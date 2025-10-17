Разделы

МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Softora


Компания МТС Web Services (MWS) запустила осенью 2025 года продукт для управления программными активами и лицензиями MWS Softora. Решение позволяет компаниям сократить расходы на программное обеспечение и существенно снизить нагрузку на ИТ-поддержку за счет автоматизации процессов. 

MWS Softora – это единая система для работы ПО на протяжении полного цикла от планирования и закупки до контроля использования и списания. Сервис объединяет данные из разных источников: организационно структурных систем, учета и доставки, сервис-десков, ERP и серверов лицензирования и в результате формирует единый реестр с полной картиной использования ПО внутри компании. 

 

 

СОБЫТИЯ

17.10.2025 МТС Web Services запускает решение для управления ПО и лицензиями MWS Softora    1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
