«Солар» устранил «слепую зону» для привилегированных пользователей при переходе на СУБД «Ятоба» через PostgreSQL

ГК «Солар» подтвердила совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой управления базами данных (СУБД) «Ятоба» от компании «Газинформсервис». Интеграция реализована на базе протокола PostgreSQL, который лежит в основе большинства российских СУБД. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По данным Центра стратегических разработок, объем рынка СУБД в России в 2025 г. превышает 100 млрд руб. и продолжит расти со среднегодовым темпом более 15% к 2032 г. Импортозамещение, ужесточение требований к безопасности данных, рост цифровизации и объемов данных являются основными драйверами увеличения спроса на отечественные решения этого класса.

В таких условиях контроль пользователей с повышенными правами доступа становится критически важным, чтобы предотвратить утечку информации при переходе на российские аналоги. Однако сам процесс миграции создает «слепую зону» для PAM-систем, поскольку прежние инструменты контроля доступа требуют доработки под новую среду. Для минимизации этого риска разработчики «Солара» реализовали поддержку протокола PostgreSQL в решении Solar SafeInspect и подтвердили его совместимость с российским СУБД – «Ятоба» («Газинформсервис»).

«При миграции на отечественные СУБД контроль привилегированных пользователей часто выпадает, пока старые инструменты дорабатывают под новую систему. Благодаря совместимости PAM-системы «Солара» с продуктом «Ятоба» клиенты сохраняют полную видимость действий пользователей с повышенными правами с первого дня внедрения», — сказал Альберт Газизов, руководитель продукта Solar SafeInspect ГК «Солар».

Особенно это актуально для крупных компаний из телекома, энергетики и промышленности, которые уже используют СУБД «Ятоба» от компании «Газинформсервис». Для таких клиентов важна отказоустойчивость работы систем управления базами данных и контроль сессий привилегированных пользователей без потери производительности. Интеграция с PAM-платформой Solar SafeInspect решает обе задачи: аудит привилегированных учетных записей ведется параллельно с основной нагрузкой и доступен из единого интерфейса для распределенной инфраструктуры. В результате бизнес получает возможность масштабироваться, не выбирая между скоростью и безопасностью.

«Для поддержки эффективной работы распределенных ИТ-систем широкий перечень функций кибербезопасности должен быть встроен в архитектуру, в том числе на уровне СУБД, а централизованный аудит привилегированных пользователей не должен влиять на скорость работы кластера. Интеграция СУБД «Ятоба» с PAM-платформой Solar SafeInspect позволяет контролировать сессии параллельно с основной нагрузкой, давая бизнесу возможность масштабироваться без потери управления рисками», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

Solar SafeInspect – PAM-платформа, предназначенная для контроля и защиты привилегированных учетных записей и сессий в классических и облачных информационных системах. Решение обеспечивает безопасный доступ к конфиденциальным данным и ресурсам, контролируя действия пользователей с повышенными правами и записывая всю их работу в системе. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России — №3341 от 03.05.2017 и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

PAM-система Solar SafeInspect уже интегрирована с решениями для балансировки нагрузки (TrafficSoft), системами аутентификации («Мультифактор», «Ред Софт») и ОС (Astra Linux, «АльтерОС»). Расширение пула интеграций – часть клиентоцентричной стратегии ГК «Солар».