreSQL и внешнюю сетевую связность.

«Обработка данных с использованием специализированных управляемых сервисов – это базовый сценарий, который ожидают пользователи от облачного провайдера. В этом году у нас большие планы на развитие платформы данных в области создания сервисов для обработки OLTP и OLAP нагрузок. PostgreSQL – это базовый компонент, который широко используется, как в SMB, так и в Enterprise компаниях, поэтому в первую очередь мы сфокусировались на нем. За время ознакомительного доступа к сервису Managed PostgreSQL мы получили ценную обратную связь от клиентов и убедились, что сервис полностью готов к реальным нагрузкам», — отметил Даниил Пивоваров, CPO MWS Cloud Platform.