Компания МТС Web Services (MWS) запустила осенью 2025 года продукт для управления программными активами и лицензиями MWS Softora. Решение позволяет компаниям сократить расходы на программное обеспечение и существенно снизить нагрузку на ИТ-поддержку за счет автоматизации процессов.
MWS Softora – это единая система для работы ПО на протяжении полного цикла от планирования и закупки до контроля использования и списания. Сервис объединяет данные из разных источников: организационно структурных систем, учета и доставки, сервис-десков, ERP и серверов лицензирования и в результате формирует единый реестр с полной картиной использования ПО внутри компании.
